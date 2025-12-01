Strona korzysta z plików cookies

Nowy dokument dla cudzoziemców w Norwegii. Ma ułatwić życie nad fiordami

Redakcja

01 grudnia 2025 17:23

Nowy dokument dla cudzoziemców w Norwegii. Ma ułatwić życie nad fiordami

Nowy dowód ma zmniejszyć liczbę fałszerstw i manipulacji danymi. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Od 2 grudnia w Norwegii zacznie obowiązywać nowy system identyfikacji dla mieszkańców pochodzących z krajów UE, EOG i EFTA. Nowe norweskie dowody tożsamości będą dostępne także dla Polaków. Dokument ma zawierać dane biometryczne i zostać powiązany z norweskim rejestrem ludności. Władze liczą, że rozwiązanie ograniczy oszustwa i usprawni codzienne formalności.

Wprowadzenie norweskich dokumentów tożsamości ma zwiększyć bezpieczeństwo w obiegu danych. Policja wskazuje, że ich celem jest utrudnienie oszustw, w tym kradzieży tożsamości.

Dotychczas zagraniczne dowody i paszporty bywały trudne do zweryfikowania w norweskich instytucjach. Nowy system ma to zmienić. Jego działanie opiera się na integracji z krajowym rejestrem ludności.
Kościół Katolicki w Norwegii rośnie w siłę? Olbrzymie zmiany nad fiordami

Dane biometryczne i łatwiejsza weryfikacja

Według norweskiego Urzędu ds. Cudzoziemców (UDI) dokumenty będą zawierały dane biometryczne. Rozwiązanie ma ułatwić potwierdzanie tożsamości w bankach i urzędach. Władze podkreślają, że zmniejszy to ryzyko podszywania się pod inne osoby.

Dzięki temu dostęp do usług publicznych będzie bardziej kontrolowany. System ma również usprawnić obsługę w instytucjach, które dotąd miały problem z akceptacją zagranicznych dokumentów.
Dokument nie będzie uprawniał do przekraczania granic.

Dokument nie będzie uprawniał do przekraczania granic.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Ułatwienia w codziennych czynnościach

Nowe dowody będą dostępne dla obywateli krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii. Dokumenty nie będą pełnić funkcji podróżnych i nie umożliwią przekraczania granic. Ich rola ogranicza się do identyfikacji na terenie Norwegii.

Władze liczą, że uproszczą one procedury związane z zakładaniem kont bankowych czy korzystaniem z usług aptek. Mają także ograniczyć przypadki wykorzystywania skradzionych dokumentów, które wcześniej trafiały do darknetu.
Słono zapłacą, bo byli za długo w Norwegii. Urząd ujawnia próby obejścia prawa

Co oznacza nowe rozwiązanie dla mieszkańców Norwegii?

Wdrożenie nowego systemu ma stopniowo zmienić sposób funkcjonowania mieszkańców korzystających z norweskich usług. Instytucje publiczne i prywatne będą mogły szybciej weryfikować dane, co wpłynie na sprawność obsługi. Proces wydawania dokumentów obejmie szeroką grupę zagranicznych mieszkańców.

Norwegia zapowiada dalsze prace nad modernizacją systemów identyfikacyjnych. Rozwiązanie ma docelowo wzmocnić stabilność i przejrzystość w codziennych procesach administracyjnych.
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Orwell
przed chwilą
Polecam wszystkim audiobook rok 1984
Autorstwa Orwella.
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

