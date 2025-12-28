Prąd w Norwegii na nowo? Chcą utworzyć nowy okręg energetyczny

Największe różnice cenowe widoczne są między północą a południem i zachodem. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Statnett złożył wniosek o analizę utworzenia nowego, szóstego obszaru cenowego energii elektrycznej. Według analiz początkowo ceny energii byłyby zbliżone do tych obowiązujących w sąsiednich regionach. Ryzyko dużych różnic cenowych pojawia się jednak w określonych sytuacjach.

Pierwsze analizy wskazują, że nowy obszar cenowy, określany jako NO6, miałby podobny poziom cen jak obecny obszar NO4 w Nordland. Takie wnioski przedstawiają zarówno Statnett, jak i firma Volt Power Analytics.



Kluczowe znaczenie mają połączenia sieciowe z Nordland oraz ze Szwecją. Przy sprawnie działającej infrastrukturze ceny pozostają zbliżone. Problemy mogą wystąpić w przypadku awarii linii przesyłowych.

Ryzyko przy ograniczeniach sieci Volt Power Analytics przeanalizowało kilka scenariuszy dotyczących przepustowości sieci między NO4 a potencjalnym NO6. Przy założeniu mocy przesyłowej na poziomie ok. 700 megawatów różnice cenowe są niewielkie.



Wyraźne odchylenia pojawiają się dopiero przy spadku przepustowości do 200 megawatów. W takim wariancie zimą 2027 roku różnice mogą wynosić od 3 do 7 øre za kilowatogodzinę. Po 2030 roku wzrost może być znacznie większy.

Obszary energetyczne w Norwegii.Fot. materiały prasowe Statnett

Znaczenie Melkøya i dużych odbiorców Sytuacja staje się bardziej złożona w kontekście planów Equinor dotyczących zakładu na Melkøya. Od 2030 roku instalacja ma pobierać ok. 270 megawatów energii z sieci, rezygnując z elektrowni gazowej. Przy jednoczesnych problemach z przesyłem różnice cenowe mogą sięgnąć nawet 30 øre za kilowatogodzinę w najdroższym miesiącu.



W skrajnym scenariuszu ceny w NO6 mogą być o ok. 60 øre wyższe niż w NO4. Istotną rolę w bilansie odgrywają także połączenia zagraniczne, w tym linie ze Szwecją.

Wszystko przez ograniczenia sieci? Obawy dotyczące możliwego wzrostu cen energii zgłaszają również przedstawiciele sceny politycznej. Rødt krytykuje pomysł podziału północnego obszaru cenowego, wskazując na ryzyko wyższych rachunków dla mieszkańców Finnmark i Troms.



Minister energii Terje Aasland podkreśla, że decyzje w sprawie obszarów cenowych należą do Statnett i wynikają z ograniczeń technicznych sieci. Jednocześnie prognozy wskazują, że ceny energii w północnej Norwegii mogą rosnąć w kolejnych latach wraz ze wzrostem zużycia i rozwojem przemysłu w regionie.