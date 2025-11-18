Unia uderza w norweski przemysł? Olbrzymi sprzeciw nad fiordami
18 listopada 2025 14:07
Unia Europejska wprowadziła cła i minimalne ceny na żelazostopy. Fot. Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.5/Røed
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Jej zdaniem decyzja Unii jest ciosem wymierzonym w norweską gospodarkę, mimo wcześniejszej solidarności energetycznej wobec Europy. Martinussen twierdzi, że unijne działania podważają zaufanie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który miał gwarantować dostęp do rynku. Uważa, że obecna sytuacja pokazuje realne ograniczenia porozumienia.
Cła i minimalne ceny: zagrożone miejsca pracy i eksport
Partia Czerwonych proponuje powrót do dawnego norweskiego systemu przemysłowej energii – w którym spólka Statkraft pełnił rolę politycznego narzędzia zapewniającego tanie kontrakty energetyczne. Obecnie długoterminowe umowy są znacznie droższe niż w przeszłości, co – według Czerwonych – osłabia konkurencyjność firm. Partia argumentuje, że Norwegia musi chronić się przed przenoszeniem cen z Europy.
Napięcia polityczne i obawy w przemysłowych regionach
Lider Parii Centrum Trygve Slagsvold Vedum określa decyzję UE jako niedopuszczalną i apeluje, by rząd podjął kontrdziałania. Wskazuje, że Oslo powinno rozważyć zamrożenie środków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wprowadzenie opłaty eksportowej na energię. Partia Czerwonych tymczasem podkreśla, że obecny system, w którym krajowy przemysł płaci europejskie stawki energetyczne, jest niedorzecznym rozwiązaniem.
Trzy lata nowych zasad i czas na decyzje
Debata polityczna nabiera tempa, a kolejne ugrupowania przedstawiają własne propozycje działań. Najbliższe miesiące pokażą, jak Norwegia odnajdzie się w nowych realiach narzuconych przez Brukselę.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz