Przekazali smutną prawdę o bompenger. Kwota zwala z nóg
11 października 2025 11:58
W Osloringen i Indre Ring pobierane są opłaty w obu kierunkach. wikimedia.org/ fot. Kjetil Ree/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
W mniejszych miastach, takich jak Kristiansand czy obszarze Nedre Glomma, włączono się do umów typu byvekstavtale z państwem, co wiąże się z wprowadzeniem opłat drogowych.
Coraz więcej miast z bompenger
W miejscach takich jak Ålesund, Skien, Fredrikstad, Bodø czy Tromsø czas podróży transportem zbiorowym wraz z przesiadkami może być dwukrotnie dłuższy niż samochodem. Obecnie systemy opłat miejskich działają w miastach takich jak Bergen, Bodø, Grenland, Nord-Jæren, Tromsø, Ålesund, Trondheim, Oslo oraz Kristiansand, a w kolejnych (m.in. Kristiansund, Haugesund, Tønsberg) decyzje zostały już podjęte, choć inkasowanie opłat jeszcze się nie rozpoczęło.
We wprowadzaniu opłat drogowych przoduje Oslo i pozostałe duże miasta Norwegii.Fot. Konstanchin [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz