Norwegia celuje w orbitę. Rok 2026 ma wynieść kraj na kosmiczną mapę świata

Norwegia wchodzi w kluczowy etap rozwoju sektora kosmicznego. Parlament zajmie się projektem nowej ustawy kosmicznej, która ma zastąpić przepisy z 1969 r. Rząd zapowiada szeroką strategię dla branży i ustanawia rok 2026 „rokiem kosmosu”. Ambicje są wysokie – od budowania wiodącej pozycji w europejskich startach orbitalnych po wzmocnienie obecności w Arktyce.

Minister Przemysłu Cecilie Myrseth podkreśla, że rozwój technologii kosmicznych wymaga nowych ram prawnych. Projekt ustawy trafił pod obrady parlamentu, a rząd zapowiada, że stworzy przestrzeń dla dalszego rozwoju norweskich firm. Nowe przepisy mają również zabezpieczyć interesy państwa oraz jego międzynarodowe zobowiązania.

Ambicje rządu i rozwój arktycznej infrastruktury Nowa strategia obejmuje szerokie cele. Norwegia chce stać się jednym z liderów branży kosmicznej oraz centrum wiedzy o Arktyce. Andøya ma być jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc na świecie do startów satelitarnych.



Rząd stawia także na rozwój cywilno-wojskowej działalności kosmicznej oraz wykorzystanie krajowych kompetencji w obserwacji Ziemi. Myrseth wskazuje, że kraj posiada unikalną „oś kosmiczną” na północy, obejmującą Andøyę, Narvik, Tromsø i Svalbard.

Zakres nowych regulacji i rola nadzoru Projekt nowej ustawy porządkuje szereg obszarów działalności kosmicznej. Reguluje funkcjonowanie portów kosmicznych, procedury startów oraz zarządzanie satelitami. Ustawa określa obowiązki operatorów, zasady rejestrowania obiektów kosmicznych oraz kwestie odpowiedzialności i ubezpieczeń.



Nadzór ma sprawować Norweski Urząd Lotnictwa Cywilnego, który stanie się oficjalnym organem kontroli sektora kosmicznego. Rząd podkreśla, że przepisy mają wspierać innowacje, rozwój biznesu oraz zrównoważone wykorzystanie przestrzeni kosmicznej.

Andøya w centrum europejskiego wyścigu orbitalnego Andøya pozostaje kluczowym punktem norweskich ambicji. W marcu odbyła się tam pierwsza próba startu rakiety Spectrum należącej do niemieckiej firmy Isar Aerospace. Choć lot trwał zaledwie kilkadziesiąt sekund, zarówno spółka, jak i rząd ocenili test jako ważny krok techniczny.



W grudniu Andøya ponownie stanie się miejscem europejskich testów – tym razem w ramach programu Europejskiej Agencji Kosmicznej, którego celem jest demonstracja nowych technologii. Okno startowe wyznaczono na okres od 6 do 19 grudnia.

Europejskie tempo wyścigu kosmicznego Europejski wyścig o pierwsze regularne starty satelitarne wciąż nabiera tempa. Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania rywalizują o pozycję lidera, a od ubiegłorocznego otwarcia portu kosmicznego na Andøya to Norwegia wydaje się najbliżej osiągnięcia celu.



Myrseth zaznacza, że kluczowe jest wzmacnianie krajowych atutów przy jednoczesnej współpracy międzynarodowej. Norwegia uczestniczy w działaniach Europejskiej Agencji Kosmicznej i planuje udział w nowych programach Unii Europejskiej. Do tej pory z Norwegii startowały jedynie rakiety badawcze, jednak w najbliższych latach ma się to zmienić.

Ambitne plany Norwegii na rok kosmiczny Zapowiadany „rok kosmosu 2026” ma symbolicznie otworzyć kolejny etap w rozwoju norweskiej branży kosmicznej. Dzięki nowej ustawie i rosnącej aktywności portu kosmicznego na Andøya rząd liczy na umocnienie pozycji kraju w europejskim wyścigu orbitalnym.



Norwegia przygotowuje się do większej roli w globalnym sektorze kosmicznym. Wkrótce okaże się, jak szybko ambitne plany przełożą się na zdolności startowe i nowe możliwości technologiczne.

