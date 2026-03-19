Dobrze będzie, ale za kilka lat. Norweskie instytucje zmieniają prognozy dla kraju

Inflacja w Norwegii utrzymuje się powyżej celu. Powrót do 2 proc. zajmie kilka lat.

Inflacja w Norwegii utrzymuje się powyżej celu. Powrót do 2 proc. zajmie kilka lat. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Wysoka inflacja utrzyma się w Norwegii w 2026 roku. Wpływ na to mają droższy import i napięcia geopolityczne. Jakie zmiany odczują mieszkańcy?

Centralne Biuro Statystyczne (SSB) opublikowało prognozy makroekonomiczne do 2029 roku. Wskazują na utrzymującą się presję cenową w krótkim okresie. Kluczowe znaczenie mają wojna na Bliskim Wschodzie oraz wysokie ceny energii. Jednocześnie gospodarka Norwegii ma rosnąć w tempie zbliżonym do normy. Inflacja ma stopniowo spadać w kolejnych latach.

Inflacja i stopy procentowe W 2026 roku inflacja ma wynieść 3,2 proc. Spadek do poziomu około 2 proc. prognozowany jest dopiero na 2029 rok. Wysokie koszty importu i wcześniejszy wzrost płac podtrzymują presję cenową. Umacniająca się korona ma ograniczać inflację w kolejnych latach. Proces będzie stopniowy.



Norges Bank utrzymuje ostrożne podejście do stóp procentowych. Po obniżkach w 2025 roku stopa wynosi 4,0 proc. Prognozy wskazują na brak obniżek w 2026 roku. Ewentualne obniżki są oczekiwane w 2027 i 2028 roku. W 2029 roku stopa referencyjna ma wynosić 3,5 proc.

Rynek pracy i nieruchomości Inwestycje mieszkaniowe pozostają na niskim poziomie. W latach 2023-2024 spadły łącznie o około 25 proc. Słaba sprzedaż nowych mieszkań ogranicza odbudowę sektora. Oczekiwane opóźnienie obniżek stóp także wpływa na decyzje inwestorów. Wyraźniejszy wzrost aktywności ma nastąpić później.



Ceny mieszkań rosną mimo słabej podaży. Prognozy wskazują wzrost o ponad 20 proc. do 2029 roku względem 2025 roku. Rynek pracy pozostaje stabilny. Bezrobocie wyniosło 4,5 proc. w 2025 roku. Do 2029 roku ma spaść do nieco ponad 4 proc., przy rosnącym popycie na pracowników.

