Ostatni kwartał zmienił obraz 2025 roku. Equinor pokazał dane finansowe

Spadek dotyczy porównania rok do roku. fot. materiały prasowe Equinor

Equinor zakończył 2025 rok z niższym wynikiem niż rok wcześniej, jednak ostatni kwartał przyniósł spółce miliardy dolarów zysku.

Norweski koncern energetyczny opublikował wyniki finansowe za czwarty kwartał 2025 roku. Zysk netto wyniósł 6,2 mld dolarów, co odpowiada ponad 59 mld NOK. Dane pokazują spadek rok do roku. Jednocześnie potwierdzają wysoką skalę działalności firmy.

Wyniki finansowe Equinor w 2025 roku Czwarty kwartał 2025 roku zakończył się wynikiem 6,2 mld dolarów. W analogicznym okresie 2024 roku było to 7,9 mld dolarów. Oznacza to wyraźny spadek w ujęciu rocznym. Spółka utrzymała jednak wysoką rentowność.



W całym 2025 roku wyniki kwartalne były zróżnicowane. Pierwszy kwartał przyniósł około 90 mld NOK. Drugi kwartał zakończył się wynikiem nieco ponad 65 mld NOK. W trzecim kwartale wynik wyniósł 62 mld NOK.

Prognozy zakładały niższy wynik w końcówce roku.Fot.stock.adobe.com/licencja standardowa

Produkcja i czynniki ryzyka na norweskim szelfie Zarząd Equinor wskazuje na rekordowo wysoką produkcję w 2025 roku. Spółka uruchomiła nowe złoża. Zwiększyła także liczbę odwiertów na już eksploatowanych polach. Działalność operacyjna obejmowała wiele regionów świata. Dane potwierdzają stabilne funkcjonowanie kluczowych instalacji.



Jednocześnie pojawiają się sygnały niepewności. Wskazywane są projekty Melkøya w północnej Norwegii oraz Empire Wind w USA. Ich dalszy los może mieć znaczenie dla przyszłych wyników spółki. Analitycy zwracają uwagę na możliwość spadku aktywności w części segmentów.

Ekonomiści obserwują plany Equinor na kolejne lata. Część dużych projektów zbliża się do zakończenia. Może to wpłynąć na skalę działalności na norweskim szelfie. Jednocześnie spółka pozostaje istotnym źródłem wpływów dla gospodarki Norwegii.