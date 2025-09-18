Wybrali najgorsze drogi w Norwegii. Mogą stanowić niebezpieczeństwo... dla każdego

OFV otrzymało 1577 propozycji. Fot. Shutterstock, za: OFV

Eksperci Rady Informacyjnej ds. Ruchu Drogowego ogłosili listę dziesięciu najgorszych dróg okręgowych i gminnych w Norwegii. Wyboru dokonano spośród ponad 1500 zgłoszeń od obywateli z całego kraju. Mieszkańcy mogą głosować na tę drogę, którą uważają za najgorszą. Wynik zostanie ogłoszony 8 października.

Elementem konkursu była ocena stanu technicznego dróg pod kątem bezpieczeństwa, przejezdności oraz znaczenia dla życia codziennego, transportu i służb ratunkowych. Ława ekspertów składa się z przedstawicieli przemysłu, transportu oraz organizacji branżowych.



Finalistami zostały drogi, które charakteryzują się różnorodnymi problemami: od asfaltu pełnego dziur, przez odcinki bardzo wąskie, aż po zagrożenie osuwiskami i erozją. Lista obejmuje drogi okręgowe i gminne z różnych regionów Norwegii, by uwidocznić rozmaite wyzwania infrastrukturalne.

Najgorsze drogi w Norwegii Wśród dziesięciu zakwalifikowanych dróg są między innymi Fv. 33 Feiring w Akershus, Fv. 1178 Gunnarstorp-Karlsøy w Østfold, Fv. 2434 Vest-Torprunden oraz Fv. 49 Steinsdalen-Eikedalen w Vestland. Wielu mieszkańców zgłasza, że drogi są często niedrożne, asfalt jest popękany, a odcinki bywają niebezpieczne przy złej pogodzie.



W niektórych przypadkach drogi są jedyną opcją dojazdu dla mieszkańców lub transportu towarów, co sprawia, że ich zły stan ma szerokie skutki. Niektóre drogi są opisywane jako bardzo wąskie lub trudne do pokonania przez większe pojazdy.

Tragiczny stan dróg w Norwegii Raport Rady Informacyjnej ds. Ruchu Drogowego wskazuje, że około 4 na 10 dróg okręgowych i gminnych ma zły stan nawierzchni. Niektóre drogi nie mają nawet asfaltu. Według szacunków Statens Vegvesen zaległości w utrzymaniu tych dróg sięgają niemal 100 mld NOK. W budżecie państwa przeznaczono dotychczas jedynie około 0,5 mld NOK środków celowych na ich naprawę.



Problemem jest także system podziału funduszy, w którym regiony z większymi zaległościami otrzymują więcej środków, co – zdaniem ławy ekspertów i Rady – może działać demotywująco dla tych, którzy utrzymują drogi w lepszym stanie.

Finaliści w kolejności alfabetycznej:



Akershus – Fv. 33 Feiring



Østfold – Fv. 1178 Gunnarstorp–Karlsøy



Innlandet – Fv. 2434 Vest-Torprunden



Innlandet – Fv. 2158 Valmen–Sjøenden



Vestland – Fv. 49 Steinsdalen–Eikedalen



Vestland – Fv. 615 Storebru–Sandane



Trøndelag – Fv. 776 Hofles–Romstad



Trøndelag/Nordland – Fv. 17 Kystriksveien Asp–Lødingen



Troms – Fv. 7768 Tromvik–Henriksvik



Finnmark – Fv. 8850 Hesseng–Nyrud