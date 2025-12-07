Norwegowie wchodzą w erę AI. Przepaść między młodzieżą i seniorami
07 grudnia 2025 09:58
Tylko niewielki odsetek respondentów nie wie, jak działają narzędzia AI. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Najniższy poziom użycia dotyczył osób między 75 a 79 rokiem życia – jedynie 6 proc. korzystało tam z takich narzędzi. Wyjątkiem była najmłodsza grupa, w której kobiety wyprzedziły mężczyzn: AI używało 84 proc. kobiet i 76 proc. mężczyzn.
Co powstrzymuje Norwegów przed korzystaniem z AI?
Niewielu ankietowanych deklarowało brak wiedzy o działaniu narzędzi lub brak świadomości ich istnienia. W każdej kategorii wiekowej niewielki odsetek badanych wskazywał również inne przyczyny rezygnacji.
AI w pracy, edukacji i biznesie
W firmach dominują zadania tekstowe, przede wszystkim analiza treści oraz generowanie tekstu i mowy. Najwyższy poziom wykorzystania AI odnotowano w sektorze informacji i komunikacji, obejmującym m.in. media, produkcję filmową i działalność programistyczną. Według danych to właśnie te branże odpowiadają za znaczną część biznesowego użycia technologii.
Obawy dotyczące prywatności najczęściej pojawiają się u osób poniżej 44. roku życia.Fot. pxhere.com / CC0 Public Domain
AI w strategiach administracji publicznej
Jednocześnie 73 proc. gmin zgłaszało wyższe niż zakładano koszty na technologii informacyjno-komunikacyjne, a 84 proc. miało trudności z wygospodarowaniem zasobów na rozwój usług cyfrowych. Dane wskazują na wyzwania finansowe, które wpływają na tempo wdrażania AI na poziomie lokalnym.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz