Norweski transport pod presją. Samoloty i pociągi pełne... agresji
18 stycznia 2026 09:22
Statystyki są niepokojące. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Lotnictwo: wyraźny skok po 2022 roku
Po pandemii nastąpił gwałtowny wzrost zgłoszeń. W 2022 roku odnotowano 292 incydenty. W 2023 liczba skoczyła do 568. W 2024 osiągnęła 623, a w 2025 wyniosła 572. Średnio w ostatnich trzech latach raportowano około 600 zdarzeń rocznie.
Kolej i promy: tysiące zgłoszeń rocznie
Na promach od 2024 roku prowadzona jest osobna ewidencja nękania załóg. W 1. kwartale 2024 roku zgłoszono 4 takie przypadki, w 2. kwartale 6, w 3. kwartale 2, a w 4. kwartale 4. W 2025 roku liczby wyniosły odpowiednio 5, 3, 12 i 2 przypadki w kolejnych kwartałach. Obraźliwe traktowanie jest jedną z najczęstszych kategorii w raportach.
