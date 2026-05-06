NOK może tracić jeszcze w tym roku. Eksperci wskazują szereg problemów

Norweska waluta umacniała się w ostatnich miesiącach w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie i wysokimi cenami ropy. DNB Carnegie uważa jednak, że trend może się odwrócić w kolejnych miesiącach. Makroekonomiści banku przedstawili nowe prognozy dotyczące kursu NOK, inflacji, stóp procentowych i rynku mieszkaniowego. W raporcie pojawiły się także oczekiwania wobec polityki Fed i Europejskiego Banku Centralnego.

DNB Carnegie oczekuje słabszej NOK Zdaniem głównej ekonomistki Kjersti Haugland obecne umocnienie NOK wynika głównie z wysokich cen ropy i zwiększonego popytu na norweską walutę. Chodzi między innymi o zakupy NOK przez firmy naftowe płacące podatki państwu. Dodatkowym czynnikiem ma być aktywność funduszy i handlu algorytmicznego. Oceniają, że efekt może osłabnąć w drugiej połowie roku.



DNB Carnegie zakłada, że sytuacja na Bliskim Wschodzie stopniowo się ustabilizuje. W takim scenariuszu ceny energii miałyby spaść. To mogłoby osłabić popyt na NOK. Według prognoz za rok dolar ma kosztować około 9,66 NOK, a euro około 11,30 NOK. Obecnie kurs dolara wynosi około 9,25 NOK, a euro około 10,8 NOK.



Ekonomiści zwracają też uwagę na rosnące oszczędności norweskich gospodarstw domowych. Coraz większa część środków trafia na zagraniczne rynki akcji. Według DNB Carnegie ma to tworzyć długoterminową presję na słabszą NOK. Uważają również, że w perspektywie roku rynek zacznie zakładać ponowne obniżki stóp procentowych w Norwegii.

Ekonomiści wskazują, że mocniejsza NOK może przyspieszyć spadek inflacji.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Stopy procentowe i gospodarka pod presją inflacji 7 maja odbędzie się posiedzenie Norges Banku. DNB Carnegie spodziewa się utrzymania głównej stopy procentowej na poziomie 4 proc. Jednocześnie analitycy przewidują dwie podwyżki jeszcze w tym roku. Pierwsza miałaby nastąpić w czerwcu, a druga we wrześniu.



Dom maklerski prognozuje także powrót do obniżek stóp w 2027 roku. Według raportu cięcia mogłyby nastąpić we wrześniu i grudniu 2027 roku. Ekonomiści zwracają uwagę na stopniowy spadek inflacji bazowej. Ma ona wynieść 3,1 proc. w 2026 roku, 2,8 proc. w 2027 roku i 2,5 proc. w 2028 roku. Wzrost płac w Norwegii ma utrzymać się na poziomie około 4,6 proc.



DNB Carnegie obniżył także prognozy wzrostu pozanaftowej gospodarki Norwegii. Oczekują wzrostu PKB o 1,5 proc. w 2026 roku oraz po 1,4 proc. w 2027 i 2028 roku. Według ekonomistów wpływ na gospodarkę będą miały wyższe stopy procentowe i mocniejsza NOK. Jednocześnie ekspansywna polityka fiskalna i presja na wyższe wydatki publiczne mogą ograniczyć przestrzeń do przyszłych obniżek stóp.

DNB Carnegie o rynku nieruchomości i polityce Fed DNB Carnegie spodziewa się również umiarkowanego wzrostu cen mieszkań. Rynek nieruchomości ma wzrosnąć o 3 proc. w 2026 roku i o 4 proc. w 2027 roku. W 2028 roku tempo wzrostu cen ma przyspieszyć do 6 proc. Ekonomiści wskazują na stabilne zatrudnienie, wysokie płace i niską podaż nodnwych mieszkań. Jeocześnie wyższe stopy procentowe i wyższa podaż mieszkań mają ograniczać tempo wzrostu cen w krótkim terminie.



W raporcie znalazły się też prognozy dotyczące gospodarki światowej. DNB Carnegie uważa, że Fed (bank centralny Stanów Zjednoczonych) utrzyma stopy procentowe bez zmian w przedziale 3,50-3,75 proc. Zwracają uwagę na presję inflacyjną związaną z rynkiem energii oraz inwestycjami związanymi z AI. Według ekonomistów silny cykl inwestycyjny może dodatkowo zwiększać popyt w gospodarce i utrudniać obniżki stóp procentowych w USA w najbliższych latach.

Coraz więcej oszczędności Norwegów trafia na zagraniczne rynki akcji.Fot. Pxhere