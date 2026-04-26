MultiNOR

Nowy formularz

Zleć rozliczenie podatku
prościej niż kiedykolwiek

Rozlicz podatek
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności
|
Redakcja
|

26 kwietnia 2026 13:33

Norwegia uruchamia plan, który ma odwrócić katastrofę. Zanieczyszczenia rosną, ryby są zagrożone

Oslofjord znajduje się w stanie krytycznym. Rząd Norwegii zwiększa działania naprawcze i przeznacza ponad 90 mln koron na sprzątanie oraz odbudowę ekosystemu. W realizację włączono dziesiątki projektów i nowoczesne technologie.
Komentarze
Kopiuj link
Regeneracja ekosystemu wymaga czasu. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Stan Oslofjordu określany jest jako bardzo poważny. Występują martwe strefy dna, a poziom zanieczyszczeń w rybach rośnie. W odpowiedzi władze uruchomiły szeroki program wsparcia. Finansowanie trafi do 64 projektów. Łączna kwota wynosi 90,1 mln koron.
Reklama
Rządowe wsparcie i skala problemu

Do norweskiego Urzędu ds. Środowiska wpłynęły 194 wnioski o wsparcie. Łączna wartość sięgnęła 378 mln koron. Nie wszystkie projekty otrzymały finansowanie. Rząd zapowiada jednak działania długoterminowe, a kolejne rundy wsparcia mają być kontynuowane.

Wcześniej wprowadzono m.in. strefy zakazu połowów. Decyzje wywołały kontrowersje wśród rybaków. Jednocześnie władze podkreślają konieczność odbudowy zasobów. Minister klimatu i środowiska zapowiada dalsze inwestycje. Podkreśla, że obecne działania to dopiero początek.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Transport samochodow, laweta, holowanie Asker Drammen Sandvika Oslo

Multi VVS&Varmepumper AS - Usługi hydrauliczne oraz montaż pomp ciepła

Polski Dermatolog w Norwegii - specjalista chorób skórnych

Ogłoszenia MojaNorwegia

Udział rybaków pozwala wykorzystać istniejącą flotę bez konieczności dodatkowych inwestycji.Fot. adobe stock/ licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Technologia i współpraca przy oczyszczaniu dna

Projekt "Czystsze dno morskie Oslofjordu - część północna" obejmuje obszary na północ od Horten i Moss. Zakłada usuwanie różnego rodzaju odpadów z dna. Szczególny nacisk położono na wraki, porzucone sieci rybackie i opony. Odpady wpływają bezpośrednio na życie organizmów. Dodatkowo uwalniają substancje szkodliwe do środowiska.

W działaniach uczestniczy firma Oceanfront. Wykorzystuje technologie offshore, takie jak sonar oraz kamery sterowane z powierzchni. Do tej pory wydobyto około 400 ton odpadów z morza. W samym Oslofjordzie było to ponad 113 ton. W niektórych miejscach możliwe jest usunięcie 20-30 ton dziennie.
Do projektów włączani są także rybacy. Norweskie Stowarzyszenie Rybaków z południowej części kraju pomaga w ich rekrutacji. Wykorzystują wiedzę o dnie i lokalnych warunkach. Umożliwia to lepsze planowanie prac i zwiększa ich skuteczność. Jednocześnie daje rybakom możliwość wykorzystania sprzętu i doświadczenia w okresie ograniczeń połowowych.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co oznaczają martwe strefy dna?
Czy ryby z Oslofjordu są bezpieczne?
Gdzie są zakazy połowów i kary?
Na co idą 90 mln NOK z planu?
Jak sprzątają dno: sonar i kamery?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
1
0
0
0

Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie