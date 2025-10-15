Zobacz, jak zmieni się twój portfel. Norwegia przedstawiła projekt budżetu na 2026 rok
15 października 2025 12:36
Do rewolucji dojdzie m.in. na rynku motoryzacyjnym. Fot. stock.adobe.com/standardowa/Henning Marquardt
Tak zmienią się ceny paliw i samochodów
W przypadku diesla zapowiedziano sumaryczny wzrost opłat związanych z emisją CO₂ i użytkowaniem dróg o 0,94 NOK na litr. Rząd chce zlikwidować darmowe przeprawy promowe, co wpływa na koszty podróży dla mieszkańców regionów nadmorskich.
Rząd chce kontynuować wsparcie energetyczne
Rządzący przedstawili budżet samodzielnie. Teraz muszą znaleźć poparcie w trakcie negocjacji.Fot. flickr.com/ Arbeiderpartiet/ https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Budżet 2026. To dopiero propozycja
Zależnie od stylu życia, miejsca zamieszkania i zużycia energii, wpływ nowego budżetu na „portfel” będzie bardzo zróżnicowany. Jedni odczują poprawę, inni mogą napotkać na większe wydatki w konkretnych obszarach.
