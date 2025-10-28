Chiny mogą wyłączyć autobusy w Oslo. Test wykazał ogrom zagrożeń

Test autobusów elektrycznych wskazał na zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. Materiały prasowe Ruter, zdjęcie poglądowe

Chińskie autobusy elektryczne mogą zostać zatrzymane lub unieruchomione zdalnie przez producenta, wyniks z testów Ruter. Badania objęły pojazdy firmy Yutong. Stanowią znaczną część floty autobusów elektrycznych w Oslo i okolicach.

Reklama

Ruter potajemnie przewiózł dwa autobusy do Sandviki, gdzie przeprowadzono szczegółowe testy bezpieczeństwa. Jeden z pojazdów pochodził od europejskiego producenta. Drugi od chińskiej firmy Yutong.



Autobusy zostały rozebrane i zbadane w odizolowanym pomieszczeniu, które uniemożliwiało przenikanie sygnałów z zewnątrz. Testy wykazały, że chiński autobus posiada moduł z kartą SIM, umożliwiający producentowi bezpośredni, cyfrowy dostęp do pojazdu. Eksperci stwierdzili, że teoretycznie producent może zatrzymać lub unieruchomić autobus zdalnie.

Systemy kamer i połączenia internetowe Sprawdzono również, czy kamery w autobusach są połączone z internetem oraz mogą przesyłać obraz poza granice Norwegii. Wyniki badań wykazały, że systemy kamer nie mają takiej możliwości i nie przekazują danych do producenta. Ruter poinformował, że połączenie internetowe w autobusach można przerwać poprzez wyjęcie karty SIM, co pozwala zachować pełną lokalną kontrolę nad pojazdem.



Według dyrektora generalnego Rutera, Bernta Reitana Jenssena, testy pozwoliły przejść „od obaw do konkretnej wiedzy” i pomogą w budowie systemów zabezpieczeń chroniących przed niepożądanym dostępem. Chiński producent Yutong nie udzielił komentarza w sprawie ustaleń.

Autobusy testowano w warunkach ograniczonego dostępu, gdzie każdy sygnał zewnętrzny był całkowicie blokowany.Fot. Eilif Swensen / Ruter

Polityczne reakcje i dalsze kroki Ruter posiada obecnie ponad 300 chińskich autobusów elektrycznych. W razie kryzysu mają pełnić funkcję pojazdów ewakuacyjnych. Podobne autobusy kursują również w innych regionach Norwegii, między innymi w okręgu Vestland, gdzie oddano do użytku 140 pojazdów Yutong.



Przewodniczący Komisji Transportu, Bård Hoksrud z Partii Postępu (FrP), zaapelował o wstrzymanie zakupów chińskich autobusów, wskazując na ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego. Według „Teknisk Ukeblad” do Norwegii zamówiono już 1268 chińskich autobusów, które są w drodze.

Po ujawnieniu wyników testów Ruter zapowiedział opracowanie nowych procedur dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego. Firma chce współpracować z Ministerstwem Transportu i Komunikacji przy tworzeniu wymogów dla przyszłych zamówień publicznych. Planowane są także rozwiązania techniczne, które uniemożliwią zdalny dostęp producentów do systemów autobusów.