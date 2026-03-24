MultiNOR

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

24 marca 2026 09:02

Gra o zarobki w Norwegii nabiera tempa. Pierwsze ustalenia ustawią resztę rynku

Rozpoczęły się negocjacje płacowe w norweskim przemyśle. Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu (Fellesforbundet) przekazał swoje żądania organizacji Norsk Industri.
Gra o zarobki w Norwegii nabiera tempa. Pierwsze ustalenia ustawią resztę rynku
Mogą też ustalać dodatkowe wynagrodzenia, np. premie lub dodatki do pensji. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
23 marca przed południem strony formalnie zainaugurowały tegoroczne negocjacje. Dotyczą wiodącego układu zbiorowego wyznaczającego poziom płac. Wynik rozmów określi ramy dla innych branż. Termin osiągnięcia porozumienia wyznaczono na 26 marca o północy.
Przeczytaj również Coraz więcej Norwegów nie ma gdzie mieszkać. Ratunkiem są mieszkania tymczasowe

Wiodący układ wyznacza kierunek

Pierwszą negocjowaną umową jest układ zbiorowy pracy w przemyśle. Stronami są norweski związek zawodowy pracowników przemysłu oraz organizacja pracodawców przemysłu w Norwegii. Ustalony wynik stanowi wiodący układ. Oznacza to normę dla kolejnych układów w gospodarce.

Na stronach spoczywa odpowiedzialność za wypracowanie wspólnych rozwiązań. Przewodniczący związku zawodowego Christian Justnes wskazał na znaczenie procesu. Podkreślił rolę rozwiązań kolektywnych i konstruktywnych. Zaznaczył, że negocjacje mogą być trudne.
Jeśli rozmowy zakończą się bez porozumienia, pracownicy mogą rozpocząć strajk.

Jeśli rozmowy zakończą się bez porozumienia, pracownicy mogą rozpocząć strajk.

Żądania i dalszy przebieg rozmów

Związek zawodowy domaga się poprawy siły nabywczej pracowników. Wskazuje na udział pracowników w tworzeniu wartości. Wśród postulatów jest także zaliczkowanie zasiłków chorobowych przez pracodawcę. Chodzi o okres do czasu rozpatrzenia wniosku przez norweski urząd pracy i opieki społecznej.

Związek postuluje również płatne wolne na wizyty z dziećmi do 12 lat. Dotyczy to lekarza, dentysty i poradni zdrowia. Organizacja pracodawców przedstawiła własne żądania. Negocjacje prowadzą delegacje obu stron.
Przeczytaj również Nawet rok czekania na leczenie. Rząd zapowiada system, który ma to uporządkować
Jeśli strony nie osiągną porozumienia w terminie, sprawa trafi do mediacji. Wtedy proces przejmie instytucja mediacyjna. Decyzje podjęte w najbliższych dniach wpłyną na kolejne układy w Norwegii. Równolegle przygotowywane są dalsze etapy negocjacji w innych sektorach.
Komentarze (11)
DLAP
11 godzin temu
Związki służą do wyciągania kasy i trzymania za mordę pracownika wraz z pracodawcą! Po co te negocjacje? Wskaźnik inflacyjny (fikcyjny) powinien być dawany z automatu, a nic więcej nigdy nie dają! Realnie zarabiamy coraz mniej. Ogólnie dryfujemy w stronę miski ryżu!
Bob
9 godzin temu
Jak to po co? Co roku przychodzi kwiecien a ty zaczynasz negocjace. Ty, cala twoja organizacja, wszyscy lederzy, rodegiverzy, asystenci... Negocjujecie do jesieni. Na jesieni zaczynacie przygotowania do negocjacji w przyszlym roku. Czlowieku, to sa setki etatow a ty bys to wszystko chcial...
Grzegorz
9 godzin temu
Powiedz to emerytom ☹️
Prawda w oczy kole
4 godziny temu
A co do tego mają emeryci ? On już swoje pobierają (nam może nie starczyć) i żyją tak jak w Polsce, większość emerytów nie stać na dom opieki na starość - takie "kosmiczne" mają zasiłki głodowe
Ogi
8 godzin temu
Gdyby nie związki to byście nawet na miskę ryżu nie zarobili ta by wam pracodawcy na płacili
Pl
7 godzin temu
Związki to największe pasożyty
Anonimowy
5 godzin temu
Ale jak się krzywda dzieje to gdzie biegniesz do związku zawodowych żeby pomogli..
Yep
8 godzin temu
Szok,niwdowierzanie...cos niesamowitego,jestesmy w szoku:-)))))
Prawda w oczy kole
4 godziny temu
Będzie tak jak zawsze , pokrzyczył pokrzyczą a później przyjmą to co spadnie z pańskiego stołu, ot i całe związki 🤮
Anonimowy
4 godziny temu
ot i to cała prawda!
Anonimowy
3 godziny temu
Te pensje to na te podwyżki cen paliw i żywności musieli by 10 razy podnieść katastof
