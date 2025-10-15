Potrójny cios dla kierowców: wyższy VAT i bompenger, a środków na remonty brak
15 października 2025 15:07
Aktywiści alarmują, że norweskie drogi znajdują się w opłakanym stanie. Mimo to, wpływy z opłat drogowych trafiają gdzie indziej. Fot. materiały prasowe NAF
Stopniowe wygaszanie pełnego zwolnienia ma potrwać do 2027 roku. Według NAF przyspieszone wprowadzenie tych zmian może podbić ceny także na rynku samochodów używanych.
Bompenger nie daje spać kierowcom
NAF wskazuje, że środki z opłat trafiają głównie do miejskich projektów transportowych, zamiast na naprawę i utrzymanie dróg lokalnych. W efekcie coraz więcej odcinków dróg samorządowych wymaga pilnych napraw.
Celem projektów miejskich jest m.in. zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej i rozwój chodników oraz ścieżek rowerowych.Fot. valeriyap - stock.adobe.com/Tylko do użytku redakcyjnego
Norweskie drogi do pilnego remontu
W planie na 2026 rok niewielkie zwiększenie wydatków obejmuje jedynie zabezpieczenia tuneli i przeciwdziałanie osuwiskom. NAF zwraca uwagę, że utrzymanie równowagi między finansowaniem dróg a komunikacji zbiorowej staje się coraz trudniejsze.
