Dobra jakość i smak. To najlepszy wynik w historii Norwegii

Tegoroczny sezon określany jest jako największy w nowoczesnej historii norweskiej produkcji. MN

Nigdy wcześniej w Norwegii nie zebrano i nie sprzedano tak wielu jabłek. Do 1 listopada na rynek trafiło ponad 1500 ton więcej owoców niż w tym samym okresie rok wcześniej. Tegoroczny sezon określany jest jako największy we współczesnej historii norweskiej produkcji jabłek.

Tegoroczne zbiory osiągnęły 12 000 ton, co potwierdza skalę rekordowego sezonu. Według Leifa Øie ze Stowarzyszenia Producentów Warzyw i Owoców na magazynach pozostaje jeszcze 1700 ton jabłek. Ekspert podkreśla, że w ciągu jego 14-letniej pracy w branży nie odnotowano wcześniej tak wysokich plonów.



Wysoka sprzedaż idzie w parze z dużą podażą, co dodatkowo wzmacnia pozycję norweskich sadowników. Duże zainteresowanie klientów potwierdza również rosnącą popularność lokalnych owoców.

Wpływ jakości i nowoczesnych technologii Na wyniki wpływa także sposób prezentacji produktów w sklepach. Jak wskazuje Iselin Bogstrand Sagen z Biura Informacyjnego ds. Owoców i Warzyw, widoczna i atrakcyjna ekspozycja zachęciła kupujących do wyboru norweskich jabłek. W tym roku wyróżniały się one szczególnie dobrą jakością i smakiem.



Zastosowanie nowoczesnych metod przechowywania, takich jak technologia Smart fresh oraz kontrolowana atmosfera, umożliwiło utrzymanie świeżości owoców przez dłuższy czas. Øie podkreśla, że dzięki temu jabłka w sklepach prezentowały się wyjątkowo dobrze.

Wysoka jakość i smak owoców przełożyły się na większe zainteresowanie kupujących.Fot. By David Adam Kess (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Efekt szerokiej współpracy branżowej Za rekordami stoi szeroka współpraca obejmująca producentów, pakownie, badaczy i sieci handlowe. Wzrost gęstości nasadzeń, nowe odmiany oraz unowocześnione metody uprawy zwiększyły stabilność plonów. Równolegle prace badawcze i działania pakowni przyczyniły się do dalszej poprawy jakości owoców.



Sieci detaliczne i pakownie pracowały wspólnie nad usprawnieniem logistyki oraz zwiększeniem widoczności norweskich jabłek w sklepach. Sagen zaznacza, że to przykład działań zgodnych z założeniami norweskiego Inicjatyw na rzecz rozwoju krajowej produkcji warzyw i owoców.

Silne perspektywy dla norweskiej produkcji owoców Rekordowe zbiory i wzrost sprzedaży wskazują na dynamiczny rozwój norweskiej produkcji owocowej. Øie przypomina, że nowe sady wchodzą obecnie w pełnię owocowania, co dodatkowo zwiększa potencjał branży. Jednocześnie podkreśla, że sezonowe zagrożenia, takie jak motylica jarzębianka, grad czy ulewy, pozostają stałym elementem pracy sadowników.



Obecne rezultaty pokazują, że sektor jest dobrze przygotowany na przyszłość. Rośnie również znaczenie krajowej produkcji w kontekście dostępności świeżych owoców na rynku.