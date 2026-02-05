  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka

Ostatni kwartał zmienił obraz 2025 roku. Equinor pokazał dane finansowe

Redakcja

05 lutego 2026 09:02

Kopiuj link
1
Ostatni kwartał zmienił obraz 2025 roku. Equinor pokazał dane finansowe

Spadek dotyczy porównania rok do roku. fot. materiały prasowe Equinor

Equinor zakończył 2025 rok z niższym wynikiem niż rok wcześniej, jednak ostatni kwartał przyniósł spółce miliardy dolarów zysku.

Norweski koncern energetyczny opublikował wyniki finansowe za czwarty kwartał 2025 roku. Zysk netto wyniósł 6,2 mld dolarów, co odpowiada ponad 59 mld NOK. Dane pokazują spadek rok do roku. Jednocześnie potwierdzają wysoką skalę działalności firmy.
Norwegia chwali się niskim bezrobociem. Kraj wyróżnia się na tle Europy

Wyniki finansowe Equinor w 2025 roku

Czwarty kwartał 2025 roku zakończył się wynikiem 6,2 mld dolarów. W analogicznym okresie 2024 roku było to 7,9 mld dolarów. Oznacza to wyraźny spadek w ujęciu rocznym. Spółka utrzymała jednak wysoką rentowność.

W całym 2025 roku wyniki kwartalne były zróżnicowane. Pierwszy kwartał przyniósł około 90 mld NOK. Drugi kwartał zakończył się wynikiem nieco ponad 65 mld NOK. W trzecim kwartale wynik wyniósł 62 mld NOK.
Prognozy zakładały niższy wynik w końcówce roku.

Prognozy zakładały niższy wynik w końcówce roku.Fot.stock.adobe.com/licencja standardowa

Produkcja i czynniki ryzyka na norweskim szelfie

Zarząd Equinor wskazuje na rekordowo wysoką produkcję w 2025 roku. Spółka uruchomiła nowe złoża. Zwiększyła także liczbę odwiertów na już eksploatowanych polach. Działalność operacyjna obejmowała wiele regionów świata. Dane potwierdzają stabilne funkcjonowanie kluczowych instalacji.

Jednocześnie pojawiają się sygnały niepewności. Wskazywane są projekty Melkøya w północnej Norwegii oraz Empire Wind w USA. Ich dalszy los może mieć znaczenie dla przyszłych wyników spółki. Analitycy zwracają uwagę na możliwość spadku aktywności w części segmentów.
Prawo jazdy, zdrowie, banki. Norwegia stawia na jeden cyfrowy portfel
Ekonomiści obserwują plany Equinor na kolejne lata. Część dużych projektów zbliża się do zakończenia. Może to wpłynąć na skalę działalności na norweskim szelfie. Jednocześnie spółka pozostaje istotnym źródłem wpływów dla gospodarki Norwegii.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Troll Rental 2 Pedzik transport Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Sklep zielarski Danuta Bauza Szkolenia Online 96015
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski Psychotraumatolog w Oslo Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Stillas utleie As Masaż
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler
kup tutaj reklamę
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Nonja
6 minut temu
Ja rozumiem że Putin jest zły. Ale to co gada Tusk to już przechodzi ludzkie pojęcie. Epstein był. Agentem Mossadu z Izraela a nie KGB z Rosji jak próbuje nam wmówić Tusk
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.