Nowa era ściągania na studiach. Technologia wyprzedza metody wykrywania o lata

Oszustwa z użyciem AI stają się powszechne wśród studentów. Eksperci wskazują, że egzaminatorzy są w praktyce bez szans. Uczelnie mierzą się z rosnącym problemem w trakcie sesji.

Podsumowanie artykułu Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x

Na uniwersytetach trwa niewidoczny wyścig. Studenci korzystają z coraz bardziej zaawansowanej sztucznej inteligencji. Egzaminatorzy próbują chronić uczciwość akademicką. Profesor Morten Goodwin ostrzega, że stosowane metody są już przestarzałe. Podkreśla, że nie istnieją skuteczne, "tajne" narzędzia do wykrywania oszustw.

Studenci wobec AI w Norwegii. Co dalej z uczciwością? Na kampusie w Grimstad rozpoczyna się fala egzaminów. Problem dotyczy głównie egzaminów zdalnych. Studenci przyznają, że AI jest szeroko wykorzystywany. Josephine Egeland Bech używa tego typu narzędzi do zrozumienia poleceń, przyznaje na łamach NRK. Podkreśla jednak, że nie wykorzystuje do tworzenia odpowiedzi.



Bjørn Sødal przewiduje powrót do tradycyjnych egzaminów i wskazuje na możliwość odejścia od elektroniki. Argumentuje to potrzebą sprawiedliwej oceny wiedzy. Odmienne stanowisko prezentuje Alexander Olsen. Uważa, że AI jest nieuniknioną częścią przyszłości i rezygnacja byłaby błędem.

System edukacji nie nadąża z dostosowaniem się do rozwoju nowych technologii.Fot. pxhere.com

AI w Norwegii. Tylko nieliczne oszustwa są wykrywalne W ubiegłym roku wykryto 116 przypadków oszustw z użyciem AI, podał portal Khrono. Profesor Goodwin zaznacza, że to tylko część problemu. Wskazuje na duże "ciemne liczby". Dodaje, że egzaminatorzy w tej rywalizacji pozostają bezsilni.



Najczęściej wykrywani są niedoświadczeni użytkownicy. Popełniają błędy i kopiują treści bez zmian, czasem pozostawiają fragmenty wskazujące na użycie AI. Bardziej zaawansowani studenci działają inaczej. Modyfikują teksty, dodają "ludzkie" niedoskonałości i dopasowują styl, aby ukryć źródło.

Reklama