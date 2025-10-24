Największy problem elektryków. Kierowcy nie radzą sobie z akumulatorem
24 października 2025 14:03
Nawet najnowszy model elektryka nie ruszy z miejsca, gdy zawiedzie niewielki akumulator. materiały prasowe NAF/Motor
W okresach zimowych, przy dużej liczbie krótkich jazd, może dojść do jego rozładowania. Wskazówką jest to, by także w przypadku samochodu elektrycznego dbać o stan i ładowanie akumulatora 12 V.
Kierujesz elektrykiem? O tym musisz pamiętać
Gdy samochód stoi i nie jest używany, dochodzi do największej liczby problemów. Kierowcy powinni zapoznać się z zaleceniami producenta odnośnie ładowania oraz dbania o zdrowie obu akumulatorów.
Rozładowany akumulator w samochodzie elektrycznym stał się główną przyczyną interwencji drogowych w Norwegii.Fot: stock.adobe.com/licencja standardowa
Raport Norwegia
