  Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

To najczęściej kupowane samochody w Norwegii. Lider zdominował rynek

Redakcja

03 grudnia 2025 09:03

To najczęściej kupowane samochody w Norwegii. Lider zdominował rynek

Flota samochodów w Norwegii ciągle powiększa się. Zdecydowanym liderem jest grupa pojazdów elektrycznych. Fot. materiały prasowe NAF

Listopad przyniósł jeden z najlepszych wyników sprzedaży nowych aut w historii norweskiego rynku. Według danych norweskiej Rady Informacji o Ruchu Drogowym (OFV) zarejestrowano 19 899 nowych samochodów osobowych, co oznacza wzrost o 70,2 proc. rok do roku. Udział aut elektrycznych osiągnął 97,6 proc. Dynamiczny wzrost napędzają oczekiwane zmiany podatkowe i poprawa dostępności modeli.

Tesla zanotowała najsilniejszy miesiąc od kilku lat. W listopadzie zarejestrowano 6 215 nowych samochodów marki, co dało jej 31,2 proc. udziału w rynku. W całym 2025 roku Tesla dostarczyła już 28 606 aut, przebijając własny rekord z 2023 roku oraz wcześniejszy wynik Volkswagena z 2016 roku.

Na kolejnych miejscach znalazły się Volkswagen z 2 198 rejestracjami, Volvo z 1 867 oraz BMW z 1 104 nowymi autami. Chińskie marki, takie jak BYD, MG czy XPeng, nie weszły do listopadowej czołówki, choć ich łączny wolumen systematycznie rośnie.
Czy w kraju łososia jedzą ryby? O wszystkim decyduje cena produktów

SUV-y dominują w statystykach modeli

Dominacja SUV-ów utrzymała się również w listopadzie. Tesla Model Y i Model 3, z wynikami odpowiednio 3 648 i 2 562 rejestracji, otworzyły zestawienie. Za nimi znalazły się Volvo EX40 oraz Volkswageny ID.4 i ID.7.

Aż osiem z dziesięciu najpopularniejszych modeli to SUV-y, co potwierdza rosnącą popularność tego segmentu. Ponad 40 proc. nowych aut stanowiły SUV-y klasy średniej, a ponad 21 proc. kompaktowe SUV-y.
Tesla pobiła własny rekord z 2023 roku (26 641 aut).

Tesla pobiła własny rekord z 2023 roku (26 641 aut).Fot. stock.adobe.com/standardowa/ tanaonte

Silny wzrost w segmencie aut dostawczych

Rynek pojazdów dostawczych również odnotował wyraźny wzrost. W listopadzie zarejestrowano 2 479 nowych aut dostawczych, co oznacza wzrost o 31,7 proc. rok do roku. Modele elektryczne odpowiadały za 47,9 proc. rejestracji, zbliżając się do udziału diesla na poziomie 50,7 proc.

Liderem pozostał Volkswagen ID. Buzz Cargo z 432 rejestracjami. Trzy z dziesięciu najpopularniejszych modeli dostawczych to auta elektryczne, choć tylko około 9 proc. floty dostawczej w Norwegii pozostaje zeroemisyjna.
Kościół Katolicki w Norwegii rośnie w siłę? Olbrzymie zmiany nad fiordami

Szansa na rekordowe zakończenie roku

Do końca listopada na norweskie drogi wyjechały 144 362 nowe samochody osobowe, co oznacza wzrost o 25,5 proc. względem 2024 roku. Udział aut elektrycznych w całym 2025 roku wynosi 95,5 proc., a rynek przekroczył już dolny próg prognozy OFV na poziomie 140-150 tys. rejestracji.

Wysoka aktywność sprzedażowa utrzymuje się także w grudniu. Branża obserwuje tempo rejestracji i wskazuje na możliwość pojawienia się kolejnych rekordów, szczególnie w segmencie aut elektrycznych.
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
kicek
13 minut temu
zeroemisyjne to bzdura sama bateria wiecej truje niz 10 lat jazdy dizlem .
,zeby kupic dizla to musialem czekac az diler sprzeda 4 elekktryki
1
Odpowiedz

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

