Norwegia uruchamia plan, który ma odwrócić katastrofę. Zanieczyszczenia rosną, ryby są zagrożone

Oslofjord znajduje się w stanie krytycznym. Rząd Norwegii zwiększa działania naprawcze i przeznacza ponad 90 mln koron na sprzątanie oraz odbudowę ekosystemu. W realizację włączono dziesiątki projektów i nowoczesne technologie.

Stan Oslofjordu określany jest jako bardzo poważny. Występują martwe strefy dna, a poziom zanieczyszczeń w rybach rośnie. W odpowiedzi władze uruchomiły szeroki program wsparcia. Finansowanie trafi do 64 projektów. Łączna kwota wynosi 90,1 mln koron.

Rządowe wsparcie i skala problemu Do norweskiego Urzędu ds. Środowiska wpłynęły 194 wnioski o wsparcie. Łączna wartość sięgnęła 378 mln koron. Nie wszystkie projekty otrzymały finansowanie. Rząd zapowiada jednak działania długoterminowe, a kolejne rundy wsparcia mają być kontynuowane.



Wcześniej wprowadzono m.in. strefy zakazu połowów. Decyzje wywołały kontrowersje wśród rybaków. Jednocześnie władze podkreślają konieczność odbudowy zasobów. Minister klimatu i środowiska zapowiada dalsze inwestycje. Podkreśla, że obecne działania to dopiero początek.

Udział rybaków pozwala wykorzystać istniejącą flotę bez konieczności dodatkowych inwestycji.Fot. adobe stock/ licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Technologia i współpraca przy oczyszczaniu dna Projekt "Czystsze dno morskie Oslofjordu - część północna" obejmuje obszary na północ od Horten i Moss. Zakłada usuwanie różnego rodzaju odpadów z dna. Szczególny nacisk położono na wraki, porzucone sieci rybackie i opony. Odpady wpływają bezpośrednio na życie organizmów. Dodatkowo uwalniają substancje szkodliwe do środowiska.



W działaniach uczestniczy firma Oceanfront. Wykorzystuje technologie offshore, takie jak sonar oraz kamery sterowane z powierzchni. Do tej pory wydobyto około 400 ton odpadów z morza. W samym Oslofjordzie było to ponad 113 ton. W niektórych miejscach możliwe jest usunięcie 20-30 ton dziennie.