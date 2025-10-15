Zobacz, jak zmieni się twój portfel. Norwegia przedstawiła projekt budżetu na 2026 rok

Do rewolucji dojdzie m.in. na rynku motoryzacyjnym. Fot. stock.adobe.com/standardowa/Henning Marquardt

Rząd Norwegii przedstawił projekt budżetu państwa na 2026 rok. Przewiduje zmiany wpływające na podatki, opłaty transportowe, ceny energii oraz świadczenia rodzinne. Według przedstawionych propozycji, wiele z tych zmian będzie miało bezpośrednie znaczenie dla domowych budżetów.

Rząd proponuje zmniejszenie obciążeń podatkowych dla pracowników. Ulgi mają sięgnąć od około 200 do około 1 400 NOK, przy średniej wynoszącej 800 NOK. Projekt przewiduje także zwiększenie kwoty wolnej od podatku majątkowego (bunnfradrag). Dodatkowo przewidziana jest podwyżka limitu odliczenia składek związkowych i rozszerzenie ulg regionalnych, z których korzystają m.in. mieszkańcy okręgu Finnmark.

Tak zmienią się ceny paliw i samochodów W budżecie zaplanowano ograniczenie zwolnienia z VAT dla samochodów elektrycznych. Próg zostanie obniżony z 500 tys. do 300 tys. NOK. Od 2027 roku zwolnienie ma zostać całkowicie zniesione. Opłaty na benzynę zostaną zwiększone – podatek drogowy wzrośnie o 2,2 proc., natomiast podatek CO₂ na benzynę zostanie podniesiony o 16,9 proc.



W przypadku diesla zapowiedziano sumaryczny wzrost opłat związanych z emisją CO₂ i użytkowaniem dróg o 0,94 NOK na litr. Rząd chce zlikwidować darmowe przeprawy promowe, co wpływa na koszty podróży dla mieszkańców regionów nadmorskich.

Rząd chce kontynuować wsparcie energetyczne Jednym z kluczowych elementów budżetu jest kontynuacja wsparcia energetycznego Norgespris, który ma obowiązywać również w 2026 roku. Szacuje się, że całkowite koszty dopłat wyniosą 11,5 mld NOK, z czego ponad 9,0 mld NOK pochłonie wprowadzony w październiku projekt. System ustala stałą cenę 0,40 NOK za kilowatogodzinę przed podatkami, co może oznaczać wyższe rachunki latem i niższe zimą, w zależności od konsumpcji.

Rządzący przedstawili budżet samodzielnie. Teraz muszą znaleźć poparcie w trakcie negocjacji.Fot. flickr.com/ Arbeiderpartiet/ https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/

Budżet 2026. To dopiero propozycja Propozycje budżetowe zostały określone w wielu obszarach: od podatków, przez transport i opłaty energetyczne, aż po wsparcie dla rodzin. Dla wielu Norwegów będą oznaczały zarówno ulgę w podatkach, jak i wyższe koszty związane z paliwem czy utrzymaniem auta elektrycznego.



Zależnie od stylu życia, miejsca zamieszkania i zużycia energii, wpływ nowego budżetu na „portfel” będzie bardzo zróżnicowany. Jedni odczują poprawę, inni mogą napotkać na większe wydatki w konkretnych obszarach.