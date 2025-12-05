Norwegia celuje w orbitę. Rok 2026 ma wynieść kraj na kosmiczną mapę świata
05 grudnia 2025 11:11
Rząd deklaruje, że Norwegia chce stać się jednym z liderów europejskiej branży kosmicznej. wikimedia.com/ NASA Johnson Space Center/ public domain
Ambicje rządu i rozwój arktycznej infrastruktury
Rząd stawia także na rozwój cywilno-wojskowej działalności kosmicznej oraz wykorzystanie krajowych kompetencji w obserwacji Ziemi. Myrseth wskazuje, że kraj posiada unikalną „oś kosmiczną” na północy, obejmującą Andøyę, Narvik, Tromsø i Svalbard.
Od 60 lat Norwegia przeprowadza starty rakiet badawczych, jednak dotąd nie osiągnęła orbity.Fot. pixabay.com
Zakres nowych regulacji i rola nadzoru
Nadzór ma sprawować Norweski Urząd Lotnictwa Cywilnego, który stanie się oficjalnym organem kontroli sektora kosmicznego. Rząd podkreśla, że przepisy mają wspierać innowacje, rozwój biznesu oraz zrównoważone wykorzystanie przestrzeni kosmicznej.
Andøya w centrum europejskiego wyścigu orbitalnego
W grudniu Andøya ponownie stanie się miejscem europejskich testów – tym razem w ramach programu Europejskiej Agencji Kosmicznej, którego celem jest demonstracja nowych technologii. Okno startowe wyznaczono na okres od 6 do 19 grudnia.
Rząd liczy, że modernizacja prawa otworzy drogę do przyciągnięcia nowych inwestorów i projektów kosmicznych.Fot. Photo by Scott Graham on Unsplash
Europejskie tempo wyścigu kosmicznego
Myrseth zaznacza, że kluczowe jest wzmacnianie krajowych atutów przy jednoczesnej współpracy międzynarodowej. Norwegia uczestniczy w działaniach Europejskiej Agencji Kosmicznej i planuje udział w nowych programach Unii Europejskiej. Do tej pory z Norwegii startowały jedynie rakiety badawcze, jednak w najbliższych latach ma się to zmienić.
Ambitne plany Norwegii na rok kosmiczny
Norwegia przygotowuje się do większej roli w globalnym sektorze kosmicznym. Wkrótce okaże się, jak szybko ambitne plany przełożą się na zdolności startowe i nowe możliwości technologiczne.
Raport Norwegia
