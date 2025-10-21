Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Edukacja

Nie przynosisz korzyści? Nie dostaniesz stypendium. Nowy pomysł Partii Postępu

Redakcja

21 października 2025 15:12

Kopiuj link
Nie przynosisz korzyści? Nie dostaniesz stypendium. Nowy pomysł Partii Postępu

Nie wskazano, co miałoby świadczyć o społecznej opłacalności danego kierunku studiów. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Przedstawiciel Partii Postępu (FrP) Simen Velle chce częściowej redukcji stypendiów w Norwegii. Środki mieliby stracić studenci, których kierunki uznawane są za „społecznie nieopłacalne”. Na listę miałyby trafić specjalności wybrane przez strony rynku pracy.
FHI - Badanie zdrowia publicznego w Norwegii
Reklama
Velle nie wskazuje listy „nieopłacalnych” kierunków, proponując, by to partnerzy społeczni określali kryteria i by wzorować się na duńskim monitoringu zatrudnienia absolwentów rok po zakończeniu studiów. Argumentuje, że rozwiązanie ma charakter narzędzia polityki publicznej ukierunkowanego na potrzeby rynku pracy, bez ingerencji w autonomię wyboru studiów przez jednostki.

Podkreśla, że celem jest realistyczna ocena użyteczności kształcenia i unikanie sytuacji, w której absolwenci mają ograniczone perspektywy zatrudnienia po ukończeniu studiów. Jednocześnie akcentuje wolę prowadzenia debaty bez wskazywania konkretnych kierunków jako „bezużytecznych”.
Ukraińcy w wieku poborowym na front? Norweska partia chce przymusowej deportacji

Współpraca z Norwegią nie dla każdego

Simen Velle, przedstawiciel FrP w komisji Stortingu ds. edukacji, opowiada się za zrywaniem współpracy badawczej z państwami, z którymi Norwegia nie współpracuje w zakresie bezpieczeństwa. Wymienił m.in. Chiny, Iran i Rosję. Argumentuje to koniecznością ochrony interesu państwa i ograniczenia ryzyk związanych z przepływem wiedzy w wrażliwych obszarach.

Uważa, że finansowanie badań publicznych powinno być ukierunkowane na projekty wzmacniające kraj w sposób praktyczny i odczuwalny dla obywateli. Stanowisko to wpisuje w zasadę wyznaczania jasnych ram dla uczelni przy zachowaniu szerokiej swobody badań w ich granicach.
Zobacz, jak zmieni się twój portfel. Norwegia przedstawiła projekt budżetu na 2026 rok
Velle zwraca też uwagę na wątki okołostudenckie, jak podniesienie progów dochodu i majątku przed redukcją świadczeń. Ma to odpowiadać na presję kosztową wśród studentów podejmujących pracę. Nowy poseł, były lider młodzieżówki FrP, podkreśla, że jest zwolennikiem dialogu, którego celem będzie odnowa norweskiej edukacji i nauki.
0
1
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Opony
Oslo, okręg miasta
Ciesla szalunkowy - betoniarz
Przejdź do ogłoszenia
Ciesla szalunkowy - betoniarz Polski Psychotraumatolog w Oslo
Cała Norwegia
Parkieciarz - Cykliniarz (Norwegia, Oslo i okolice)
Przejdź do ogłoszenia
Parkieciarz - Cykliniarz (Norwegia, Oslo i okolice)
Oslo, okręg miasta
Brukarz - kamieniarz
Przejdź do ogłoszenia
Brukarz - kamieniarz
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Stillas utleie As Badanie zdrowia publicznego w Norwegii. FHI prosi Polaków o pomoc – sprawdź, czy dostałeś SMS!
Oslo, okręg miasta
POSZUKUJEMY PŁYTKARZA
Przejdź do ogłoszenia
POSZUKUJEMY PŁYTKARZA Pedzik transport FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Szkolenia Online 96015 Masaż
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.