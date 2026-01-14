Kierowcy nie mają wyboru. W tych gminach nowe samochody są tylko elektryczne
14 stycznia 2026 11:33
Trendy odwróciły się i to północne gminy dominują w zestawieniu. Fot. Jamieson Pothecary/Elbilforeningen
Północna Norwegia na czele zmian
Przykładem jest Karasjok, gdzie w 2025 roku sprzedano 13 nowych samochodów i wszystkie były elektryczne. Gmina znana jest z najniższych temperatur w kraju. Według organizacji podważa to argumenty o ograniczonej funkcjonalności aut elektrycznych zimą. Sprzedaż nowych samochodów spalinowych nie została tam odnotowana.
W gminach, gdzie warunki pogodowe uchodzą za arktyczne, również dominują pojazdy elektryczne.Fot. Rune Larsen/MET (zdjęcie poglądowe)
Prawie wszędzie powyżej 90 proc.
Najniższy udział odnotowano w Flekkefjord, gdzie handel samochodami elektrycznymi zatrzymał się na poziomie 53 proc. Kolejna była Leka w Trøndelag z wynikiem 67 proc. W większości pozostałych gmin sprzedaż aut spalinowych ogranicza się do pojedynczych przypadków.
