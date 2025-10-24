Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

Największy problem elektryków. Kierowcy nie radzą sobie z akumulatorem

Redakcja

24 października 2025 14:03

Kopiuj link
Największy problem elektryków. Kierowcy nie radzą sobie z akumulatorem

Nawet najnowszy model elektryka nie ruszy z miejsca, gdy zawiedzie niewielki akumulator. materiały prasowe NAF/Motor

Około jedna na trzy interwencje drogowe związane z samochodami elektrycznymi dotyczy problemów z akumulatorem rozruchowym. Raport wskazuje, że sytuacja dotyczy także pojazdów hybrydowych i napędzanych paliwami kopalnymi. Do trzech procent przypadków związanych jest z całkowitym rozładowaniem głównego akumulatora pojazdu elektrycznego.
Wiele osób nie jest świadomych, że samochody elektryczne posiadają akumulator rozruchowy 12 V, podobny do tych w pojazdach spalinowych. Zasila m.in. elektronikę, podgrzewanie kierownicy czy wyświetlacze, nawet jeśli napęd pochodzi z dużego pakietu akumulatorowego.

W okresach zimowych, przy dużej liczbie krótkich jazd, może dojść do jego rozładowania. Wskazówką jest to, by także w przypadku samochodu elektrycznego dbać o stan i ładowanie akumulatora 12 V.
Norwegia zachłysnęła się samochodami elektrycznymi? Popularne modele znacznie podrożeją

Kierujesz elektrykiem? O tym musisz pamiętać

Sposób ładowania akumulatora 12 V może różnić się w zależności od marki i modelu pojazdu elektrycznego. Zazwyczaj ładowany jeset z głównego pakietu akumulatorowego pojazdu.

Gdy samochód stoi i nie jest używany, dochodzi do największej liczby problemów. Kierowcy powinni zapoznać się z zaleceniami producenta odnośnie ładowania oraz dbania o zdrowie obu akumulatorów.
Rozładowany akumulator w samochodzie elektrycznym stał się główną przyczyną interwencji drogowych w Norwegii.

Rozładowany akumulator w samochodzie elektrycznym stał się główną przyczyną interwencji drogowych w Norwegii.Fot: stock.adobe.com/licencja standardowa

W pierwszej połowie roku we wszystkich typach pojazdów w Norwegii wykonano ponad 132 700 zadań pomocy drogowej. Stanowi spadek o 14,5 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.
