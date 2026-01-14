Strona korzysta z plików cookies

Transport i komunikacja

Kierowcy nie mają wyboru. W tych gminach nowe samochody są tylko elektryczne

Redakcja

14 stycznia 2026 11:33

Kierowcy nie mają wyboru. W tych gminach nowe samochody są tylko elektryczne

Trendy odwróciły się i to północne gminy dominują w zestawieniu. Fot. Jamieson Pothecary/Elbilforeningen

W 2025 roku 107 norweskich gmin osiągnęło 100 proc. udziału samochodów elektrycznych w sprzedaży nowych aut. Największy wzrost odnotowano poza dużymi miastami.

Nowe dane Norweskiego Stowarzyszenia Samochodów Elektrycznych pokazują wyraźną zmianę na rynku motoryzacyjnym. Gminy wiejskie i północne regiony kraju wysunęły się na prowadzenie. Jeszcze kilka lat temu to miasta dominowały w statystykach elektromobilności. W 2025 roku proporcje uległy wyraźnemu przesunięciu.
Rekordowy napływ aut. Norwegia zalana samochodami elektrycznymi

Północna Norwegia na czele zmian

Najwięcej gmin, w których sprzedano wyłącznie elektryczne auta, znajduje się w północnej części kraju. W Finnmark wskaźnik 100 proc. osiągnęło 12 z 18 gmin. W Nordland podobny wynik osiągnęło 23 z 41 samorządów. Dane pokazują, że klimat nie stanowi już bariery dla elektromobilności.

Przykładem jest Karasjok, gdzie w 2025 roku sprzedano 13 nowych samochodów i wszystkie były elektryczne. Gmina znana jest z najniższych temperatur w kraju. Według organizacji podważa to argumenty o ograniczonej funkcjonalności aut elektrycznych zimą. Sprzedaż nowych samochodów spalinowych nie została tam odnotowana.
W gminach, gdzie warunki pogodowe uchodzą za arktyczne, również dominują pojazdy elektryczne.

W gminach, gdzie warunki pogodowe uchodzą za arktyczne, również dominują pojazdy elektryczne.Fot. Rune Larsen/MET (zdjęcie poglądowe)

Prawie wszędzie powyżej 90 proc.

Liczba gmin z w pełni zelektryfikowanym rynkiem wzrosła z 67 w 2024 roku do 107 w 2025 roku. Jednocześnie tylko 18 z 357 gmin miało udział aut elektrycznych poniżej 90 proc.

Najniższy udział odnotowano w Flekkefjord, gdzie handel samochodami elektrycznymi zatrzymał się na poziomie 53 proc. Kolejna była Leka w Trøndelag z wynikiem 67 proc. W większości pozostałych gmin sprzedaż aut spalinowych ogranicza się do pojedynczych przypadków.
To najczęściej kupowane samochody w Norwegii. Lider zdominował rynek
Na wysoki udział elbili wpływają lokalne instrumenty finansowe. W gminach takich jak Jevnaker, Askøy, Averøy czy Haram obowiązują rabaty środowiskowe w bramkach drogowych. Samochody elektryczne płacą tam niższe opłaty niż auta spalinowe. Według Norweskiego Stowarzyszenia Samochodów Elektrycznych mechanizm ten działa także na rynku aut używanych i wzmacnia trend elektryfikacji w całym kraju.
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
DLAP
47 minut temu
Kupują takie z biedy, najtańsze użytkowanie, jak padnie prąd to nawet nie będą się w stanie ewakuować. Potem będzie lament. Może jeszcze niech podadzą ile pługopiaskarek jest elektrycznych :-)
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

