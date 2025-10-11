Przekazali smutną prawdę o bompenger. Kwota zwala z nóg

W Osloringen i Indre Ring pobierane są opłaty w obu kierunkach. wikimedia.org/ fot. Kjetil Ree/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

W 2024 roku aż 63,4 proc. wszystkich opłat drogowych (bompenger) uiszczonych przez kierowców w Norwegii pochodziło z systemu opłat wokół miast — tzw. bomring. Łącznie wpływy z tych opłat osiągnęły rekordowy poziom 15,5 mld NOK, co wskazuje na rosnące znaczenie miejskich obwodnic opłatowych. Rosnąca liczba mniejszych miast decyduje się na wprowadzenie opłat miejskich, co budzi obawy wśród organizacji motoryzacyjnych.

Z raportu Autopass na rok 2024 wynika, że udział opłat miejskich stale rośnie, a coraz więcej gmin decyduje się na systemy bomringen. W największych miastach, takich jak Oslo, od 1 stycznia 2026 r. planowane są kolejne podwyżki cen. W Bergen natomiast partia zielonych (MDG) zamierza zwiększyć stawki w ramach strategii ograniczania ruchu samochodowego.



W mniejszych miastach, takich jak Kristiansand czy obszarze Nedre Glomma, włączono się do umów typu byvekstavtale z państwem, co wiąże się z wprowadzeniem opłat drogowych.

Coraz więcej miast z bompenger Norweska Federacja Samochodowa (NAF) zwraca uwagę, że im lepiej uda się zmniejszyć natężenie ruchu samochodowego, tym mniej środków pozostaje na finansowanie działań komunikacyjnych. Może to wymuszać dalsze podwyżki opłat. Aktywiści wskazują również, że w wielu miastach alternatywy w postaci transportu publicznego są niewystarczające.



W miejscach takich jak Ålesund, Skien, Fredrikstad, Bodø czy Tromsø czas podróży transportem zbiorowym wraz z przesiadkami może być dwukrotnie dłuższy niż samochodem. Obecnie systemy opłat miejskich działają w miastach takich jak Bergen, Bodø, Grenland, Nord-Jæren, Tromsø, Ålesund, Trondheim, Oslo oraz Kristiansand, a w kolejnych (m.in. Kristiansund, Haugesund, Tønsberg) decyzje zostały już podjęte, choć inkasowanie opłat jeszcze się nie rozpoczęło.

We wprowadzaniu opłat drogowych przoduje Oslo i pozostałe duże miasta Norwegii.Fot. Konstanchin [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons

W wielu miejscowościach spółki odpowiedzialne za transport miejskiego czy plany rozwojowe w dużej mierze opierają się na przychodach z opłat drogowych. Im bardziej skutecznie redukuje się ruch samochodowy, tym trudniej zabezpieczyć finansowanie inwestycji czy utrzymania infrastruktury bez podnoszenia stawek. W miastach, w których opłaty już działają, obserwuje się tendencję do zmniejszania ulg dla samochodów elektrycznych lub ich ograniczania.