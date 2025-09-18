Wybrali najgorsze drogi w Norwegii. Mogą stanowić niebezpieczeństwo... dla każdego
Finalistami zostały drogi, które charakteryzują się różnorodnymi problemami: od asfaltu pełnego dziur, przez odcinki bardzo wąskie, aż po zagrożenie osuwiskami i erozją. Lista obejmuje drogi okręgowe i gminne z różnych regionów Norwegii, by uwidocznić rozmaite wyzwania infrastrukturalne.
Najgorsze drogi w Norwegii
W niektórych przypadkach drogi są jedyną opcją dojazdu dla mieszkańców lub transportu towarów, co sprawia, że ich zły stan ma szerokie skutki. Niektóre drogi są opisywane jako bardzo wąskie lub trudne do pokonania przez większe pojazdy.
Tragiczny stan dróg w Norwegii
Problemem jest także system podziału funduszy, w którym regiony z większymi zaległościami otrzymują więcej środków, co – zdaniem ławy ekspertów i Rady – może działać demotywująco dla tych, którzy utrzymują drogi w lepszym stanie.
Finaliści w kolejności alfabetycznej:
Akershus – Fv. 33 Feiring
Østfold – Fv. 1178 Gunnarstorp–Karlsøy
Innlandet – Fv. 2434 Vest-Torprunden
Innlandet – Fv. 2158 Valmen–Sjøenden
Vestland – Fv. 49 Steinsdalen–Eikedalen
Vestland – Fv. 615 Storebru–Sandane
Trøndelag – Fv. 776 Hofles–Romstad
Trøndelag/Nordland – Fv. 17 Kystriksveien Asp–Lødingen
Troms – Fv. 7768 Tromvik–Henriksvik
Finnmark – Fv. 8850 Hesseng–Nyrud
