Rekordowy napływ aut. Norwegia zalana samochodami elektrycznymi

Import przyspieszył przed wejściem w życie nowych zasad VAT. Fot. NAF/Motor

Tysiące samochodów elektrycznych trafia do Norwegii tuż przed wejściem w życie nowych zasad podatkowych. Importerzy i dealerzy przyspieszają dostawy, by zdążyć przed końcem roku i uniknąć wyższej stawki VAT. Skala operacji jest rekordowa. Branża pracuje bez przerwy.

Nowe samochody elektryczne muszą znaleźć się na terytorium Norwegii przed końcem 2025 roku, aby nie zostać objęte wyższym VAT. Od Nowego Roku auta mogą podrożeć nawet o 50 tys. NOK.



Importerzy i dealerzy intensyfikują działania w całym kraju. W wielu firmach zrezygnowano z urlopów świątecznych. Praca trwa we wszystkich ogniwach rynku motoryzacyjnego.

Rekordowy ruch w porcie w Drammen Port w Drammen, największy w Norwegii port importowy dla samochodów, notuje rekordowe wolumeny. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy wyładowano tam ponad 30 tys. aut. To najwyższy wynik w historii tego miejsca.



Tylko w ostatnim tygodniu grudnia do Drammen dotarły dwa duże statki. Na ich pokładach znajdowało się blisko dwa tys. pojazdów.

Port w Drammen jest największym portem importowym samochodów w Norwegii.Fot. materiały prasowe Portu w Drammen

Zmiany w VAT napędzają sprzedaż Wzmożony import to efekt zapowiedzi rządu dotyczących zmian w opodatkowaniu samochodów elektrycznych. Od 2025 roku VAT będzie naliczany od części ceny przekraczającej 500 tys. NOK.



W 2026 próg ten spadnie do 300 tys. NOK, a w 2027 do 150 tys. NOK. W 2028 nie będzie już żadnego zwolnienia z VAT. Dane rejestracyjne wskazują na wyraźny wzrost sprzedaży.

Silny koniec roku i prognozy sprzedaży W listopadzie liczba zarejestrowanych samochodów była o 70 proc. wyższa niż rok wcześniej. W grudniu przekroczyła 26 tys. sztuk. Importerzy odpowiadają za dostarczenie pojazdów do kraju oraz ich terminowe przekazanie klientom.



Najwięksi uczestnicy rynku zakładają utrzymanie wysokiego popytu także w kolejnych latach. Prognozy na przyszły rok mówią o sprzedaży około 170 tys. samochodów osobowych.