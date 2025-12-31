Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Transport i komunikacja

Rekordowy napływ aut. Norwegia zalana samochodami elektrycznymi

Redakcja

31 grudnia 2025 13:01

Kopiuj link
Rekordowy napływ aut. Norwegia zalana samochodami elektrycznymi

Import przyspieszył przed wejściem w życie nowych zasad VAT. Fot. NAF/Motor

Tysiące samochodów elektrycznych trafia do Norwegii tuż przed wejściem w życie nowych zasad podatkowych. Importerzy i dealerzy przyspieszają dostawy, by zdążyć przed końcem roku i uniknąć wyższej stawki VAT. Skala operacji jest rekordowa. Branża pracuje bez przerwy.

Nowe samochody elektryczne muszą znaleźć się na terytorium Norwegii przed końcem 2025 roku, aby nie zostać objęte wyższym VAT. Od Nowego Roku auta mogą podrożeć nawet o 50 tys. NOK.

Importerzy i dealerzy intensyfikują działania w całym kraju. W wielu firmach zrezygnowano z urlopów świątecznych. Praca trwa we wszystkich ogniwach rynku motoryzacyjnego.
Norwegia do 2028 roku. Co mówią najnowsze prognozy gospodarcze?

Rekordowy ruch w porcie w Drammen

Port w Drammen, największy w Norwegii port importowy dla samochodów, notuje rekordowe wolumeny. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy wyładowano tam ponad 30 tys. aut. To najwyższy wynik w historii tego miejsca.

Tylko w ostatnim tygodniu grudnia do Drammen dotarły dwa duże statki. Na ich pokładach znajdowało się blisko dwa tys. pojazdów.
Port w Drammen jest największym portem importowym samochodów w Norwegii.

Port w Drammen jest największym portem importowym samochodów w Norwegii.Fot. materiały prasowe Portu w Drammen

Zmiany w VAT napędzają sprzedaż

Wzmożony import to efekt zapowiedzi rządu dotyczących zmian w opodatkowaniu samochodów elektrycznych. Od 2025 roku VAT będzie naliczany od części ceny przekraczającej 500 tys. NOK.

W 2026 próg ten spadnie do 300 tys. NOK, a w 2027 do 150 tys. NOK. W 2028 nie będzie już żadnego zwolnienia z VAT. Dane rejestracyjne wskazują na wyraźny wzrost sprzedaży.
Prąd w Norwegii na nowo? Chcą utworzyć nowy okręg energetyczny

Silny koniec roku i prognozy sprzedaży

W listopadzie liczba zarejestrowanych samochodów była o 70 proc. wyższa niż rok wcześniej. W grudniu przekroczyła 26 tys. sztuk. Importerzy odpowiadają za dostarczenie pojazdów do kraju oraz ich terminowe przekazanie klientom.

Najwięksi uczestnicy rynku zakładają utrzymanie wysokiego popytu także w kolejnych latach. Prognozy na przyszły rok mówią o sprzedaży około 170 tys. samochodów osobowych.
