Gra o zarobki w Norwegii nabiera tempa. Pierwsze ustalenia ustawią resztę rynku

Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Rozpoczęły się negocjacje płacowe w norweskim przemyśle. Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu (Fellesforbundet) przekazał swoje żądania organizacji Norsk Industri.

23 marca przed południem strony formalnie zainaugurowały tegoroczne negocjacje. Dotyczą wiodącego układu zbiorowego wyznaczającego poziom płac. Wynik rozmów określi ramy dla innych branż. Termin osiągnięcia porozumienia wyznaczono na 26 marca o północy.

Wiodący układ wyznacza kierunek Pierwszą negocjowaną umową jest układ zbiorowy pracy w przemyśle. Stronami są norweski związek zawodowy pracowników przemysłu oraz organizacja pracodawców przemysłu w Norwegii. Ustalony wynik stanowi wiodący układ. Oznacza to normę dla kolejnych układów w gospodarce.



Na stronach spoczywa odpowiedzialność za wypracowanie wspólnych rozwiązań. Przewodniczący związku zawodowego Christian Justnes wskazał na znaczenie procesu. Podkreślił rolę rozwiązań kolektywnych i konstruktywnych. Zaznaczył, że negocjacje mogą być trudne.

Żądania i dalszy przebieg rozmów Związek zawodowy domaga się poprawy siły nabywczej pracowników. Wskazuje na udział pracowników w tworzeniu wartości. Wśród postulatów jest także zaliczkowanie zasiłków chorobowych przez pracodawcę. Chodzi o okres do czasu rozpatrzenia wniosku przez norweski urząd pracy i opieki społecznej.



Związek postuluje również płatne wolne na wizyty z dziećmi do 12 lat. Dotyczy to lekarza, dentysty i poradni zdrowia. Organizacja pracodawców przedstawiła własne żądania. Negocjacje prowadzą delegacje obu stron.