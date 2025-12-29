  • Oslo, Oslo, Norwegia
Biznes i gospodarka

Norwegia do 2028 roku. Co mówią najnowsze prognozy gospodarcze?

Redakcja

29 grudnia 2025 09:11

Norwegia do 2028 roku. Co mówią najnowsze prognozy gospodarcze?

Konsumpcja gospodarstw domowych pozostaje głównym motorem wzrostu Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Gospodarka weszła w okres stabilnego wzrostu po wyraźnym odbiciu od połowy 2024 roku. Odnotowano wzrost bezrobocia, w dużej mierze wynikający ze zwiększonej podaży pracy. Inflacja spadła względem szczytu z 2022 roku. W 2025 roku utrzymuje się jednak na poziomie około 3 proc. To powyżej celu inflacyjnego wynoszącego 2 proc.

Według prognoz Centralnego Biura Statycznego wzrost gospodarczy w kontynentalnej części Norwegii ma w kolejnych latach wynosić średnio nieco ponad 1,5 proc. Głównymi czynnikami wzrostu pozostają rosnąca konsumpcja gospodarstw domowych oraz popyt generowany przez środki publiczne.

W 2024 roku konsumpcja zwiększyła się o około 1,5 proc. W 2025 roku była już o 2,2 proc. wyższa niż rok wcześniej. W latach 2025–2028 średni wzrost konsumpcji ma sięgnąć około 2,5 proc.
UE zmusi Norwegię do zmiany prawa? Rządzący chcą nie dopuścić do nowych przepisów

Polityka fiskalna wzmacnia wzrost

Dodatkowym impulsem dla gospodarki będzie polityka fiskalna. Zgodnie z budżetem państwa na 2026 rok wydatki z funduszu naftowego wzrosną o 4,6 mld NOK. Wzrost popytu publicznego dotyczy w szczególności wydatków na obronność.

W latach 2027–2028 popyt publiczny ma rosnąć średnio o 2,0 proc. Tempo to przekracza długoterminowy trend wzrostu norweskiej gospodarki.
Wzrost budownictwa ma związek ze spadkiem stóp procentowych

Wzrost budownictwa ma związek ze spadkiem stóp procentowychFot. stock.adobe.com/standardowa/Grispb

Budownictwo i sektor naftowy hamują tempo

Czynnikiem ograniczającym wzrost pozostaje niska aktywność w budownictwie mieszkaniowym. Wyraźniejsze ożywienie w tym sektorze prognozowane jest dopiero na 2027 rok. Ma to związek ze wzrostem cen mieszkań oraz dalszym spadkiem stóp procentowych.

W 2028 roku ceny nieruchomości mają być o około 20 proc. wyższe niż w 2024 roku. Równocześnie zakończenie dużych projektów naftowych doprowadzi do spadku inwestycji w sektorze.
Rząd przedstawił plan dla Norwegii. Migracja, gospodarka i bezpieczeństwo do zmiany

Stopy procentowe, inflacja i rynek pracy

Prognozy zakładają stopniowe łagodzenie polityki pieniężnej. Stopa referencyjna ma spaść do 3,5 proc. w 2027 roku i pozostać na tym poziomie w 2028 roku. Inflacja będzie się obniżać i zbliży się do około 2,5 proc.

Wzrost zatrudnienia, szczególnie w sektorze usług, ma wspierać poprawę sytuacji na rynku pracy. Spadek bezrobocia będzie następował wraz z rosnącym popytem na pracowników.
