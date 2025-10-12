Stromo, wąsko i z osuwiskami. Tak jeździ się najgorszą drogą w Norwegii
12 października 2025 12:01
Droga okręgowa nr 33. Zdjęcie nadesłane przez uczestnika plebiscytu. Fot. OFV
Przejazd autobusów lub ciężarówek często wymaga ostrożnego manewrowania na bardzo ograniczonej przestrzeni. Dla lokalnych społeczności trasa ma duże znaczenie komunikacyjne, lecz jej standard nie odpowiada potrzebom użytkowników ani lokalnych firm.
Stan norweskich dróg nie jest idealny
Choć w niektórych regionach nakłady na drogi wzrosły nawet o 18 proc. w porównaniu z 2018 rokiem, wiele inwestycji nadal zależy od jednorazowych dotacji i decyzji politycznych. W efekcie regiony, które zaniedbują regularne utrzymanie, mogą otrzymać większe fundusze, co zaburza równowagę budżetową i długofalowe planowanie.
Olbrzymie zaległości w dbaniu o drogi
Drogi okręgowe stanowią niemal połowę całej sieci drogowej Norwegii, z czego cztery na dziesięć oceniane są jako o niskim standardzie. Zarząd Dróg Publicznych (Statens vegvesen) szacuje zaległości remontowe na około 100 mld NOK, przy czym w obecnym budżecie przewidziano jedynie 0,5 mld NOK na działania celowe.
