Ostatni kwartał zmienił obraz 2025 roku. Equinor pokazał dane finansowe
05 lutego 2026 09:02
Spadek dotyczy porównania rok do roku. fot. materiały prasowe Equinor
Wyniki finansowe Equinor w 2025 roku
W całym 2025 roku wyniki kwartalne były zróżnicowane. Pierwszy kwartał przyniósł około 90 mld NOK. Drugi kwartał zakończył się wynikiem nieco ponad 65 mld NOK. W trzecim kwartale wynik wyniósł 62 mld NOK.
Produkcja i czynniki ryzyka na norweskim szelfie
Jednocześnie pojawiają się sygnały niepewności. Wskazywane są projekty Melkøya w północnej Norwegii oraz Empire Wind w USA. Ich dalszy los może mieć znaczenie dla przyszłych wyników spółki. Analitycy zwracają uwagę na możliwość spadku aktywności w części segmentów.
Raport Norwegia
