Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Transport i komunikacja

Po norweskich drogach jeżdżą niesprawne auta? Dramatyczne wyniki kontroli w 2025 roku

Redakcja

03 lutego 2026 09:02

Kopiuj link
Po norweskich drogach jeżdżą niesprawne auta? Dramatyczne wyniki kontroli w 2025 roku

– Naszym celem jest wyeliminowanie jak największej liczby samochodów, które nie powinny jeździć po drogach – mówią przedstawiciele Statens vegvesen. Fot. Knut Opeide/Statens vegvesen

Ponad połowa wszystkich samochodów skontrolowanych na norweskich drogach w 2025 roku otrzymała pisemne uwagi dotyczące usterek. Statens vegvesen sprawdził ponad 45 tys. samochodów osobowych i dostawczych. Kontrole prowadzono bezpośrednio na drogach w całym kraju.

Do końca grudnia 2025 roku zatrzymano do kontroli niemal 46 tys. lekkich pojazdów. Około 8 tys. z nich otrzymało zakaz dalszej jazdy. Blisko 900 spraw trafiło do policji z powodu poważnych usterek technicznych. Większość kierowców, którzy zostali zatrzymani, spotkała się z jakąś formą reakcji ze strony służb.
Samochód z drugiej ręki w Norwegii. Jeden model zmiótł konkurencję

Dramatyczny stan pojazdów w Norwegii

Łącznie prawie 28 tys. pojazdów otrzymało w 2025 roku mandaty lub tzw. mangellapp, czyli pisemne wskazanie usterek. Najczęściej stwierdzano przeciążenie pojazdu lub przyczepy. Częstym problemem było także niewłaściwe zabezpieczenie ładunku. Kontrolerzy regularnie wykrywali również usterki oświetlenia oraz zużyte opony bez dopuszczalnej głębokości bieżnika.

Statens vegvesen (Zarząd Dróg Publicznych) zwraca uwagę na rosnącą liczbę pojazdów z oświetleniem LED. Tego typu światła nie emitują ciepła, przez co nie topią śniegu i lodu. W warunkach zimowych może to ograniczać widoczność pojazdu dla innych uczestników ruchu. Problem dotyczy zarówno samochodów, jak i przyczep.
Częstym problemem są zużyte opony i niesprawne oświetlenie.

Częstym problemem są zużyte opony i niesprawne oświetlenie.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Kontrola fizyczna staje się niepotrzebna

Oprócz fizycznych kontroli prowadzono także masowe kontrole cyfrowe. Wykorzystywano skanery tablic rejestracyjnych, które w ciągu sekundy sprawdzają podstawowe dane pojazdu.

System weryfikuje m.in. ważność badania technicznego, ubezpieczenie oraz brak zgłoszenia kradzieży. Dzięki temu znaczna część pojazdów została sprawdzona bez zatrzymywania kierowców na drodze.
Moja Norwegia poleca

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

