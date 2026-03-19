19 marca 2026 09:01
Dobrze będzie, ale za kilka lat. Norweskie instytucje zmieniają prognozy dla kraju
Inflacja i stopy procentowe
Norges Bank utrzymuje ostrożne podejście do stóp procentowych. Po obniżkach w 2025 roku stopa wynosi 4,0 proc. Prognozy wskazują na brak obniżek w 2026 roku. Ewentualne obniżki są oczekiwane w 2027 i 2028 roku. W 2029 roku stopa referencyjna ma wynosić 3,5 proc.
Zmiany demograficzne wpływają na podaż pracy. Starzejące się społeczeństwo może ograniczać dostępność pracowników.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Rynek pracy i nieruchomości
Ceny mieszkań rosną mimo słabej podaży. Prognozy wskazują wzrost o ponad 20 proc. do 2029 roku względem 2025 roku. Rynek pracy pozostaje stabilny. Bezrobocie wyniosło 4,5 proc. w 2025 roku. Do 2029 roku ma spaść do nieco ponad 4 proc., przy rosnącym popycie na pracowników.
