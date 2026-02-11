Spełnia się najgorszy scenariusz? Norges Bank może nie mieć wyjścia

Nowe dane inflacyjne zmieniły ocenę rynku. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

DNB Carnegie rewiduje prognozę stóp procentowych po publikacji nowych danych inflacyjnych z Norwegii. Zaskakująco wysoka inflacja zmienia oczekiwania rynku wobec 2026 roku.

Po danych z SSB, DNB Carnegie nie spodziewa się już obniżek stóp procentowych. Dom maklerski zakłada utrzymanie obecnego poziomu stopy referencyjnej przez kolejne lata. Nie wyklucza także podwyżki. W styczniu inflacja CPI wzrosła do 3,6 proc., wyraźnie powyżej celu Norges Banku (CPI-JAE powinien wynosić 2,0 proc.).

Zmiana prognozy po danych SSB DNB Carnegie wcześniej zakładał jedną obniżkę stóp procentowych w 2026 roku. Miała nastąpić w czerwcu. Nowe dane inflacyjne zmieniły założenia. Ekonomiści wskazują na utrzymującą się presję cenową. Inflacja pozostaje wyraźnie powyżej poziomu 2 proc.



Starszy ekonomista Kyrre Aamdal zwraca uwagę na rosnące ceny usług. Podkreśla także znaczenie silnego wzrostu płac. Jego zdaniem inflacja może utrzymywać się na podwyższonym poziomie przez kilka lat. To ogranicza przestrzeń do luzowania polityki pieniężnej. Według DNB Carnegie okno do obniżek stóp może się zamknąć.

Ekonomiści oczekiwali inflacji na poziomie 3 proc.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Płace, wzrost i ryzyko podwyżki Wzrost wynagrodzeń pozostaje wysoki od kilku lat. Dane SSB wskazują na dynamikę płac na poziomie 5 proc. w 2026 roku. To zwiększa ryzyko dalszej presji inflacyjnej. Jednocześnie rentowność przemysłu jest wyższa, niż wcześniej zakładano.



Ekonomiści zwracają uwagę na dobrą kondycję gospodarki. Inwestycje rosną, także w sektorze mieszkaniowym. Aktywność gospodarcza wskazuje na odporność na obecny poziom stóp procentowych. Część banków, w tym Nordea Markets, również nie oczekuje już obniżek w 2026 roku. W prognozach pojawia się także możliwość podwyżki.

Kolejne posiedzenie Norges Banku zaplanowano na 26 marca i będzie mu towarzyszyć nowa projekcja stóp procentowych. Inflacja bazowa wzrosła w styczniu do 3,4 proc., również powyżej oczekiwań. Po publikacji danych umocniła się korona norweska. Może to ograniczać presję cenową poprzez tańszy import. Jednocześnie wyższe stopy sprzyjają utrzymaniu silniejszego kursu NOK.

0 0 0 0 0