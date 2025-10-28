Chiny mogą wyłączyć autobusy w Oslo. Test wykazał ogrom zagrożeń
28 października 2025 12:57
Test autobusów elektrycznych wskazał na zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. Materiały prasowe Ruter, zdjęcie poglądowe
Autobusy zostały rozebrane i zbadane w odizolowanym pomieszczeniu, które uniemożliwiało przenikanie sygnałów z zewnątrz. Testy wykazały, że chiński autobus posiada moduł z kartą SIM, umożliwiający producentowi bezpośredni, cyfrowy dostęp do pojazdu. Eksperci stwierdzili, że teoretycznie producent może zatrzymać lub unieruchomić autobus zdalnie.
Systemy kamer i połączenia internetowe
Według dyrektora generalnego Rutera, Bernta Reitana Jenssena, testy pozwoliły przejść „od obaw do konkretnej wiedzy” i pomogą w budowie systemów zabezpieczeń chroniących przed niepożądanym dostępem. Chiński producent Yutong nie udzielił komentarza w sprawie ustaleń.
Autobusy testowano w warunkach ograniczonego dostępu, gdzie każdy sygnał zewnętrzny był całkowicie blokowany.Fot. Eilif Swensen / Ruter
Polityczne reakcje i dalsze kroki
Przewodniczący Komisji Transportu, Bård Hoksrud z Partii Postępu (FrP), zaapelował o wstrzymanie zakupów chińskich autobusów, wskazując na ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego. Według „Teknisk Ukeblad” do Norwegii zamówiono już 1268 chińskich autobusów, które są w drodze.
