Dłuższa trwałość bez konserwantów. Nowa metoda już w sklepach w Norwegii
20 grudnia 2025 12:01
Technologia jest stosowana w Norwegii od 2024 roku. Fot. fotolia
Jabłka i gruszki po przechowywaniu w niskiej temperaturze trafiły na 10 dni do pomieszczeń o temperaturze około 20 stopni. Owoce nieprzetworzone dojrzały i zmieniły kolor. Te zabezpieczone gazem pozostały zielone i jędrne.
Jak działa SmartFresh?
Gaz stosuje się przez około 24 godziny, bezpośrednio po zbiorach lub na późniejszym etapie przechowywania. Substancja rozkłada się do CO2 i wody. Nie powstają trwałe produkty uboczne.
Wszystkie osiem magazynów owoców w Norwegii wdrożyło SmartFresh.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Metoda już obecna w norweskich sklepach
Jabłka i gruszki dostępne jesienią oraz zimą 2024/2025 są już objęte tym procesem. Metoda nie jest dopuszczona do stosowania przy produkcji owoców ekologicznych.
Rekordowy rok dla norweskich jabłek i wzrost sprzedaży
Wydłużony okres przechowywania pozwala lepiej dostosować podaż do popytu. Dzięki temu krajowe owoce mogą pojawiać się w sklepach także poza tradycyjnym sezonem sprzedaży.
