Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Sprawdź

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności
|
Redakcja
|

24 marca 2026 14:41

Norwegia stoi przed przełomem w prawie pracy. Zmiany w nadgodzinach mogą uderzyć w firmy i gminy

Rząd Norwegii planuje zmianę zasad naliczania nadgodzin dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. To reakcja na dwa orzeczenia UE oraz wyroki norweskich sądów.
Komentarze
Kopiuj link
Ostateczne przepisy mogą odbiegać od pierwotnych założeń. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Minister pracy Kjersti Stenseng zwołała pilne spotkanie z organizacjami pracodawców i pracowników. Powodem są decyzje wskazujące na konieczność zmian. Dotyczą zasad wynagradzania za dodatkowe godziny pracy. Rząd uznał, że obecne regulacje wymagają zmian. Prace nad nowymi rozwiązaniami już trwają.
Nowe zasady naliczania nadgodzin

Rząd zmienia mandat grupy roboczej analizującej przepisy. Nie będzie ona już oceniać zgodności obecnych zasad z prawem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ma przygotować propozycje nowych regulacji. Chodzi o wynagrodzenie za pracę ponad ustalony wymiar etatu. Zgodnie z orzeczeniami UE, powinno ono przysługiwać od pierwszej dodatkowej godziny.

Dotychczas w Norwegii nadgodziny liczono dopiero po przekroczeniu czasu pracy pracownika pełnoetatowego. UE uznała to za nierówne traktowanie. W efekcie dwóch pracowników w Norwegii uzyskało prawo do wyrównania wynagrodzenia. Sprawy dotyczyły osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Obie przepracowały więcej godzin, niż wynikało to z ich umów.
Pracownicy mogą częściej żądać wyrównania za dodatkowe godziny pracy. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Obawy pracodawców i koszty zmian

Organizacje pracodawców krytykują proponowany kierunek zmian. Spekter wskazuje na możliwe negatywne skutki dla rynku pracy. Podkreśla ryzyko zahamowania rozwoju zatrudnienia w pełnym wymiarze. Sprawy sądowe mają zostać zaskarżone. Niewykluczone, że trafią do Sądu Najwyższego.

NHO (główna organizacja pracodawców w Norwegii) i KS (organizacja sektora samorządowego w Norwegii) zwracają uwagę na konsekwencje finansowe. Według szacunków koszty dla gmin mogą wynieść 2-3 mld NOK rocznie. Pojawiły się zalecenia ograniczania zlecania dodatkowych godzin pracownikom niepełnoetatowym. Część gmin zaczęła stosować nowe umowy regulujące takie sytuacje. Mają one ograniczyć obowiązek wypłaty dodatków za nadgodziny przed przekroczeniem pełnego etatu.
Równolegle trwa dialog między stroną pracowników i pracodawców. Związki zawodowe wskazują na znaczenie równego traktowania czasu wolnego. Pracodawcy podnoszą kwestie kosztów i organizacji pracy. Grupa robocza ma wypracować konkretne propozycje zmian. Ich przyjęcie może wpłynąć na praktyki zatrudnienia w administracji i sektorze prywatnym.
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
2
0
0
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

