Nawet 30 NOK za litr paliwa? Bez działania rządu ziści się czarny scenariusz
07 lutego 2026 11:02
Zmiany wpisują się w długofalową politykę klimatyczną. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI
Decyzja parlamentu i nowe regulacje
System opiera się na handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Ich koszt ma być uwzględniany w cenach paliw. Regulacje obejmą benzynę i olej napędowy sprzedawane klientom indywidualnym. W Norwegii już obowiązuje krajowa opłata za emisję CO2. Nie podjęto decyzji, czy zostanie ona zmieniona po wdrożeniu nowego systemu.
Decyzje rządu będą kluczowe dla końcowych cen paliw.Fot. flickr/CC BY-NC-ND 2.0/ Peter Mydske/Stortinget
Ostrzeżenia Norweskiej Federacji Samochodowej
Rząd szacuje, że ceny paliw mogą wzrosnąć od 1,5 do 7,5 NOK za litr. Nie określono, czy obecna opłata CO2 zostanie obniżona, aby uniknąć podwójnego obciążenia. Według organizacji brak decyzji zwiększa niepewność wśród kierowców. W skrajnym scenariuszu ceny na stacjach paliw mogą zbliżyć się do 30 NOK za litr. Takie ostrzeżenia pojawiają się w debacie publicznej od dłuższego czasu.
