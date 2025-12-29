Norwegia do 2028 roku. Co mówią najnowsze prognozy gospodarcze?

Konsumpcja gospodarstw domowych pozostaje głównym motorem wzrostu Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Gospodarka weszła w okres stabilnego wzrostu po wyraźnym odbiciu od połowy 2024 roku. Odnotowano wzrost bezrobocia, w dużej mierze wynikający ze zwiększonej podaży pracy. Inflacja spadła względem szczytu z 2022 roku. W 2025 roku utrzymuje się jednak na poziomie około 3 proc. To powyżej celu inflacyjnego wynoszącego 2 proc.

Według prognoz Centralnego Biura Statycznego wzrost gospodarczy w kontynentalnej części Norwegii ma w kolejnych latach wynosić średnio nieco ponad 1,5 proc. Głównymi czynnikami wzrostu pozostają rosnąca konsumpcja gospodarstw domowych oraz popyt generowany przez środki publiczne.



W 2024 roku konsumpcja zwiększyła się o około 1,5 proc. W 2025 roku była już o 2,2 proc. wyższa niż rok wcześniej. W latach 2025–2028 średni wzrost konsumpcji ma sięgnąć około 2,5 proc.

Polityka fiskalna wzmacnia wzrost Dodatkowym impulsem dla gospodarki będzie polityka fiskalna. Zgodnie z budżetem państwa na 2026 rok wydatki z funduszu naftowego wzrosną o 4,6 mld NOK. Wzrost popytu publicznego dotyczy w szczególności wydatków na obronność.



W latach 2027–2028 popyt publiczny ma rosnąć średnio o 2,0 proc. Tempo to przekracza długoterminowy trend wzrostu norweskiej gospodarki.

Wzrost budownictwa ma związek ze spadkiem stóp procentowychFot. stock.adobe.com/standardowa/Grispb

Budownictwo i sektor naftowy hamują tempo Czynnikiem ograniczającym wzrost pozostaje niska aktywność w budownictwie mieszkaniowym. Wyraźniejsze ożywienie w tym sektorze prognozowane jest dopiero na 2027 rok. Ma to związek ze wzrostem cen mieszkań oraz dalszym spadkiem stóp procentowych.



W 2028 roku ceny nieruchomości mają być o około 20 proc. wyższe niż w 2024 roku. Równocześnie zakończenie dużych projektów naftowych doprowadzi do spadku inwestycji w sektorze.

Stopy procentowe, inflacja i rynek pracy Prognozy zakładają stopniowe łagodzenie polityki pieniężnej. Stopa referencyjna ma spaść do 3,5 proc. w 2027 roku i pozostać na tym poziomie w 2028 roku. Inflacja będzie się obniżać i zbliży się do około 2,5 proc.



Wzrost zatrudnienia, szczególnie w sektorze usług, ma wspierać poprawę sytuacji na rynku pracy. Spadek bezrobocia będzie następował wraz z rosnącym popytem na pracowników.