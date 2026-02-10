Norwegia ma coraz mniej dzieci. Nowe propozycje mają zachęcić do zakładania rodziny
10 lutego 2026 09:33
Celem jest zatrzymanie spadku liczby urodzeń w Norwegii. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI
Szybsze wejście w dorosłość
Komisja wskazuje na potrzebę płynniejszego przejścia między opieką przedszkolną a edukacją. Podkreślono także znaczenie wzmocnienia kształcenia zawodowego. Zasygnalizowano, że skrócenie obecnego dziesięcioletniego cyklu szkoły podstawowej może przyczynić się do szybszej stabilizacji.
Lepszy rynek mieszkaniowy dla rodzin z dziećmi
Przewodnicząca zespołu zwraca uwagę, że długi czas potrzebny na znalezienie mieszkania odpowiedniego dla rodziny może prowadzić do odkładania decyzji o posiadaniu dzieci. Wysokie koszty mieszkaniowe mogą także ograniczać realną możliwość korzystania z uprawnień, takich jak skrócony czas pracy w okresie wczesnego rodzicielstwa.
Elastyczność i wsparcie dla rodzin
W raporcie pojawia się także postulat dodatkowego wsparcia dla rodziców poniżej 30 lat. Obejmuje zwiększenie zasiłku rodzicielskiego o 25 tys. NOK. Przewidziano również redukcję długu studenckiego o 25 tys. NOK. Jedną z propozycji jest rozszerzenie świadczeń rodzinnych dla rodziców przed 30. rokiem życia.
Lepsza równowaga między pracą a życiem rodzinnym
Rekomendują także przegląd przepisów dotyczących urlopów rodzicielskich oraz lepsze informowanie o prawach rodziców w miejscu pracy. Zaproponowano wzmocnienie oferty zajęć w opiece pozalekcyjnej oraz analizę możliwości zapewnienia praktycznej pomocy w domu.
Raport Norwegia
