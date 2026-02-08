Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności

Klimat zmienia życie Norwegów. Raport pokazuje, kto płaci najwyższą cenę

Redakcja

08 lutego 2026 13:12

Kopiuj link
Klimat zmienia życie Norwegów. Raport pokazuje, kto płaci najwyższą cenę

Powodzie najmocniej uderzają w dzielnice zamieszkane przez osoby o niższych dochodach. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Nowy raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wskazuje, że zmiany klimatu pogłębiają nierówności społeczne w Norwegii. Najsilniej odczuwają je osoby o niskich dochodach, seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Dokument przygotowano na zlecenie Urzędu ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny oraz norweskiego Urzędu ds. Środowiska. Analiza dotyczy skutków fal upałów, powodzi i sztormów. Wskazuje na nierównomierne rozłożenie skutków społecznych. Do ustaleń raportu odniosła się organizacja "Przyszłość w naszych rękach".
Nowy raport pokazuje, kto płaci najwyższą cenę. Norwegia chce walczyć z wykluczeniem

Zmiany klimatu a wykluczenie społeczne

Raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego pokazuje, że ekstremalne zjawiska pogodowe nie dotykają wszystkich w równym stopniu. Najbardziej narażone są osoby o niskich dochodach. Częściej mieszkają w obszarach zagrożonych powodziami. Dysponują także ograniczonymi środkami na zabezpieczenie mienia.

Szczególnie zagrożeni są seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami. Fale upałów zwiększają ryzyko problemów zdrowotnych. Ograniczona mobilność utrudnia reakcję na nagłe zdarzenia. Brak dostępu do informacji potęguje skalę zagrożeń.
Ekstremalne zjawiska pogodowe występują coraz częściej.

Ekstremalne zjawiska pogodowe występują coraz częściej.Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Głos organizacji społecznych

Organizacja "Przyszłość w naszych rękach" ocenia dokument jako potwierdzenie wcześniejszych obserwacji. Jej przewodnicząca, Tale Hungnes, wskazuje na ścisły związek polityki klimatycznej z polityką społeczną. Według organizacji skutki kryzysu klimatycznego mają charakter systemowy. Dotyczą zarówno bezpieczeństwa, jak i zdrowia publicznego.

Zwrócono uwagę, że osoby najmniej odpowiedzialne za emisje ponoszą największe konsekwencje ekstremalnej pogody. Ograniczone zasoby finansowe zmniejszają możliwości reagowania na zagrożenia. Niewystarczające działania adaptacyjne pogłębiają istniejące różnice społeczne. Problem narasta wraz z nasileniem zjawisk pogodowych.
Norwegia chwali się niskim bezrobociem. Kraj wyróżnia się na tle Europy
Ustalenia raportu mają zostać uwzględnione w krajowej analizie wrażliwości klimatycznej, której publikację zaplanowano na 2026 rok. Dokument ma wskazać kierunki dalszych działań adaptacyjnych. Organizacje społeczne oczekują, że uwzględnione zostaną również aspekty społeczne. Ma to znaczenie w kontekście coraz częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wyniki raportu stanowią punkt odniesienia dla przyszłych decyzji administracyjnych.

Link do raportu znajdziesz >>>TUTAJ<<<.
Raport Norwegia

