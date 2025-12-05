Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności

Norwegia celuje w orbitę. Rok 2026 ma wynieść kraj na kosmiczną mapę świata

Redakcja

05 grudnia 2025 11:11

Kopiuj link
Norwegia celuje w orbitę. Rok 2026 ma wynieść kraj na kosmiczną mapę świata

Rząd deklaruje, że Norwegia chce stać się jednym z liderów europejskiej branży kosmicznej. wikimedia.com/ NASA Johnson Space Center/ public domain

Norwegia wchodzi w kluczowy etap rozwoju sektora kosmicznego. Parlament zajmie się projektem nowej ustawy kosmicznej, która ma zastąpić przepisy z 1969 r. Rząd zapowiada szeroką strategię dla branży i ustanawia rok 2026 „rokiem kosmosu”. Ambicje są wysokie – od budowania wiodącej pozycji w europejskich startach orbitalnych po wzmocnienie obecności w Arktyce.

Minister Przemysłu Cecilie Myrseth podkreśla, że rozwój technologii kosmicznych wymaga nowych ram prawnych. Projekt ustawy trafił pod obrady parlamentu, a rząd zapowiada, że stworzy przestrzeń dla dalszego rozwoju norweskich firm. Nowe przepisy mają również zabezpieczyć interesy państwa oraz jego międzynarodowe zobowiązania.
Mieszkanie w Norwegii łatwiejsze niż dotąd. Zmiana ułatwi życie tysięcy mieszkańców

Ambicje rządu i rozwój arktycznej infrastruktury

Nowa strategia obejmuje szerokie cele. Norwegia chce stać się jednym z liderów branży kosmicznej oraz centrum wiedzy o Arktyce. Andøya ma być jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc na świecie do startów satelitarnych.

Rząd stawia także na rozwój cywilno-wojskowej działalności kosmicznej oraz wykorzystanie krajowych kompetencji w obserwacji Ziemi. Myrseth wskazuje, że kraj posiada unikalną „oś kosmiczną” na północy, obejmującą Andøyę, Narvik, Tromsø i Svalbard.
Od 60 lat Norwegia przeprowadza starty rakiet badawczych, jednak dotąd nie osiągnęła orbity.

Od 60 lat Norwegia przeprowadza starty rakiet badawczych, jednak dotąd nie osiągnęła orbity.Fot. pixabay.com

Zakres nowych regulacji i rola nadzoru

Projekt nowej ustawy porządkuje szereg obszarów działalności kosmicznej. Reguluje funkcjonowanie portów kosmicznych, procedury startów oraz zarządzanie satelitami. Ustawa określa obowiązki operatorów, zasady rejestrowania obiektów kosmicznych oraz kwestie odpowiedzialności i ubezpieczeń.

Nadzór ma sprawować Norweski Urząd Lotnictwa Cywilnego, który stanie się oficjalnym organem kontroli sektora kosmicznego. Rząd podkreśla, że przepisy mają wspierać innowacje, rozwój biznesu oraz zrównoważone wykorzystanie przestrzeni kosmicznej.
Nadchodzące święta bez gwarancji zimy. Wigilia pod znakiem 50 prognoz

Andøya w centrum europejskiego wyścigu orbitalnego

Andøya pozostaje kluczowym punktem norweskich ambicji. W marcu odbyła się tam pierwsza próba startu rakiety Spectrum należącej do niemieckiej firmy Isar Aerospace. Choć lot trwał zaledwie kilkadziesiąt sekund, zarówno spółka, jak i rząd ocenili test jako ważny krok techniczny.

W grudniu Andøya ponownie stanie się miejscem europejskich testów – tym razem w ramach programu Europejskiej Agencji Kosmicznej, którego celem jest demonstracja nowych technologii. Okno startowe wyznaczono na okres od 6 do 19 grudnia.
Rząd liczy, że modernizacja prawa otworzy drogę do przyciągnięcia nowych inwestorów i projektów kosmicznych.

Rząd liczy, że modernizacja prawa otworzy drogę do przyciągnięcia nowych inwestorów i projektów kosmicznych.Fot. Photo by Scott Graham on Unsplash

Europejskie tempo wyścigu kosmicznego

Europejski wyścig o pierwsze regularne starty satelitarne wciąż nabiera tempa. Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania rywalizują o pozycję lidera, a od ubiegłorocznego otwarcia portu kosmicznego na Andøya to Norwegia wydaje się najbliżej osiągnięcia celu.

Myrseth zaznacza, że kluczowe jest wzmacnianie krajowych atutów przy jednoczesnej współpracy międzynarodowej. Norwegia uczestniczy w działaniach Europejskiej Agencji Kosmicznej i planuje udział w nowych programach Unii Europejskiej. Do tej pory z Norwegii startowały jedynie rakiety badawcze, jednak w najbliższych latach ma się to zmienić.
Cała Europa marzyła o takim partnerstwie. Ukraińska produkcja wystartuje w Norwegii

Ambitne plany Norwegii na rok kosmiczny

Zapowiadany „rok kosmosu 2026” ma symbolicznie otworzyć kolejny etap w rozwoju norweskiej branży kosmicznej. Dzięki nowej ustawie i rosnącej aktywności portu kosmicznego na Andøya rząd liczy na umocnienie pozycji kraju w europejskim wyścigu orbitalnym.

Norwegia przygotowuje się do większej roli w globalnym sektorze kosmicznym. Wkrótce okaże się, jak szybko ambitne plany przełożą się na zdolności startowe i nowe możliwości technologiczne.
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

