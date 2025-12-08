Norwegia tylko dla bogatych? Nierówności najgorsze od I wojny światowej
08 grudnia 2025 14:59
Nierówności mogą wpływać na stabilność społeczną i polityczną. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Historyk Ola Innset podkreślał na łamach E24, że podobny poziom nierówności notowano ostatnio przed 1919 rokiem. Właśnie wtedy osoby korzystające z pomocy społecznej po raz pierwszy zyskały prawo głosu.
Efekt zmian w wycenie akcji
Harald Hauge z kancelarii Wikborg Rein tłumaczy, że doprowadziło to do gwałtownego wzrostu wartości wykazywanych w zeznaniach podatkowych. Mimo że rok 2022 przyniósł nienaturalny skok, ogólny wzrost wartości majątków od 2014 roku i tak sięga 87 proc. Dane pokazują więc trwały i silny trend wzrostowy.
Historycy widzą podobieństwa między współczesnością a norweską gospodarką sprzed I wojny światowej.Fot. Daniel Flathagen/flickr.com
Historyczne tło rosnących nierówności
Osobom bez wcześniejszych oszczędności coraz trudniej jest budować kapitał, ponieważ znaczną część ich budżetu pochłaniają koszty życia. Aaberge podkreśla, że zatrzymanie tego trendu wymagałoby radykalnej zmiany polityki gospodarczej. Zaznacza również, że obecne mechanizmy sprzyjają dalszemu wzrostowi nierówności.
Konsekwencje dla społeczeństwa i polityki
Historyk wskazuje na przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie największe fortuny mogą znacząco wpływać na proces polityczny poprzez finansowanie kampanii wyborczych. Jego zdaniem podobny kierunek może zagrażać spójności społecznej w Norwegii. Aaberge dodaje, że dalsze wzmacnianie pozycji niewielkiej grupy będzie mieć konsekwencje dla całej gospodarki.
Zmiany w zasadach wyceny akcji wpłynęły na gwałtowny wzrost majątków w 2022 roku.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Nowe wyzwania dla polityki gospodarczej
W centrum uwagi pozostają zarówno narzędzia podatkowe, jak i rola państwa w kształtowaniu równowagi ekonomicznej. Wraz z pojawianiem się kolejnych danych rośnie znaczenie pytania, czy obecne mechanizmy są w stanie zatrzymać wieloletni wzrost nierówności.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.