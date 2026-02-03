Po norweskich drogach jeżdżą niesprawne auta? Dramatyczne wyniki kontroli w 2025 roku

– Naszym celem jest wyeliminowanie jak największej liczby samochodów, które nie powinny jeździć po drogach – mówią przedstawiciele Statens vegvesen. Fot. Knut Opeide/Statens vegvesen

Ponad połowa wszystkich samochodów skontrolowanych na norweskich drogach w 2025 roku otrzymała pisemne uwagi dotyczące usterek. Statens vegvesen sprawdził ponad 45 tys. samochodów osobowych i dostawczych. Kontrole prowadzono bezpośrednio na drogach w całym kraju.

Do końca grudnia 2025 roku zatrzymano do kontroli niemal 46 tys. lekkich pojazdów. Około 8 tys. z nich otrzymało zakaz dalszej jazdy. Blisko 900 spraw trafiło do policji z powodu poważnych usterek technicznych. Większość kierowców, którzy zostali zatrzymani, spotkała się z jakąś formą reakcji ze strony służb.

Dramatyczny stan pojazdów w Norwegii Łącznie prawie 28 tys. pojazdów otrzymało w 2025 roku mandaty lub tzw. mangellapp, czyli pisemne wskazanie usterek. Najczęściej stwierdzano przeciążenie pojazdu lub przyczepy. Częstym problemem było także niewłaściwe zabezpieczenie ładunku. Kontrolerzy regularnie wykrywali również usterki oświetlenia oraz zużyte opony bez dopuszczalnej głębokości bieżnika.



Statens vegvesen (Zarząd Dróg Publicznych) zwraca uwagę na rosnącą liczbę pojazdów z oświetleniem LED. Tego typu światła nie emitują ciepła, przez co nie topią śniegu i lodu. W warunkach zimowych może to ograniczać widoczność pojazdu dla innych uczestników ruchu. Problem dotyczy zarówno samochodów, jak i przyczep.

Częstym problemem są zużyte opony i niesprawne oświetlenie.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Kontrola fizyczna staje się niepotrzebna Oprócz fizycznych kontroli prowadzono także masowe kontrole cyfrowe. Wykorzystywano skanery tablic rejestracyjnych, które w ciągu sekundy sprawdzają podstawowe dane pojazdu.



System weryfikuje m.in. ważność badania technicznego, ubezpieczenie oraz brak zgłoszenia kradzieży. Dzięki temu znaczna część pojazdów została sprawdzona bez zatrzymywania kierowców na drodze.