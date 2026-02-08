Klimat zmienia życie Norwegów. Raport pokazuje, kto płaci najwyższą cenę
08 lutego 2026 13:12
Powodzie najmocniej uderzają w dzielnice zamieszkane przez osoby o niższych dochodach. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI
Zmiany klimatu a wykluczenie społeczne
Szczególnie zagrożeni są seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami. Fale upałów zwiększają ryzyko problemów zdrowotnych. Ograniczona mobilność utrudnia reakcję na nagłe zdarzenia. Brak dostępu do informacji potęguje skalę zagrożeń.
Głos organizacji społecznych
Zwrócono uwagę, że osoby najmniej odpowiedzialne za emisje ponoszą największe konsekwencje ekstremalnej pogody. Ograniczone zasoby finansowe zmniejszają możliwości reagowania na zagrożenia. Niewystarczające działania adaptacyjne pogłębiają istniejące różnice społeczne. Problem narasta wraz z nasileniem zjawisk pogodowych.
Link do raportu znajdziesz >>>TUTAJ<<<.
Raport Norwegia
