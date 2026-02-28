Co dalej ze stopami procentowymi? Na stole niepokojący scenariusz

Rynek pracy pokazuje siłę mimo wysokich stóp. Fot. Andrzej Wójtowicz, Flickr.com (CC BY-SA 2.0)

Bezrobocie w Norwegii spada trzeci miesiąc z rzędu. Ekonomiści wskazują, że obniżka stóp procentowych jest obecnie wykluczona. Coraz częściej pojawia się scenariusz podwyżki już w marcu.

Najnowsze dane Norweskiego Urzędu Pracy i Opieki Społecznej (NAV) za luty pokazują spadek liczby bezrobotnych o 500 osób. Sezonowo skorygowana stopa bezrobocia wynosi 2,1 proc. To poziom niższy, niż oczekiwał Norges Bank. Zdaniem części ekonomistów zmienia to perspektywy dla polityki pieniężnej.

Rynek pracy zmienia oczekiwania Główny ekonomista Nordea Markets Kjetil Olsen ocenia, że obniżka stóp jest całkowicie wykluczona w dłuższym horyzoncie. Wskazuje na wyraźny trend spadkowy bezrobocia. W styczniu liczba bezrobotnych spadła o 900 osób. Miesiąc wcześniej spadek wyniósł 1200 osób. Dane pokazują trzy kolejne miesiące poprawy na rynku pracy.



Olsen podkreśla, że Norges Bank obawiał się wzrostu bezrobocia przy utrzymaniu wysokich stóp. Tymczasem rynek pracy pozostaje silny. Inflacja była zbyt wysoka, ale gospodarka nie hamuje. Według ekonomisty rośnie prawdopodobieństwo podwyżki stóp. Szanse na ruch w górę w marcu określa jako większe niż 50 proc.

Stopy procentowe pozostają kluczowym tematem dla gospodarstw domowych.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Ostrożniejsza ocena banku Kyrre Knudsen ze SpareBank 1 SR-Bank zgadza się, że dane ograniczają przestrzeń do obniżek. Zwraca jednak uwagę, że stopa bezrobocia na poziomie 2,1 proc. w ujęciu sezonowym pozostaje bez zmian. Norges Bank zakładał poziom 2,2 proc. Różnica jest niewielka.



Knudsen ocenia, że dane w niewielkim stopniu podnoszą ścieżkę stóp procentowych. Jednocześnie wskazuje na inne wskaźniki sugerujące większą wolną moc w gospodarce. Jego zdaniem wciąż możliwa jest obniżka w dalszej części roku. Ostateczna decyzja będzie zależeć od szerszego obrazu makroekonomicznego.

Najbliższe posiedzenie Norges Bank zaplanowano na marzec. Wtedy może zapaść decyzja o ewentualnej zmianie stóp procentowych. Aktualne dane z rynku pracy zwiększają niepewność wokół wcześniejszych zapowiedzi luzowania polityki pieniężnej.

