Norwegia stoi przed przełomem w prawie pracy. Zmiany w nadgodzinach mogą uderzyć w firmy i gminy

Rząd Norwegii planuje zmianę zasad naliczania nadgodzin dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. To reakcja na dwa orzeczenia UE oraz wyroki norweskich sądów.

Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x

Minister pracy Kjersti Stenseng zwołała pilne spotkanie z organizacjami pracodawców i pracowników. Powodem są decyzje wskazujące na konieczność zmian. Dotyczą zasad wynagradzania za dodatkowe godziny pracy. Rząd uznał, że obecne regulacje wymagają zmian. Prace nad nowymi rozwiązaniami już trwają.

Nowe zasady naliczania nadgodzin Rząd zmienia mandat grupy roboczej analizującej przepisy. Nie będzie ona już oceniać zgodności obecnych zasad z prawem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ma przygotować propozycje nowych regulacji. Chodzi o wynagrodzenie za pracę ponad ustalony wymiar etatu. Zgodnie z orzeczeniami UE, powinno ono przysługiwać od pierwszej dodatkowej godziny.



Dotychczas w Norwegii nadgodziny liczono dopiero po przekroczeniu czasu pracy pracownika pełnoetatowego. UE uznała to za nierówne traktowanie. W efekcie dwóch pracowników w Norwegii uzyskało prawo do wyrównania wynagrodzenia. Sprawy dotyczyły osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Obie przepracowały więcej godzin, niż wynikało to z ich umów.

Pracownicy mogą częściej żądać wyrównania za dodatkowe godziny pracy.

Obawy pracodawców i koszty zmian Organizacje pracodawców krytykują proponowany kierunek zmian. Spekter wskazuje na możliwe negatywne skutki dla rynku pracy. Podkreśla ryzyko zahamowania rozwoju zatrudnienia w pełnym wymiarze. Sprawy sądowe mają zostać zaskarżone. Niewykluczone, że trafią do Sądu Najwyższego.



NHO (główna organizacja pracodawców w Norwegii) i KS (organizacja sektora samorządowego w Norwegii) zwracają uwagę na konsekwencje finansowe. Według szacunków koszty dla gmin mogą wynieść 2-3 mld NOK rocznie. Pojawiły się zalecenia ograniczania zlecania dodatkowych godzin pracownikom niepełnoetatowym. Część gmin zaczęła stosować nowe umowy regulujące takie sytuacje. Mają one ograniczyć obowiązek wypłaty dodatków za nadgodziny przed przekroczeniem pełnego etatu.