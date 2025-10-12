Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

Transport i komunikacja

Stromo, wąsko i z osuwiskami. Tak jeździ się najgorszą drogą w Norwegii

Redakcja

12 października 2025 12:01

Kopiuj link
Stromo, wąsko i z osuwiskami. Tak jeździ się najgorszą drogą w Norwegii

Droga okręgowa nr 33. Zdjęcie nadesłane przez uczestnika plebiscytu. Fot. OFV

W krajowym plebiscycie zorganizowanym przez Radę Informacyjną ds. Ruchu Drogowego (OFV), niemal 9000 osób oddało głosy, wskazując drogę okręgową nr 33 jako najgorszą w Norwegii. Początkowo zgłoszono ponad 1500 nominacji, obejmujących około 250 różnych odcinków dróg. Wyróżniony odcinek biegnie wzdłuż jeziora Mjøsa między Minnesund a Bjørgo, przecinając granicę pomiędzy regionami Akershus i Innlandet.

Ogłoszenia MojaNorwegia

Droga charakteryzuje się wąską jezdnią, stromymi odcinkami oraz ryzykiem osuwisk. Warunki utrudniają codzienne poruszanie się mieszkańcom oraz kierowcom korzystającym z niej w sytuacjach, gdy zamknięta jest autostrada E6. Użytkownicy wskazują na liczne ubytki w nawierzchni, spadające kamienie i odcinki, na których trudno się minąć bez cofania lub wjazdu na pobocze.

Przejazd autobusów lub ciężarówek często wymaga ostrożnego manewrowania na bardzo ograniczonej przestrzeni. Dla lokalnych społeczności trasa ma duże znaczenie komunikacyjne, lecz jej standard nie odpowiada potrzebom użytkowników ani lokalnych firm.
TOP10 najgorszych dróg w Norwegii

Stan norweskich dróg nie jest idealny

OFV zwraca uwagę, że problem dotyczy nie tylko tej jednej drogi, ale całej sieci dróg samorządowych w Norwegii. Analiza opracowana przez firmę Vista Analyse na zlecenie OFV wykazała, że stan tras pogarsza się z powodu niewystarczających środków oraz wad systemu finansowania.

Choć w niektórych regionach nakłady na drogi wzrosły nawet o 18 proc. w porównaniu z 2018 rokiem, wiele inwestycji nadal zależy od jednorazowych dotacji i decyzji politycznych. W efekcie regiony, które zaniedbują regularne utrzymanie, mogą otrzymać większe fundusze, co zaburza równowagę budżetową i długofalowe planowanie.
Przekazali smutną prawdę o bompenger. Kwota zwala z nóg

Olbrzymie zaległości w dbaniu o drogi

Wraz ze zbliżającą się prezentacją budżetu państwa na rok 2026, rząd i parlament będą mieli okazję odnieść się do problemów sygnalizowanych przez kierowców i samorządy. OFV proponuje trzy działania naprawcze: wprowadzenie nowego modelu finansowania opartego na stałych kryteriach, zwiększenie wsparcia dla inwestycji drogowych poprzez rekompensaty oraz utworzenie dodatkowych funduszy na zabezpieczenia przeciw osuwiskom i lawinom.

Drogi okręgowe stanowią niemal połowę całej sieci drogowej Norwegii, z czego cztery na dziesięć oceniane są jako o niskim standardzie. Zarząd Dróg Publicznych (Statens vegvesen) szacuje zaległości remontowe na około 100 mld NOK, przy czym w obecnym budżecie przewidziano jedynie 0,5 mld NOK na działania celowe.
