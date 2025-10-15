Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu
Zaskakująca oferta Pożyczki z Norwegii Nawet 500 000 NOK Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr. Poznaj ofertę

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Transport i komunikacja

Potrójny cios dla kierowców: wyższy VAT i bompenger, a środków na remonty brak

Redakcja

15 października 2025 15:07

Kopiuj link
3
Potrójny cios dla kierowców: wyższy VAT i bompenger, a środków na remonty brak

Aktywiści alarmują, że norweskie drogi znajdują się w opłakanym stanie. Mimo to, wpływy z opłat drogowych trafiają gdzie indziej. Fot. materiały prasowe NAF

Norwescy kierowcy mogą wkrótce stanąć w obliczu wyższych kosztów związanych zarówno z zakupem samochodów elektrycznych, jak i z codziennym użytkowaniem dróg. Propozycje zawarte w projekcie budżetu państwa na 2026 rok przewidują zmiany podatkowe i wzrost opłat, które – zdaniem organizacji NAF – mogą mocno uderzyć w kierowców w całym kraju.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

ARCHITEKT MNAL - Michał Zurawiecki

Zameldowania, wymeldowania, zmiana adresu-Norwegia

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów na norweski

Ogłoszenia MojaNorwegia

Norweska Federacja Samochodowa (NAF) ostrzega przed skutkami planowanego podniesienia podatku VAT na samochody elektryczne. Zmiana progu zwolnienia z podatku z 500 tys. do 300 tys. NOK może spowodować, że popularne modele rodzinne staną się droższe nawet o kilkadziesiąt tysięcy NOK.

Stopniowe wygaszanie pełnego zwolnienia ma potrwać do 2027 roku. Według NAF przyspieszone wprowadzenie tych zmian może podbić ceny także na rynku samochodów używanych.
Zobacz, jak zmieni się twój portfel. Norwegia przedstawiła projekt budżetu na 2026 rok

Bompenger nie daje spać kierowcom

Projekt budżetu na 2026 rok przewiduje wyższe wpływy z opłat drogowych (bompenger) przy ograniczonych nakładach na remonty infrastruktury. Rząd planuje wzrost przychodów z tych opłat do 17,3 mld NOK. Jednocześnie inwestycje w drogi mają pozostać na podobnym poziomie jak w roku bieżącym.

NAF wskazuje, że środki z opłat trafiają głównie do miejskich projektów transportowych, zamiast na naprawę i utrzymanie dróg lokalnych. W efekcie coraz więcej odcinków dróg samorządowych wymaga pilnych napraw.
Celem projektów miejskich jest m.in. zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej i rozwój chodników oraz ścieżek rowerowych.

Celem projektów miejskich jest m.in. zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej i rozwój chodników oraz ścieżek rowerowych.Fot. valeriyap - stock.adobe.com/Tylko do użytku redakcyjnego

Norweskie drogi do pilnego remontu

Organizacja alarmuje, że stan techniczny wielu dróg samorządowych ulega pogorszeniu. Koszty przywrócenia ich do dobrego stanu szacowane są na ponad 100 mld NOK, jednak środki przewidziane w budżecie rosną jedynie symbolicznie.

W planie na 2026 rok niewielkie zwiększenie wydatków obejmuje jedynie zabezpieczenia tuneli i przeciwdziałanie osuwiskom. NAF zwraca uwagę, że utrzymanie równowagi między finansowaniem dróg a komunikacji zbiorowej staje się coraz trudniejsze.
Potrzeba miliardów na naprawę norweskich dróg. Państwo daje zaledwie mały ułamek
Jeśli zapowiadane zmiany wejdą w życie, kierowcy mogą odczuć je zarówno przy zakupie samochodu, jak i w codziennych wydatkach na transport. W dłuższej perspektywie może to również oznaczać większą presję na rząd, by zrewidował sposób finansowania infrastruktury drogowej i wsparcia dla elektromobilności.
1
0
0
1
0
Sprawdź najtańsze ubezpieczenie w Norwegii
Porównaj oferty online i oszczędź do 25% — szybko i bez zobowiązań.
reklama

Moja Norwegia poleca

Szkolenia Online 96015 FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Troll Rental 2 Pedzik transport Polski Psychotraumatolog w Oslo Masaż
Oslo, okręg miasta
Ciesla szalunkowy - betoniarz
Przejdź do ogłoszenia
Ciesla szalunkowy - betoniarz Stillas utleie As
Oslo, okręg miasta
Brukarz - kamieniarz
Przejdź do ogłoszenia
Brukarz - kamieniarz ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
Oslo, okręg miasta
POSZUKUJEMY PŁYTKARZA
Przejdź do ogłoszenia
POSZUKUJEMY PŁYTKARZA Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
kup tutaj reklamę
Komentarze (3)
Dodaj komentarz
Nobody
1 godzinę temu
Fuck &#039;em all
2
Odpowiedz
Nie quj
1 godzinę temu
Zlamane quje
2
Odpowiedz
Wszystkie komentarze (3)

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.