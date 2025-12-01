Nowy dokument dla cudzoziemców w Norwegii. Ma ułatwić życie nad fiordami
01 grudnia 2025 17:23
Nowy dowód ma zmniejszyć liczbę fałszerstw i manipulacji danymi. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Dotychczas zagraniczne dowody i paszporty bywały trudne do zweryfikowania w norweskich instytucjach. Nowy system ma to zmienić. Jego działanie opiera się na integracji z krajowym rejestrem ludności.
Dane biometryczne i łatwiejsza weryfikacja
Dzięki temu dostęp do usług publicznych będzie bardziej kontrolowany. System ma również usprawnić obsługę w instytucjach, które dotąd miały problem z akceptacją zagranicznych dokumentów.
Ułatwienia w codziennych czynnościach
Władze liczą, że uproszczą one procedury związane z zakładaniem kont bankowych czy korzystaniem z usług aptek. Mają także ograniczyć przypadki wykorzystywania skradzionych dokumentów, które wcześniej trafiały do darknetu.
Co oznacza nowe rozwiązanie dla mieszkańców Norwegii?
Norwegia zapowiada dalsze prace nad modernizacją systemów identyfikacyjnych. Rozwiązanie ma docelowo wzmocnić stabilność i przejrzystość w codziennych procesach administracyjnych.
Autorstwa Orwella.