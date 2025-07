Norweski rząd może zablokować wyjazd dziecka za granicę. Wszystko przez „przemoc honorową”

Z pojęciem przemocy honorowej związane są przede wszystkim środowiska, w których dużą rolę odgrywają silne normy kulturowe i społeczne dotyczące honoru rodziny, reputacji oraz tradycyjnych ról społecznych, zwłaszcza w kontekście kontroli zachowań kobiet i dziewcząt. Najczęściej dotyczy to:



1. Społeczności migranckich z krajów Bliskiego Wschodu, Azji Południowej i Północnej Afryki – w niektórych rodzinach wywodzących się z tych regionów występują silne oczekiwania dotyczące „honorowego” zachowania, np. posłuszeństwa wobec rodziny, unikania relacji przedmałżeńskich czy zakazu mieszkania samodzielnie przez kobiety.



2. Rodzin i grup społecznych praktykujących tzw. kontrolę społeczną – obejmuje to nadzór nad ubiorem, kontaktami towarzyskimi, wyborem partnera czy planami edukacyjnymi, które muszą być zgodne z oczekiwaniami rodziny lub wspólnoty.



3. Środowisk religijnych i konserwatywnych – niektóre z nich mogą promować wartości, w których honor rodziny jest silnie uzależniony od postępowania kobiet, co w skrajnych przypadkach prowadzi do stosowania przemocy psychicznej lub fizycznej.



4. Rodzin wielopokoleniowych, gdzie panuje hierarchiczny system decyzyjny – decyzje podejmowane są przez starszych członków rodziny (często mężczyzn), a ich niepodporządkowanie się może być traktowane jako hańba wymagająca „naprawy honoru”.