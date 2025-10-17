Ukraińcy w wieku poborowym na front? Norweska partia chce przymusowej deportacji

Norweskie władze nie prowadzą polityki migracyjnej, która umożliwiłaby odrzucanie wniosków ze względu na płeć. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Co piąty Ukrainiec, któremu w Norwegii udzielono ochrony, to mężczyzna w wieku zdolnym do służby wojskowej. To wynik analizy danych Urzędu ds. Cudzoziemców (UDI). Sytuacja nie spodobała się przedstawicielom Partii Postępu (FrP).

Pierwsze ujawnione dane pokazują, że liczba osób chronionych w Norwegii przekracza 95 tys. — dokładnie 95 244 ukraińskich migrantów otrzymało tymczasową ochronę zbiorową od początku działań wojennych. Spośród nich 21 086 to mężczyźni w przedziale 18–60 lat. Oznacza to, że ok. 20 proc. ukraińskich uchodźców w Norwegii stanowią osoby w wieku poborowym.

Z Norwegii na front w Ukrainie? Przedstawiciele FrP domagają się zmian w polityce migracyjnej, postulując m.in. przymusowe deportacje. Wypowiadają się, że mężczyźni w wieku mobilizacyjnym powinni zostać objęci wyjątkiem, jeśli nie zostali zwolnieni ze służby w Ukrainie, np. z powodu obowiązków rodzinnych.



Potrzebują wskazania, by osoby, które skarżą się na mobilizację lub unikanie służby, nie korzystały z ochrony w Norwegii. Tłumaczą, że odmowa azylu może dotyczyć tych, którzy podali “unikanie mobilizacji” jako przyczynę ubiegania się o ochronę.

W Norwegii ochronę otrzymają tylko te osoby, które w Ukrainie mieszkały na obszarze uznanym za zagrożony działaniami wojennymi.Fot. JANIFEST, Depositphotos

Mobilizacja w Ukrainie. To mówią przepisy Zgodnie z ukraińskim prawem, istnieją zwolnienia z mobilizacji m.in. dla rodziców trójki dzieci, samotnie prowadzących rodzinę czy opiekujących się chorymi członkami rodziny. Jeśli mężczyzna nie mieści się w tych wyjątkach oraz przebywa zagranicą, podlega obowiązkowi służby wojskowej.



Oznacza to, że za granicą także powinien aktualizować dane w ukraińskim rejestrze wojskowym. Niedawno złagodzone zostały restrykcje dotyczące przekraczania granicy przez mężczyzn w wieku 18–22 lata, którzy teraz mogą swobodniej podróżować w obie strony granicy.

Nie wszystkie osoby ubiegające się o azyl wskazują “unikanie mobilizacji” jako powód, choć UDI potwierdza, że takie motywacje występują w zgłoszeniach mężczyzn. Urząd nie prowadzi szczegółowej statystyki w tym zakresie. Od początku konfliktu 101 387 Ukraińców złożyło w Norwegii wnioski o ochronę zbiorową lub indywidualną — 97 643 przypadki dotyczyły ochrony zbiorowej, a 3 744 — ochrony indywidualnej. Część uchodźców (ponad 4 000) powróciła do Ukrainy dzięki wsparciu powrotowemu.