Rekordowy napływ aut. Norwegia zalana samochodami elektrycznymi
31 grudnia 2025 13:01
Import przyspieszył przed wejściem w życie nowych zasad VAT. Fot. NAF/Motor
Importerzy i dealerzy intensyfikują działania w całym kraju. W wielu firmach zrezygnowano z urlopów świątecznych. Praca trwa we wszystkich ogniwach rynku motoryzacyjnego.
Rekordowy ruch w porcie w Drammen
Tylko w ostatnim tygodniu grudnia do Drammen dotarły dwa duże statki. Na ich pokładach znajdowało się blisko dwa tys. pojazdów.
Port w Drammen jest największym portem importowym samochodów w Norwegii.Fot. materiały prasowe Portu w Drammen
Zmiany w VAT napędzają sprzedaż
W 2026 próg ten spadnie do 300 tys. NOK, a w 2027 do 150 tys. NOK. W 2028 nie będzie już żadnego zwolnienia z VAT. Dane rejestracyjne wskazują na wyraźny wzrost sprzedaży.
Silny koniec roku i prognozy sprzedaży
Najwięksi uczestnicy rynku zakładają utrzymanie wysokiego popytu także w kolejnych latach. Prognozy na przyszły rok mówią o sprzedaży około 170 tys. samochodów osobowych.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz