Największy problem elektryków. Kierowcy nie radzą sobie z akumulatorem

Około jedna na trzy interwencje drogowe związane z samochodami elektrycznymi dotyczy problemów z akumulatorem rozruchowym. Raport wskazuje, że sytuacja dotyczy także pojazdów hybrydowych i napędzanych paliwami kopalnymi. Do trzech procent przypadków związanych jest z całkowitym rozładowaniem głównego akumulatora pojazdu elektrycznego.

Wiele osób nie jest świadomych, że samochody elektryczne posiadają akumulator rozruchowy 12 V, podobny do tych w pojazdach spalinowych. Zasila m.in. elektronikę, podgrzewanie kierownicy czy wyświetlacze, nawet jeśli napęd pochodzi z dużego pakietu akumulatorowego.



W okresach zimowych, przy dużej liczbie krótkich jazd, może dojść do jego rozładowania. Wskazówką jest to, by także w przypadku samochodu elektrycznego dbać o stan i ładowanie akumulatora 12 V.

Kierujesz elektrykiem? O tym musisz pamiętać Sposób ładowania akumulatora 12 V może różnić się w zależności od marki i modelu pojazdu elektrycznego. Zazwyczaj ładowany jeset z głównego pakietu akumulatorowego pojazdu.



Gdy samochód stoi i nie jest używany, dochodzi do największej liczby problemów. Kierowcy powinni zapoznać się z zaleceniami producenta odnośnie ładowania oraz dbania o zdrowie obu akumulatorów.

W pierwszej połowie roku we wszystkich typach pojazdów w Norwegii wykonano ponad 132 700 zadań pomocy drogowej. Stanowi spadek o 14,5 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.