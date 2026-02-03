Po norweskich drogach jeżdżą niesprawne auta? Dramatyczne wyniki kontroli w 2025 roku
03 lutego 2026 09:02
– Naszym celem jest wyeliminowanie jak największej liczby samochodów, które nie powinny jeździć po drogach – mówią przedstawiciele Statens vegvesen. Fot. Knut Opeide/Statens vegvesen
Dramatyczny stan pojazdów w Norwegii
Statens vegvesen (Zarząd Dróg Publicznych) zwraca uwagę na rosnącą liczbę pojazdów z oświetleniem LED. Tego typu światła nie emitują ciepła, przez co nie topią śniegu i lodu. W warunkach zimowych może to ograniczać widoczność pojazdu dla innych uczestników ruchu. Problem dotyczy zarówno samochodów, jak i przyczep.
Częstym problemem są zużyte opony i niesprawne oświetlenie.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Kontrola fizyczna staje się niepotrzebna
System weryfikuje m.in. ważność badania technicznego, ubezpieczenie oraz brak zgłoszenia kradzieży. Dzięki temu znaczna część pojazdów została sprawdzona bez zatrzymywania kierowców na drodze.
