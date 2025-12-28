Prąd w Norwegii na nowo? Chcą utworzyć nowy okręg energetyczny
28 grudnia 2025 12:23
Największe różnice cenowe widoczne są między północą a południem i zachodem. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Kluczowe znaczenie mają połączenia sieciowe z Nordland oraz ze Szwecją. Przy sprawnie działającej infrastrukturze ceny pozostają zbliżone. Problemy mogą wystąpić w przypadku awarii linii przesyłowych.
Ryzyko przy ograniczeniach sieci
Wyraźne odchylenia pojawiają się dopiero przy spadku przepustowości do 200 megawatów. W takim wariancie zimą 2027 roku różnice mogą wynosić od 3 do 7 øre za kilowatogodzinę. Po 2030 roku wzrost może być znacznie większy.
Znaczenie Melkøya i dużych odbiorców
W skrajnym scenariuszu ceny w NO6 mogą być o ok. 60 øre wyższe niż w NO4. Istotną rolę w bilansie odgrywają także połączenia zagraniczne, w tym linie ze Szwecją.
Wszystko przez ograniczenia sieci?
Minister energii Terje Aasland podkreśla, że decyzje w sprawie obszarów cenowych należą do Statnett i wynikają z ograniczeń technicznych sieci. Jednocześnie prognozy wskazują, że ceny energii w północnej Norwegii mogą rosnąć w kolejnych latach wraz ze wzrostem zużycia i rozwojem przemysłu w regionie.
