Ukraińcy w wieku poborowym na front? Norweska partia chce przymusowej deportacji
17 października 2025 14:46
Norweskie władze nie prowadzą polityki migracyjnej, która umożliwiłaby odrzucanie wniosków ze względu na płeć. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Z Norwegii na front w Ukrainie?
Potrzebują wskazania, by osoby, które skarżą się na mobilizację lub unikanie służby, nie korzystały z ochrony w Norwegii. Tłumaczą, że odmowa azylu może dotyczyć tych, którzy podali “unikanie mobilizacji” jako przyczynę ubiegania się o ochronę.
W Norwegii ochronę otrzymają tylko te osoby, które w Ukrainie mieszkały na obszarze uznanym za zagrożony działaniami wojennymi.Fot. JANIFEST, Depositphotos
Mobilizacja w Ukrainie. To mówią przepisy
Oznacza to, że za granicą także powinien aktualizować dane w ukraińskim rejestrze wojskowym. Niedawno złagodzone zostały restrykcje dotyczące przekraczania granicy przez mężczyzn w wieku 18–22 lata, którzy teraz mogą swobodniej podróżować w obie strony granicy.
