Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

06 maja 2026 09:02

Świat stoi na krawędzi. Rynek "udaje", że nie widzi kryzysu energetycznego

Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega przed największym w historii wstrząsem energetycznym po wybuchu wojny z udziałem Iranu. Mimo to rynki finansowe pozostają relatywnie spokojne.
Sytuacja w Cieśninie Ormuz niemal codziennie poddawana jest analizom przez ekspertów rynku surowców. Fot. MC2 Indra Beaufort, Public domain, via Wikimedia Commons
Konflikt na Bliskim Wschodzie pogarsza globalne perspektywy gospodarcze. MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy) wskazuje na ryzyko wzrostu inflacji i spowolnienia wzrostu. Pojawiają się obawy o niedobory paliwa lotniczego w Europie. Jednocześnie indeks S&P 500 w USA osiągnął nowe szczyty. Cena ropy pozostaje niższa niż historyczne maksyma cenowe.
Rynek ignoruje ryzyko. Co dalej z ropą i gazem?

Cena ropy waha się między 108 a 114 dolarów za baryłkę. To poziom niższy niż rekord z 2008 roku, który w przeliczeniu na dzisiejszą wartość odpowiada ok. 220 dolarów. Inwestorzy zakładają szybkie zakończenie konfliktu. Kontrakty terminowe wskazują na spadki cen w kolejnych miesiącach, rynek oczekuje powrotu do stabilizacji.

Przez Cieśninę Ormuz nie przepływa około 10 mln baryłek dziennie. Świat zużywa ponad 100 mln baryłek dziennie. To największe zakłócenie podaży, informują analitycy. Mimo to reakcja rynków jest ograniczona. Znaczenie ma także fakt, że inflacja na początku kryzysu była niższa niż w 2022 roku.
Część ropy wysłanej przed eskalacją konfliktu dotarła do odbiorców dopiero w marcu i kwietniu.Fot. pexels.com / CC0

Widmo gwałtownego wzrostu cen. Surowce znowu podrożeją?

Eksperci wskazują na ryzyko nagłego wzrostu cen. Dłuższe zamknięcie Cieśniny Ormuz oznacza niedobory ropy. Zapasy są szybko zużywane na całym świecie, a nowe dostawy nie docierają w wystarczającej skali. Możliwości wykorzystania rezerw są ograniczone.

Szacunki ekspertów wskazują na wzrost cen powyżej 150 dolarów za baryłkę ropy. W skrajnym scenariuszu poziom może przekroczyć 200 dolarów. Dotyczy to także diesla i paliwa lotniczego. Wyższe ceny mają ograniczyć popyt. Przykładem są Filipiny, gdzie wprowadzono czterodniowy tydzień pracy.
Wiele państw reaguje poprzez obniżki podatków i systemy wsparcia. Działania obejmują transport, rolnictwo i gospodarstwa domowe. Równocześnie wskazuje się na większą efektywność energetyczną i mniejszą zależność od ropy niż w poprzednich dekadach.
