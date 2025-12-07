Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Norwegowie wchodzą w erę AI. Przepaść między młodzieżą i seniorami

Redakcja

07 grudnia 2025 09:58

Kopiuj link
Norwegowie wchodzą w erę AI. Przepaść między młodzieżą i seniorami

Tylko niewielki odsetek respondentów nie wie, jak działają narzędzia AI. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Norwegowie szybko włączają generatywną sztuczną inteligencję (AI) do codziennych działań. Z narzędzi takich jak ChatGPT korzysta już ponad połowa mieszkańców w wieku od 16 do 79 lat. Najnowsze dane Centralnego Biura Statycznego (SBB) pokazują jednak duże różnice między poszczególnymi grupami wiekowymi i płciami.

W 2025 roku generatywnej AI używało 54 proc. badanych. Wśród mężczyzn odsetek wyniósł 58 proc., a wśród kobiet 49 proc. Najwyższą aktywność zanotowano w grupie 16–24 lata, gdzie z AI korzystało 80 proc. osób.

Najniższy poziom użycia dotyczył osób między 75 a 79 rokiem życia – jedynie 6 proc. korzystało tam z takich narzędzi. Wyjątkiem była najmłodsza grupa, w której kobiety wyprzedziły mężczyzn: AI używało 84 proc. kobiet i 76 proc. mężczyzn.
Wyszukiwarka nie kłamie. Oto czym żyła Norwegia w 2025

Co powstrzymuje Norwegów przed korzystaniem z AI?

Osoby rezygnujące z korzystania z AI najczęściej wskazywały brak potrzeby. W grupie 16–24 lata taki powód podało 63 proc. respondentów. W młodszych grupach wiekowych częste były także obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa.

Niewielu ankietowanych deklarowało brak wiedzy o działaniu narzędzi lub brak świadomości ich istnienia. W każdej kategorii wiekowej niewielki odsetek badanych wskazywał również inne przyczyny rezygnacji.
Wykorzystanie sztucznej inteligencji generatywnej według płci i wieku.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji generatywnej według płci i wieku. Il. SBB

AI w pracy, edukacji i biznesie

Z generatywnej AI najczęściej korzysta się prywatnie – tak odpowiedziało 84 proc. użytkowników. 63 proc. badanych używa AI w pracy, a najmłodsi respondenci chętnie stosują ją w edukacji; w grupie 16–24 lata robi to 69 proc. osób.

W firmach dominują zadania tekstowe, przede wszystkim analiza treści oraz generowanie tekstu i mowy. Najwyższy poziom wykorzystania AI odnotowano w sektorze informacji i komunikacji, obejmującym m.in. media, produkcję filmową i działalność programistyczną. Według danych to właśnie te branże odpowiadają za znaczną część biznesowego użycia technologii.
Obawy dotyczące prywatności najczęściej pojawiają się u osób poniżej 44. roku życia.

Obawy dotyczące prywatności najczęściej pojawiają się u osób poniżej 44. roku życia.Fot. pxhere.com / CC0 Public Domain

AI w strategiach administracji publicznej

W administracji państwowej rośnie udział AI w strategiach działania. W 2024 roku 53 proc. instytucji państwowych uwzględniało AI w swoich planach, podczas gdy rok wcześniej było to 38 proc. W gminach i regionach poziom był niższy – odpowiednio 29 proc. i 32 proc.

Jednocześnie 73 proc. gmin zgłaszało wyższe niż zakładano koszty na technologii informacyjno-komunikacyjne, a 84 proc. miało trudności z wygospodarowaniem zasobów na rozwój usług cyfrowych. Dane wskazują na wyzwania finansowe, które wpływają na tempo wdrażania AI na poziomie lokalnym.
Coraz szersze zastosowanie AI pokazuje, jak norweskie społeczeństwo i instytucje stopniowo włączają tę technologię do swoich procesów. Różne poziomy wykorzystania między grupami wiekowymi i sektorami tworzą złożony obraz zmian, które dopiero nabierają tempa. W kolejnych latach kierunki te mogą wpływać na sposób rozwijania i integrowania AI w wielu obszarach życia publicznego i prywatnego.
