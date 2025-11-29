Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Kalendarz 2026

RABAT 10% z kodem: MN10

tylko do 30.11

Kup teraz
Autopromocja
Sprawdź

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Nauka w Norwegii

Dobra jakość i smak. To najlepszy wynik w historii Norwegii

Redakcja

29 listopada 2025 11:53

Kopiuj link
Dobra jakość i smak. To najlepszy wynik w historii Norwegii

Tegoroczny sezon określany jest jako największy w nowoczesnej historii norweskiej produkcji. MN

Nigdy wcześniej w Norwegii nie zebrano i nie sprzedano tak wielu jabłek. Do 1 listopada na rynek trafiło ponad 1500 ton więcej owoców niż w tym samym okresie rok wcześniej. Tegoroczny sezon określany jest jako największy we współczesnej historii norweskiej produkcji jabłek.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Zarejestruj się w Kościele katolickim w Norwegii

Permittering w Norwegii

Laskowski Creative | Strony Internetowe | Marketing online | Projekty graficzne | Wsparcie IT

Ogłoszenia MojaNorwegia

Tegoroczne zbiory osiągnęły 12 000 ton, co potwierdza skalę rekordowego sezonu. Według Leifa Øie ze Stowarzyszenia Producentów Warzyw i Owoców na magazynach pozostaje jeszcze 1700 ton jabłek. Ekspert podkreśla, że w ciągu jego 14-letniej pracy w branży nie odnotowano wcześniej tak wysokich plonów.

Wysoka sprzedaż idzie w parze z dużą podażą, co dodatkowo wzmacnia pozycję norweskich sadowników. Duże zainteresowanie klientów potwierdza również rosnącą popularność lokalnych owoców.
Alkoholizm po norwesku?

Wpływ jakości i nowoczesnych technologii

Na wyniki wpływa także sposób prezentacji produktów w sklepach. Jak wskazuje Iselin Bogstrand Sagen z Biura Informacyjnego ds. Owoców i Warzyw, widoczna i atrakcyjna ekspozycja zachęciła kupujących do wyboru norweskich jabłek. W tym roku wyróżniały się one szczególnie dobrą jakością i smakiem.

Zastosowanie nowoczesnych metod przechowywania, takich jak technologia Smart fresh oraz kontrolowana atmosfera, umożliwiło utrzymanie świeżości owoców przez dłuższy czas. Øie podkreśla, że dzięki temu jabłka w sklepach prezentowały się wyjątkowo dobrze.
Wysoka jakość i smak owoców przełożyły się na większe zainteresowanie kupujących.

Wysoka jakość i smak owoców przełożyły się na większe zainteresowanie kupujących.Fot. By David Adam Kess (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Efekt szerokiej współpracy branżowej

Za rekordami stoi szeroka współpraca obejmująca producentów, pakownie, badaczy i sieci handlowe. Wzrost gęstości nasadzeń, nowe odmiany oraz unowocześnione metody uprawy zwiększyły stabilność plonów. Równolegle prace badawcze i działania pakowni przyczyniły się do dalszej poprawy jakości owoców.

Sieci detaliczne i pakownie pracowały wspólnie nad usprawnieniem logistyki oraz zwiększeniem widoczności norweskich jabłek w sklepach. Sagen zaznacza, że to przykład działań zgodnych z założeniami norweskiego Inicjatyw na rzecz rozwoju krajowej produkcji warzyw i owoców.
Norwegia może wprowadzić nowe podatki. Wszystko dla zdrowia mieszkańców

Silne perspektywy dla norweskiej produkcji owoców

Rekordowe zbiory i wzrost sprzedaży wskazują na dynamiczny rozwój norweskiej produkcji owocowej. Øie przypomina, że nowe sady wchodzą obecnie w pełnię owocowania, co dodatkowo zwiększa potencjał branży. Jednocześnie podkreśla, że sezonowe zagrożenia, takie jak motylica jarzębianka, grad czy ulewy, pozostają stałym elementem pracy sadowników.

Obecne rezultaty pokazują, że sektor jest dobrze przygotowany na przyszłość. Rośnie również znaczenie krajowej produkcji w kontekście dostępności świeżych owoców na rynku.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
Oslo, okręg miasta
SPRZĄTANIE - PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA
Przejdź do ogłoszenia
SPRZĄTANIE - PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA
Nordland (Norwegia), Narvik
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik
Przejdź do ogłoszenia
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik Stillas utleie As Opony Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Masaż ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Oslo, okręg miasta
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi
Przejdź do ogłoszenia
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi Polski Psychotraumatolog w Oslo
Oslo, okręg miasta, Oslo
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ
Przejdź do ogłoszenia
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ
Oslo, okręg miasta
SPRZĄTANIE - PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA
Przejdź do ogłoszenia
SPRZĄTANIE - PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA Szkolenia Online 96015 Pedzik transport Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.