1 NOK

Biznes i gospodarka

Zobacz, jak zmieni się twój portfel. Norwegia przedstawiła projekt budżetu na 2026 rok

Redakcja

15 października 2025 12:36

Zobacz, jak zmieni się twój portfel. Norwegia przedstawiła projekt budżetu na 2026 rok

Do rewolucji dojdzie m.in. na rynku motoryzacyjnym. Fot. stock.adobe.com/standardowa/Henning Marquardt

Rząd Norwegii przedstawił projekt budżetu państwa na 2026 rok. Przewiduje zmiany wpływające na podatki, opłaty transportowe, ceny energii oraz świadczenia rodzinne. Według przedstawionych propozycji, wiele z tych zmian będzie miało bezpośrednie znaczenie dla domowych budżetów.

Rząd proponuje zmniejszenie obciążeń podatkowych dla pracowników. Ulgi mają sięgnąć od około 200 do około 1 400 NOK, przy średniej wynoszącej 800 NOK. Projekt przewiduje także zwiększenie kwoty wolnej od podatku majątkowego (bunnfradrag). Dodatkowo przewidziana jest podwyżka limitu odliczenia składek związkowych i rozszerzenie ulg regionalnych, z których korzystają m.in. mieszkańcy okręgu Finnmark.
Przekazali smutną prawdę o bompenger. Kwota zwala z nóg

Tak zmienią się ceny paliw i samochodów

W budżecie zaplanowano ograniczenie zwolnienia z VAT dla samochodów elektrycznych. Próg zostanie obniżony z 500 tys. do 300 tys. NOK. Od 2027 roku zwolnienie ma zostać całkowicie zniesione. Opłaty na benzynę zostaną zwiększone – podatek drogowy wzrośnie o 2,2 proc., natomiast podatek CO₂ na benzynę zostanie podniesiony o 16,9 proc.

W przypadku diesla zapowiedziano sumaryczny wzrost opłat związanych z emisją CO₂ i użytkowaniem dróg o 0,94 NOK na litr. Rząd chce zlikwidować darmowe przeprawy promowe, co wpływa na koszty podróży dla mieszkańców regionów nadmorskich.
Elektryczna rewolucja nabiera tempa. Nowe dane robią wrażenie

Rząd chce kontynuować wsparcie energetyczne

Jednym z kluczowych elementów budżetu jest kontynuacja wsparcia energetycznego Norgespris, który ma obowiązywać również w 2026 roku. Szacuje się, że całkowite koszty dopłat wyniosą 11,5 mld NOK, z czego ponad 9,0 mld NOK pochłonie wprowadzony w październiku projekt. System ustala stałą cenę 0,40 NOK za kilowatogodzinę przed podatkami, co może oznaczać wyższe rachunki latem i niższe zimą, w zależności od konsumpcji.
Rządzący przedstawili budżet samodzielnie. Teraz muszą znaleźć poparcie w trakcie negocjacji.

Rządzący przedstawili budżet samodzielnie. Teraz muszą znaleźć poparcie w trakcie negocjacji.Fot. flickr.com/ Arbeiderpartiet/ https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/

Budżet 2026. To dopiero propozycja

Propozycje budżetowe zostały określone w wielu obszarach: od podatków, przez transport i opłaty energetyczne, aż po wsparcie dla rodzin. Dla wielu Norwegów będą oznaczały zarówno ulgę w podatkach, jak i wyższe koszty związane z paliwem czy utrzymaniem auta elektrycznego.

Zależnie od stylu życia, miejsca zamieszkania i zużycia energii, wpływ nowego budżetu na „portfel” będzie bardzo zróżnicowany. Jedni odczują poprawę, inni mogą napotkać na większe wydatki w konkretnych obszarach.
