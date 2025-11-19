Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Polityka

Norwegia musi działać szybciej. Jedno miasto na celowniku

Redakcja

19 listopada 2025 11:23

Norwegia musi działać szybciej. Jedno miasto na celowniku

Były dowódca wskazuje na zagrożenia, o których wciąż mało się mówi. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Były szef norweskiego operacyjnego dowództwa wojskowego Yngve Odlo ostrzega, że Norwegia stoi w obliczu realnych zagrożeń terrorystycznych, sabotażowych oraz cybernetycznych. Zwraca uwagę, że kraj wciąż nie docenia powagi sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Jego zdaniem szczególnie narażonym miejscem może być Narvik, który odgrywa kluczową rolę w planach obronnych NATO.

Yngve Odlo pełnił funkcję operacyjnego dowódcy podczas wycofania Norwegii z Afganistanu oraz w momencie rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Podkreśla, że Norwegia graniczy z państwem, które dokonało aneksji części suwerennego kraju.

Wskazuje, że świadomość zagrożeń wśród decydentów jest niewystarczająca. Jego zdaniem obecna sytuacja geopolityczna wymaga bardziej zdecydowanych działań. Odlo twierdzi, że czas na reakcję szybko maleje.
Norweskie służby w szoku. Obywatele

Narvik jako cel strategiczny

Według generała-emeryta, wojna w Ukrainie zwiększa prawdopodobieństwo ataków wymierzonych w Norwegię, w tym działań sabotażowych, terrorystycznych i cybernetycznych. Odlo wskazuje, że Narvik, jako istotny punkt przyjmowania wojsk sojuszniczych, może stać się celem.

Przypomina, że Finlandia ma najdłuższą granicę NATO z Rosją i jest silnie uzależniona od transportu morskiego przez Bałtyk. Każde zakłócenie w ruchu morskim mogłoby wywołać poważne skutki gospodarcze i społeczne. W tym kontekście rola Narviku jako portu wolnego od lodu nabiera jeszcze większego znaczenia.
Narvik może stać się celem ataków ze względu na strategiczne znaczenie.

Narvik może stać się celem ataków ze względu na strategiczne znaczenie.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Infrastruktura niewystarczająco przygotowana

Prace nad zwiększeniem zdolności Narviku do przyjmowania sprzętu sojuszniczego postępują wolno.  Ministerstwo Obrony potwierdza, że port nie otrzymał jeszcze wytycznych dotyczących rozbudowy. Obecnie dostępna przestrzeń wynosi około 20 tys. metrów kwadratowych, podczas gdy zapotrzebowanie jest cztero- lub pięciokrotnie większe.

Plan wykorzystania dawnego lotniska w Framneslii został wstrzymany z powodu niekorzystnych warunków gruntu. Odlo uważa, że konieczne jest znalezienie nowej lokalizacji oraz zapewnienie odpowiednich środków finansowych.
Norwegia wzmacnia czujność. Władze reagują na rosnące napięcie

Rosnąca rola północy w przyszłej strategii obronnej

Odlo podkreśla, że rozwijana infrastruktura powinna służyć celom cywilnym, a w razie potrzeby pełnić funkcję zaplecza wojskowego. Zwraca uwagę, że wyzwania związane z bezpieczeństwem będą narastać niezależnie od dalszego przebiegu wojny w Ukrainie.

Wskazuje także, że zmiany klimatyczne wzmocnią strategiczną rolę regionu Północy. Jego zdaniem położenie Narviku i całej Nordkalotten będzie miało coraz większe znaczenie w przyszłych planach obronnych. Odlo zaznacza, że to moment, w którym należy podjąć decyzje kluczowe dla bezpieczeństwa państwa.
