Dobra jakość i smak. To najlepszy wynik w historii Norwegii
29 listopada 2025 11:53
Tegoroczny sezon określany jest jako największy w nowoczesnej historii norweskiej produkcji. MN
Wysoka sprzedaż idzie w parze z dużą podażą, co dodatkowo wzmacnia pozycję norweskich sadowników. Duże zainteresowanie klientów potwierdza również rosnącą popularność lokalnych owoców.
Wpływ jakości i nowoczesnych technologii
Zastosowanie nowoczesnych metod przechowywania, takich jak technologia Smart fresh oraz kontrolowana atmosfera, umożliwiło utrzymanie świeżości owoców przez dłuższy czas. Øie podkreśla, że dzięki temu jabłka w sklepach prezentowały się wyjątkowo dobrze.
Wysoka jakość i smak owoców przełożyły się na większe zainteresowanie kupujących.Fot. By David Adam Kess (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
Efekt szerokiej współpracy branżowej
Sieci detaliczne i pakownie pracowały wspólnie nad usprawnieniem logistyki oraz zwiększeniem widoczności norweskich jabłek w sklepach. Sagen zaznacza, że to przykład działań zgodnych z założeniami norweskiego Inicjatyw na rzecz rozwoju krajowej produkcji warzyw i owoców.
Silne perspektywy dla norweskiej produkcji owoców
Obecne rezultaty pokazują, że sektor jest dobrze przygotowany na przyszłość. Rośnie również znaczenie krajowej produkcji w kontekście dostępności świeżych owoców na rynku.
