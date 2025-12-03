To najczęściej kupowane samochody w Norwegii. Lider zdominował rynek
03 grudnia 2025 09:03
Flota samochodów w Norwegii ciągle powiększa się. Zdecydowanym liderem jest grupa pojazdów elektrycznych. Fot. materiały prasowe NAF
Na kolejnych miejscach znalazły się Volkswagen z 2 198 rejestracjami, Volvo z 1 867 oraz BMW z 1 104 nowymi autami. Chińskie marki, takie jak BYD, MG czy XPeng, nie weszły do listopadowej czołówki, choć ich łączny wolumen systematycznie rośnie.
SUV-y dominują w statystykach modeli
Aż osiem z dziesięciu najpopularniejszych modeli to SUV-y, co potwierdza rosnącą popularność tego segmentu. Ponad 40 proc. nowych aut stanowiły SUV-y klasy średniej, a ponad 21 proc. kompaktowe SUV-y.
Silny wzrost w segmencie aut dostawczych
Liderem pozostał Volkswagen ID. Buzz Cargo z 432 rejestracjami. Trzy z dziesięciu najpopularniejszych modeli dostawczych to auta elektryczne, choć tylko około 9 proc. floty dostawczej w Norwegii pozostaje zeroemisyjna.
Szansa na rekordowe zakończenie roku
Wysoka aktywność sprzedażowa utrzymuje się także w grudniu. Branża obserwuje tempo rejestracji i wskazuje na możliwość pojawienia się kolejnych rekordów, szczególnie w segmencie aut elektrycznych.
,zeby kupic dizla to musialem czekac az diler sprzeda 4 elekktryki