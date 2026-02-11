Spełnia się najgorszy scenariusz? Norges Bank może nie mieć wyjścia
11 lutego 2026 09:02
Nowe dane inflacyjne zmieniły ocenę rynku. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Zmiana prognozy po danych SSB
Starszy ekonomista Kyrre Aamdal zwraca uwagę na rosnące ceny usług. Podkreśla także znaczenie silnego wzrostu płac. Jego zdaniem inflacja może utrzymywać się na podwyższonym poziomie przez kilka lat. To ogranicza przestrzeń do luzowania polityki pieniężnej. Według DNB Carnegie okno do obniżek stóp może się zamknąć.
Płace, wzrost i ryzyko podwyżki
Ekonomiści zwracają uwagę na dobrą kondycję gospodarki. Inwestycje rosną, także w sektorze mieszkaniowym. Aktywność gospodarcza wskazuje na odporność na obecny poziom stóp procentowych. Część banków, w tym Nordea Markets, również nie oczekuje już obniżek w 2026 roku. W prognozach pojawia się także możliwość podwyżki.
