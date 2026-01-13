Przebadali tysiące norweskich produktów. Wyniki zaskoczyły nawet naukowców
13 stycznia 2026 09:01
Po raz kolejny okazuje się, że w norweskich sklepach nie wszystko jest tym, czym wydaje się na pierwszy rzut oka. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)
Jedna trzecia produktów z dodatkami
Najczęściej identyfikowanymi substancjami były mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych E471 oraz fosforany E450. Ponad połowa produktów została zaklasyfikowana jako „hyper-velsmakende”, czyli wyjątkowo atrakcyjnych smakowo. Wiele z nich zalicza się jednocześnie do żywności wysoko przetworzonej.
Choć poszczególne dodatki mogą nie szkodzić zdrowiu, nieznane jest ich działanie w połączeniu z innymi składnikami artykułów spożywczych.Fot. Fotolia
Ograniczona wiedza o efektach łączenia
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności podkreśla, że wszystkie dopuszczone dodatki przeszły ocenę bezpieczeństwa prowadzoną przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Instytucja zaznacza jednak, że wiedza na temat efektów łącznych jest ograniczona. W przypadku pojawienia się nowych badań dopuszczenia i limity mogą być ponownie oceniane.
