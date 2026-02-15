Co z obietnicą premiera Norwegii? Rząd chce, inflacja nie pozwala
15 lutego 2026 12:23
Rząd zapowiada prowadzenie odpowiedzialnej polityki budżetowej. Fot. Stine Østby (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)
Inflacja wyższa od prognoz
Główna ekonomistka DNB Kjersti Haugland określiła dane jako "zaskakujące". Jej zdaniem Norwegia mierzy się z problemem inflacyjnym. Wcześniej rynek oczekiwał jednej lub dwóch obniżek stóp w 2026 roku. Teraz część domów maklerskich uznaje ten scenariusz za mało prawdopodobny.
Starszy ekonomista DNB Carnegie Kyrre Aamdal poinformował, że po nowych danych nie oczekuje już żadnych obniżek. W jego ocenie stopa referencyjna może pozostać bez zmian przez kolejne lata. To zmiana względem wcześniejszych prognoz. Rynek reaguje na utrzymującą się presję cenową.
Szef rządu podkreśla, że stopy ustala Norges Bank.Fot. stock.adobe.com/ fot. Alexander/ tylko do użytku redakcyjnego
Ceny rosną szeroko
Ceny ubezpieczeń wzrosły o 16,6 proc. w ciągu roku. Bilety lotnicze podrożały o 11,2 proc. rok do roku. Czynsze tradycyjnie rosną w styczniu, gdy właściciele aktualizują stawki. To dodatkowo podbiło styczniowy odczyt.
Premier Jonas Gahr Støre przyznaje, że walka z inflacją jest trudna. Wskazuje na czynniki zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Podkreśla, że to Norges Bank odpowiada za ustalanie stóp procentowych. Rząd deklaruje prowadzenie odpowiedzialnej polityki budżetowej.
