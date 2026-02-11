  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Biznes i gospodarka

Spełnia się najgorszy scenariusz? Norges Bank może nie mieć wyjścia

Redakcja

11 lutego 2026 09:02

Kopiuj link
Spełnia się najgorszy scenariusz? Norges Bank może nie mieć wyjścia

Nowe dane inflacyjne zmieniły ocenę rynku. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

DNB Carnegie rewiduje prognozę stóp procentowych po publikacji nowych danych inflacyjnych z Norwegii. Zaskakująco wysoka inflacja zmienia oczekiwania rynku wobec 2026 roku.

Ogłoszenia MojaNorwegia


Po danych z SSB, DNB Carnegie nie spodziewa się już obniżek stóp procentowych. Dom maklerski zakłada utrzymanie obecnego poziomu stopy referencyjnej przez kolejne lata. Nie wyklucza także podwyżki. W styczniu inflacja CPI wzrosła do 3,6 proc., wyraźnie powyżej celu Norges Banku (CPI-JAE powinien wynosić 2,0 proc.).
Nowy rok przyniósł inne tempo zmian cen. Jedna zmiana miała szczególne znaczenie

Zmiana prognozy po danych SSB

DNB Carnegie wcześniej zakładał jedną obniżkę stóp procentowych w 2026 roku. Miała nastąpić w czerwcu. Nowe dane inflacyjne zmieniły założenia. Ekonomiści wskazują na utrzymującą się presję cenową. Inflacja pozostaje wyraźnie powyżej poziomu 2 proc.

Starszy ekonomista Kyrre Aamdal zwraca uwagę na rosnące ceny usług. Podkreśla także znaczenie silnego wzrostu płac. Jego zdaniem inflacja może utrzymywać się na podwyższonym poziomie przez kilka lat. To ogranicza przestrzeń do luzowania polityki pieniężnej. Według DNB Carnegie okno do obniżek stóp może się zamknąć.
Ekonomiści oczekiwali inflacji na poziomie 3 proc.

Ekonomiści oczekiwali inflacji na poziomie 3 proc.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Płace, wzrost i ryzyko podwyżki

Wzrost wynagrodzeń pozostaje wysoki od kilku lat. Dane SSB wskazują na dynamikę płac na poziomie 5 proc. w 2026 roku. To zwiększa ryzyko dalszej presji inflacyjnej. Jednocześnie rentowność przemysłu jest wyższa, niż wcześniej zakładano.

Ekonomiści zwracają uwagę na dobrą kondycję gospodarki. Inwestycje rosną, także w sektorze mieszkaniowym. Aktywność gospodarcza wskazuje na odporność na obecny poziom stóp procentowych. Część banków, w tym Nordea Markets, również nie oczekuje już obniżek w 2026 roku. W prognozach pojawia się także możliwość podwyżki.
Nawet 30 NOK za litr paliwa? Bez działania rządu ziści się czarny scenariusz
Kolejne posiedzenie Norges Banku zaplanowano na 26 marca i będzie mu towarzyszyć nowa projekcja stóp procentowych. Inflacja bazowa wzrosła w styczniu do 3,4 proc., również powyżej oczekiwań. Po publikacji danych umocniła się korona norweska. Może to ograniczać presję cenową poprzez tańszy import. Jednocześnie wyższe stopy sprzyjają utrzymaniu silniejszego kursu NOK.
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

