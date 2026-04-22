22 kwietnia 2026 09:03

Norwegia mówi "dość" testom na zwierzętach. Powstaje centrum, które ma zmienić cały system badań

Rząd Norwegii ogłosił utworzenie krajowego centrum 3R. Ma rozwijać alternatywy dla badań na zwierzętach.
Organizacja przez ponad 20 lat konsekwentnie zabiegała o utworzenie krajowego centrum 3R. Fot. Iselin Linstad Hauge
Decyzję przekazało Ministerstwo Rolnictwa i Żywności 17 kwietnia. Na działania zabezpieczono 6 mln NOK w budżecie na 2026 rok. To efekt ponad 20 lat starań organizacji Dyrevernalliansen (Sojusz na rzecz Ochrony Zwierząt). Instytucja ma wspierać ograniczanie wykorzystywania zwierząt w badaniach.
Centrum 3R i postulaty organizacji

3R oznacza Replacement, Refinement i Reduction. To metody zastępowania, ograniczania i udoskonalania badań na zwierzętach. Nowe centrum ma koordynować rozwój takich rozwiązań. Jego celem jest zmniejszenie liczby zwierząt wykorzystywanych w eksperymentach. Ma także poprawiać warunki tam, gdzie badania są nadal prowadzone.

Dyrevernalliansen wskazuje, że to przełom po latach działania. Organizacja oczekuje kolejnych kroków i postuluje opracowanie krajowego planu odchodzenia od wykorzystywania zwierząt w badaniach. Wskazuje na model brytyjski jako przykład. Zwraca też uwagę na konieczność zwiększenia finansowania i nadania priorytetu alternatywom.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Polski Adwokat w Norwegii - Katarzyna Szlyk-Verde

Szkolenia na rusztowania – uprawnienia norweskie (§17-4 zgodnie z NS9700) i szwedzkie (STAR)

Odszkodowanie za WYPADEK DROGOWY w Norwegii

Ogłoszenia MojaNorwegia

Brakuje w Norwegii spójnych działań ukierunkowanych na rozwój alternatywnych rozwiązań.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Skala badań i przykład Wielkiej Brytanii

Po rybach, myszy są najczęściej wykorzystywanym zwierzęciem w badaniach w Norwegii. W ciągu ostatnich 20 lat użyto ponad 45 mln zwierząt. W przeliczeniu na mieszkańca to najwyższy poziom w Europie. Duży udział ma sektor akwakultury. Brakuje skoordynowanych działań ograniczających tę skalę.

Zwierzęta wykorzystywane w badaniach mogą być poddawane procedurom powodującym ból i stres. W praktyce mają najsłabszą ochronę spośród wszystkich zwierząt. W Wielkiej Brytanii wdrożono strategię ograniczania takich badań, która obejmuje terminy wygaszania, reformy regulacyjne i wsparcie dla alternatyw. Finansowanie działań sięga ok. 1 mld NOK.

– Najwyższy czas, aby Norwegia również zrezygnowała z testów na zwierzętach i przeszła na bezpieczniejsze i bardziej etyczne metody, tam gdzie to możliwe. Potrzebujemy strategii krajowej, która przesunie zasoby i uwagę na nowoczesne rozwiązania bez udziału zwierząt – mówi Helle Haukvik, weterynarz i rzeczniczka Dyrevernalliansen.
Utworzenie centrum 3R oznacza początek kolejnego etapu działań instytucjonalnych. Organizacje prozwierzęce oczekują, że za decyzją pójdą dalsze środki i konkretne regulacje. Kluczowe będzie opracowanie szczegółowego planu oraz określenie harmonogramu zmian. W tle pozostaje skala obecnych badań i presja na ich ograniczenie.
