Co dalej ze stopami procentowymi? Na stole niepokojący scenariusz
28 lutego 2026 13:24
Rynek pracy pokazuje siłę mimo wysokich stóp. Fot. Andrzej Wójtowicz, Flickr.com (CC BY-SA 2.0)
Rynek pracy zmienia oczekiwania
Olsen podkreśla, że Norges Bank obawiał się wzrostu bezrobocia przy utrzymaniu wysokich stóp. Tymczasem rynek pracy pozostaje silny. Inflacja była zbyt wysoka, ale gospodarka nie hamuje. Według ekonomisty rośnie prawdopodobieństwo podwyżki stóp. Szanse na ruch w górę w marcu określa jako większe niż 50 proc.
Stopy procentowe pozostają kluczowym tematem dla gospodarstw domowych.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Ostrożniejsza ocena banku
Knudsen ocenia, że dane w niewielkim stopniu podnoszą ścieżkę stóp procentowych. Jednocześnie wskazuje na inne wskaźniki sugerujące większą wolną moc w gospodarce. Jego zdaniem wciąż możliwa jest obniżka w dalszej części roku. Ostateczna decyzja będzie zależeć od szerszego obrazu makroekonomicznego.
