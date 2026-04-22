22 kwietnia 2026 09:03
Norwegia mówi "dość" testom na zwierzętach. Powstaje centrum, które ma zmienić cały system badań
Centrum 3R i postulaty organizacji
Dyrevernalliansen wskazuje, że to przełom po latach działania. Organizacja oczekuje kolejnych kroków i postuluje opracowanie krajowego planu odchodzenia od wykorzystywania zwierząt w badaniach. Wskazuje na model brytyjski jako przykład. Zwraca też uwagę na konieczność zwiększenia finansowania i nadania priorytetu alternatywom.
Brakuje w Norwegii spójnych działań ukierunkowanych na rozwój alternatywnych rozwiązań.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Skala badań i przykład Wielkiej Brytanii
Zwierzęta wykorzystywane w badaniach mogą być poddawane procedurom powodującym ból i stres. W praktyce mają najsłabszą ochronę spośród wszystkich zwierząt. W Wielkiej Brytanii wdrożono strategię ograniczania takich badań, która obejmuje terminy wygaszania, reformy regulacyjne i wsparcie dla alternatyw. Finansowanie działań sięga ok. 1 mld NOK.
– Najwyższy czas, aby Norwegia również zrezygnowała z testów na zwierzętach i przeszła na bezpieczniejsze i bardziej etyczne metody, tam gdzie to możliwe. Potrzebujemy strategii krajowej, która przesunie zasoby i uwagę na nowoczesne rozwiązania bez udziału zwierząt – mówi Helle Haukvik, weterynarz i rzeczniczka Dyrevernalliansen.
