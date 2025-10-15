Potrójny cios dla kierowców: wyższy VAT i bompenger, a środków na remonty brak

Aktywiści alarmują, że norweskie drogi znajdują się w opłakanym stanie. Mimo to, wpływy z opłat drogowych trafiają gdzie indziej. Fot. materiały prasowe NAF

Norwescy kierowcy mogą wkrótce stanąć w obliczu wyższych kosztów związanych zarówno z zakupem samochodów elektrycznych, jak i z codziennym użytkowaniem dróg. Propozycje zawarte w projekcie budżetu państwa na 2026 rok przewidują zmiany podatkowe i wzrost opłat, które – zdaniem organizacji NAF – mogą mocno uderzyć w kierowców w całym kraju.

Norweska Federacja Samochodowa (NAF) ostrzega przed skutkami planowanego podniesienia podatku VAT na samochody elektryczne. Zmiana progu zwolnienia z podatku z 500 tys. do 300 tys. NOK może spowodować, że popularne modele rodzinne staną się droższe nawet o kilkadziesiąt tysięcy NOK.



Stopniowe wygaszanie pełnego zwolnienia ma potrwać do 2027 roku. Według NAF przyspieszone wprowadzenie tych zmian może podbić ceny także na rynku samochodów używanych.

Bompenger nie daje spać kierowcom Projekt budżetu na 2026 rok przewiduje wyższe wpływy z opłat drogowych (bompenger) przy ograniczonych nakładach na remonty infrastruktury. Rząd planuje wzrost przychodów z tych opłat do 17,3 mld NOK. Jednocześnie inwestycje w drogi mają pozostać na podobnym poziomie jak w roku bieżącym.



NAF wskazuje, że środki z opłat trafiają głównie do miejskich projektów transportowych, zamiast na naprawę i utrzymanie dróg lokalnych. W efekcie coraz więcej odcinków dróg samorządowych wymaga pilnych napraw.

Celem projektów miejskich jest m.in. zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej i rozwój chodników oraz ścieżek rowerowych.

Norweskie drogi do pilnego remontu Organizacja alarmuje, że stan techniczny wielu dróg samorządowych ulega pogorszeniu. Koszty przywrócenia ich do dobrego stanu szacowane są na ponad 100 mld NOK, jednak środki przewidziane w budżecie rosną jedynie symbolicznie.



W planie na 2026 rok niewielkie zwiększenie wydatków obejmuje jedynie zabezpieczenia tuneli i przeciwdziałanie osuwiskom. NAF zwraca uwagę, że utrzymanie równowagi między finansowaniem dróg a komunikacji zbiorowej staje się coraz trudniejsze.

Jeśli zapowiadane zmiany wejdą w życie, kierowcy mogą odczuć je zarówno przy zakupie samochodu, jak i w codziennych wydatkach na transport. W dłuższej perspektywie może to również oznaczać większą presję na rząd, by zrewidował sposób finansowania infrastruktury drogowej i wsparcia dla elektromobilności.