Dłuższa trwałość bez konserwantów. Nowa metoda już w sklepach w Norwegii

Technologia jest stosowana w Norwegii od 2024 roku. Fot. fotolia

Norweskie owoce mogą być dostępne w sklepach przez cały rok dzięki zastosowaniu metody gazowej SmartFresh. Rozwiązanie polega na blokowaniu działania naturalnego hormonu dojrzewania – etylenu. Metoda jest już stosowana w Norwegii i została zatwierdzona przez norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Badania prowadzone w ośrodku NIBIO w Lofthus w gminie Ullensvang pokazują wyraźne różnice między owocami poddanymi działaniu SmartFresh a tymi niepoddanymi obróbce.



Jabłka i gruszki po przechowywaniu w niskiej temperaturze trafiły na 10 dni do pomieszczeń o temperaturze około 20 stopni. Owoce nieprzetworzone dojrzały i zmieniły kolor. Te zabezpieczone gazem pozostały zielone i jędrne.

Jak działa SmartFresh? SmartFresh działa poprzez zajęcie miejsca, które normalnie zajmuje etylen w strukturze owocu. W efekcie proces dojrzewania zostaje zatrzymany.



Gaz stosuje się przez około 24 godziny, bezpośrednio po zbiorach lub na późniejszym etapie przechowywania. Substancja rozkłada się do CO2 i wody. Nie powstają trwałe produkty uboczne.

Wszystkie osiem magazynów owoców w Norwegii wdrożyło SmartFresh.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Metoda już obecna w norweskich sklepach Rozwiązanie jest stosowane w Stanach Zjednoczonych od ponad 25 lat, a w Europie od ponad 20 lat. W Norwegii umożliwia sprzedaż krajowych owoców także po okresie świątecznym.



Jabłka i gruszki dostępne jesienią oraz zimą 2024/2025 są już objęte tym procesem. Metoda nie jest dopuszczona do stosowania przy produkcji owoców ekologicznych.

Rekordowy rok dla norweskich jabłek i wzrost sprzedaży Rok 2025 był rekordowy dla norweskiej produkcji jabłek. Sprzedaż znacząco wzrosła, a jeden z głównych dystrybutorów zwiększył ją o 35 proc., z 3860 do 5300 ton.



Wydłużony okres przechowywania pozwala lepiej dostosować podaż do popytu. Dzięki temu krajowe owoce mogą pojawiać się w sklepach także poza tradycyjnym sezonem sprzedaży.