Norwegia musi działać szybciej. Jedno miasto na celowniku
19 listopada 2025 11:23
Były dowódca wskazuje na zagrożenia, o których wciąż mało się mówi. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Wskazuje, że świadomość zagrożeń wśród decydentów jest niewystarczająca. Jego zdaniem obecna sytuacja geopolityczna wymaga bardziej zdecydowanych działań. Odlo twierdzi, że czas na reakcję szybko maleje.
Narvik jako cel strategiczny
Przypomina, że Finlandia ma najdłuższą granicę NATO z Rosją i jest silnie uzależniona od transportu morskiego przez Bałtyk. Każde zakłócenie w ruchu morskim mogłoby wywołać poważne skutki gospodarcze i społeczne. W tym kontekście rola Narviku jako portu wolnego od lodu nabiera jeszcze większego znaczenia.
Narvik może stać się celem ataków ze względu na strategiczne znaczenie.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Infrastruktura niewystarczająco przygotowana
Plan wykorzystania dawnego lotniska w Framneslii został wstrzymany z powodu niekorzystnych warunków gruntu. Odlo uważa, że konieczne jest znalezienie nowej lokalizacji oraz zapewnienie odpowiednich środków finansowych.
Rosnąca rola północy w przyszłej strategii obronnej
Wskazuje także, że zmiany klimatyczne wzmocnią strategiczną rolę regionu Północy. Jego zdaniem położenie Narviku i całej Nordkalotten będzie miało coraz większe znaczenie w przyszłych planach obronnych. Odlo zaznacza, że to moment, w którym należy podjąć decyzje kluczowe dla bezpieczeństwa państwa.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz