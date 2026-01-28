Prawo jazdy, zdrowie, banki. Norwegia stawia na jeden cyfrowy portfel
28 stycznia 2026 11:08
Zmiany mają być wprowadzone do 2030 roku. Materiały prasowe Envato Elements
Cyfrowy portfel w Norwegii. Wszystko w ramach zmian UE
W Norwegii podstawą jest rozwinięta infrastruktura eID. BankID pozostaje najczęściej używanym rozwiązaniem. Funkcjonują też MinID, Buypass oraz Commfides. Raport wskazuje, że nowy portfel ma uzupełniać obecny ekosystem, a nie go zastępować.
Prace w Norwegii są na wczesnym etapie. Trwa koncepcyjna analiza modeli wdrożenia. Kraj uczestniczy też w europejskich pilotażach. Działa już tzw. krajowa piaskownica testowa, prowadzona przez norweską Agencję ds. Cyfryzacji. Dotychczasowe doświadczenia koncentrują się na interoperacyjności i ochronie danych.
Norwegia zbiera doświadczenia z pilotaży europejskich
Projekty Europejskie Konsorcjum Portfela Cyfrowego (EWC), Nordycko-Bałtyckie Konsorcjum eID (NOBID) oraz Cyfrowe Poświadczenia dla Europy (DC4EU) dostarczyły danych o użyteczności rozwiązań. Użytkownicy wskazywali na prostszą obsługę i mniejszą liczbę błędów. Jednocześnie pojawiły się bariery związane z zaufaniem i doświadczeniem użytkownika.
Pilotaże pokazały też znaczenie standaryzacji. Bez wspólnych formatów dane pozostają trudne do automatycznego przetwarzania. Wskazano również na potrzebę jasnych ról instytucji wydających cyfrowe poświadczenia.
Jeden cyfrowy portfel będzie uzupełnieniem, a nie zastępowaniem obecnych rozwiązań.materiały prasowe/BankID
Dziesiątki dokumentów w jednej aplikacji?
W pierwszej grupie znalazły się m.in. prawo jazdy i dowód rejestracyjny, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, karta BHP oraz dokumenty pobytowe. W drugiej m.in. potwierdzenie statusu studenta, procedury „poznaj swojego klienta” w bankach oraz dokumenty finansowe.
Łączny potencjał korzyści dla analizowanych przypadków oszacowano na 921 do 949 mln NOK w wartości bieżącej. Największe efekty dotyczą ograniczenia kosztów administracyjnych i produkcji dokumentów. Część korzyści ma charakter niepieniężny i dotyczy wygody użytkowników oraz bezpieczeństwa danych.
Warunki skutecznego wdrożenia portfela cyfrowego w Norwegii
Ważne jest też wczesne uruchamianie pilotaży i angażowanie sektora prywatnego. Raport wskazuje na konieczność stabilnych modeli biznesowych. Bez nich ekosystem nie będzie się rozwijał.
Dokument zwraca również uwagę na relację między portfelem obywatela a portfelem dla firm. Wiele przyszłych usług wymaga działania w imieniu organizacji. Jasne zasady w tym zakresie mają ograniczyć złożoność i ryzyko.
Raport Norwegia
