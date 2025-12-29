Norwegia do 2028 roku. Co mówią najnowsze prognozy gospodarcze?
29 grudnia 2025 09:11
Konsumpcja gospodarstw domowych pozostaje głównym motorem wzrostu Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
W 2024 roku konsumpcja zwiększyła się o około 1,5 proc. W 2025 roku była już o 2,2 proc. wyższa niż rok wcześniej. W latach 2025–2028 średni wzrost konsumpcji ma sięgnąć około 2,5 proc.
Polityka fiskalna wzmacnia wzrost
W latach 2027–2028 popyt publiczny ma rosnąć średnio o 2,0 proc. Tempo to przekracza długoterminowy trend wzrostu norweskiej gospodarki.
Budownictwo i sektor naftowy hamują tempo
W 2028 roku ceny nieruchomości mają być o około 20 proc. wyższe niż w 2024 roku. Równocześnie zakończenie dużych projektów naftowych doprowadzi do spadku inwestycji w sektorze.
Stopy procentowe, inflacja i rynek pracy
Wzrost zatrudnienia, szczególnie w sektorze usług, ma wspierać poprawę sytuacji na rynku pracy. Spadek bezrobocia będzie następował wraz z rosnącym popytem na pracowników.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz