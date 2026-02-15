  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka

Co z obietnicą premiera Norwegii? Rząd chce, inflacja nie pozwala

Redakcja

15 lutego 2026 12:23

Kopiuj link
2
Co z obietnicą premiera Norwegii? Rząd chce, inflacja nie pozwala

Rząd zapowiada prowadzenie odpowiedzialnej polityki budżetowej. Fot. Stine Østby (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)

Wysoka inflacja na poziomie 3,4 proc. zmienia prognozy dotyczące stóp procentowych w Norwegii. Część domów maklerskich wycofuje oczekiwania na obniżki w 2026 roku. Premier Jonas Gahr Støre podtrzymuje jednak wyborczą zapowiedź cięć.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Polski Gabinet Stomatologiczny - SVELVIK i okolice Drammen

Szkolenia na rusztowania – uprawnienia norweskie (§17-4 zgodnie z NS9700) i szwedzkie (STAR)

Usługi stolarskie, ciecie płyt

Ogłoszenia MojaNorwegia


W kampanii wyborczej w 2025 roku Partia Pracy prowadziła akcję pod hasłem "Obniżka stóp dla wszystkich – czy ulgi podatkowe dla nielicznych?". Ugrupowanie zapowiadało redukcję stopy o 0,5 pkt proc. Według wyliczeń partii oznaczałoby to spadek rocznych kosztów odsetek o 15 tys. koron przy kredycie w wysokości 4 mln. Do takiej obniżki dotąd nie doszło. Stopa referencyjna od września pozostaje na poziomie 4 proc.
Norweska inflacja w górę. Mieszkańcy nie mają powodów do zadowolenia

Inflacja wyższa od prognoz

10 lutego Centralne Biuro Statystyczne (SSB) opublikowało styczniowe dane o inflacji. Inflacja bazowa wzrosła o 3,4 proc. rok do roku. To o 0,5 pkt proc. więcej, niż prognozował Norges Bank. Bank centralny zakładał wzrost na poziomie 2,9 proc.

Główna ekonomistka DNB Kjersti Haugland określiła dane jako "zaskakujące". Jej zdaniem Norwegia mierzy się z problemem inflacyjnym. Wcześniej rynek oczekiwał jednej lub dwóch obniżek stóp w 2026 roku. Teraz część domów maklerskich uznaje ten scenariusz za mało prawdopodobny.

Starszy ekonomista DNB Carnegie Kyrre Aamdal poinformował, że po nowych danych nie oczekuje już żadnych obniżek. W jego ocenie stopa referencyjna może pozostać bez zmian przez kolejne lata. To zmiana względem wcześniejszych prognoz. Rynek reaguje na utrzymującą się presję cenową.
Szef rządu podkreśla, że stopy ustala Norges Bank.

Szef rządu podkreśla, że stopy ustala Norges Bank.Fot. stock.adobe.com/ fot. Alexander/ tylko do użytku redakcyjnego

Ceny rosną szeroko

SSB podkreśla, że wzrost cen ma szeroki charakter. Niewiele grup towarów i usług notuje spadki. Na wzrost wskaźnika wpływają m.in. czynsze, odzież, bilety lotnicze i ubezpieczenia. Szczególnie widoczny jest wzrost cen ubezpieczeń.

Ceny ubezpieczeń wzrosły o 16,6 proc. w ciągu roku. Bilety lotnicze podrożały o 11,2 proc. rok do roku. Czynsze tradycyjnie rosną w styczniu, gdy właściciele aktualizują stawki. To dodatkowo podbiło styczniowy odczyt.

Premier Jonas Gahr Støre przyznaje, że walka z inflacją jest trudna. Wskazuje na czynniki zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Podkreśla, że to Norges Bank odpowiada za ustalanie stóp procentowych. Rząd deklaruje prowadzenie odpowiedzialnej polityki budżetowej.
Spełnia się najgorszy scenariusz? Norges Bank może nie mieć wyjścia
Deklaracja obniżki stóp o 0,5 pkt proc., przedstawiana w trakcie kampanii wyborczej, wciąż pozostaje częścią stanowiska rządu. Jednocześnie, o zrezygnowanie ze składania obietnich zaapelowała prezeska Norges Banku, Ida Wolden Bache. Zwróciła uwagę, że warunki gospodarcze zmieniają się zbyt gwałtownie, by składać wiążące deklaracje.
0
0
0
0
0
Płacisz za dużo za kredyt? Obniż raty dzięki refinansowaniu
Połącz zobowiązania w jedną, tańszą ratę.
Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.
reklama

Moja Norwegia poleca

Stillas utleie As
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Troll Rental 2
Oslo, okręg miasta
SPRZĄTANIE - PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA
Przejdź do ogłoszenia
SPRZĄTANIE - PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA Szkolenia Online 96015
Oslo, okręg miasta
Elektryk Oslo
Przejdź do ogłoszenia
Elektryk Oslo Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Masaż Sklep zielarski Danuta Bauza Polski Psychotraumatolog w Oslo Pedzik transport
kup tutaj reklamę
Komentarze (2)
Dodaj komentarz
Yep
1 godzinę temu
Ropa,gaz,mala populacja ludnosci,a ekonomicznie kraj/zwykli ludzie maja ciraz gorzej....parodia jakich malo
0
Odpowiedz
100 kłamstw na 100 dni
56 minut temu
W Norwegii też mają swojego Tuska.

Na olimpiadzie zimowej Donald T. Zdobył złoty medal 🏅 w łgsrstwie szybkim.
1
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.