Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Transport i komunikacja

Wybrali najgorsze drogi w Norwegii. Mogą stanowić niebezpieczeństwo... dla każdego

Emil Bogumił

18 września 2025 16:10

Kopiuj link
Wybrali najgorsze drogi w Norwegii. Mogą stanowić niebezpieczeństwo... dla każdego

OFV otrzymało 1577 propozycji. Fot. Shutterstock, za: OFV

Eksperci Rady Informacyjnej ds. Ruchu Drogowego ogłosili listę dziesięciu najgorszych dróg okręgowych i gminnych w Norwegii. Wyboru dokonano spośród ponad 1500 zgłoszeń od obywateli z całego kraju. Mieszkańcy mogą głosować na tę drogę, którą uważają za najgorszą. Wynik zostanie ogłoszony 8 października.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

Jobbleder.no – darmowa aplikacja do szybkiego tworzenia faktur, timelist i ofert w Norwegii

ARCHITEKT MNAL - Michał Zurawiecki

Ogłoszenia MojaNorwegia

Elementem konkursu była ocena stanu technicznego dróg pod kątem bezpieczeństwa, przejezdności oraz znaczenia dla życia codziennego, transportu i służb ratunkowych. Ława ekspertów składa się z przedstawicieli przemysłu, transportu oraz organizacji branżowych.

Finalistami zostały drogi, które charakteryzują się różnorodnymi problemami: od asfaltu pełnego dziur, przez odcinki bardzo wąskie, aż po zagrożenie osuwiskami i erozją. Lista obejmuje drogi okręgowe i gminne z różnych regionów Norwegii, by uwidocznić rozmaite wyzwania infrastrukturalne.
Samochodoza po norwesku. Cztery kółka nad fiordami coraz popularniejsze

Najgorsze drogi w Norwegii

Wśród dziesięciu zakwalifikowanych dróg są między innymi Fv. 33 Feiring w Akershus, Fv. 1178 Gunnarstorp-Karlsøy w Østfold, Fv. 2434 Vest-Torprunden oraz Fv. 49 Steinsdalen-Eikedalen w Vestland. Wielu mieszkańców zgłasza, że drogi są często niedrożne, asfalt jest popękany, a odcinki bywają niebezpieczne przy złej pogodzie.

W niektórych przypadkach drogi są jedyną opcją dojazdu dla mieszkańców lub transportu towarów, co sprawia, że ich zły stan ma szerokie skutki. Niektóre drogi są opisywane jako bardzo wąskie lub trudne do pokonania przez większe pojazdy.
Bompenger wykańcza kierowców w Norwegii? „Kolejny wzrost opłat nie do udźwignięcia”

Tragiczny stan dróg w Norwegii

Raport Rady Informacyjnej ds. Ruchu Drogowego wskazuje, że około 4 na 10 dróg okręgowych i gminnych ma zły stan nawierzchni. Niektóre drogi nie mają nawet asfaltu. Według szacunków Statens Vegvesen zaległości w utrzymaniu tych dróg sięgają niemal 100 mld NOK. W budżecie państwa przeznaczono dotychczas jedynie około 0,5 mld NOK środków celowych na ich naprawę.

Problemem jest także system podziału funduszy, w którym regiony z większymi zaległościami otrzymują więcej środków, co – zdaniem ławy ekspertów i Rady – może działać demotywująco dla tych, którzy utrzymują drogi w lepszym stanie.

Finaliści w kolejności alfabetycznej:

Akershus – Fv. 33 Feiring

Østfold – Fv. 1178 Gunnarstorp–Karlsøy

Innlandet – Fv. 2434 Vest-Torprunden

Innlandet – Fv. 2158 Valmen–Sjøenden

Vestland – Fv. 49 Steinsdalen–Eikedalen

Vestland – Fv. 615 Storebru–Sandane

Trøndelag – Fv. 776 Hofles–Romstad

Trøndelag/Nordland – Fv. 17 Kystriksveien Asp–Lødingen

Troms – Fv. 7768 Tromvik–Henriksvik

Finnmark – Fv. 8850 Hesseng–Nyrud

0
0
0
0
0
Odszkodowanie za wypadek drogowy w Norwegii
Masz prawo do odszkodowania za leczenie, dojazdy i utracony dochód.
reklama

Moja Norwegia poleca

Opony FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Polski Psychotraumatolog w Oslo Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Stillas utleie As Polski adwokat - darmowa pomoc prawna Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Pedzik transport Masaż
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Szkolenia Online 96015
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.