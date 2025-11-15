Jedzenie droższe niż lot. Dziennikarka ujawniła olbrzymie ceny w Gardermoen
15 listopada 2025 10:01
Zmiany w ofercie gastronomicznej pogorszyły jakość jedzenia. Fot. zdjęcie poglądowe; materiały prasowe Avinor
Koniec ze świeżym jedzeniem?
Dziennikarka podkreśliła również, że wysokie ceny najmu powierzchni mogą być powodem drastycznych podwyżek. Sama często wybiera jedynie jogurt – jako zdrowszą i tańszą alternatywę.
Choć to nie jedyne lotnisko z wysokimi cenami, niektóre produkty są na Gardermoen wyjątkowo drogie.Fot. Øystein Løwer/Avinor (zdjęcie poglądowe)
Reakcja operatora i zarządcy lotniska
Avinor, operator lotniska Gardermoen, zaznaczył, że nie ustala cen w lokalach, lecz utrzymuje dialog z partnerami, by oferta była atrakcyjna i różnorodna.
Więcej lokali, większa różnorodność
Władze lotniska zapewniły również, że zamierzają kontynuować współpracę z operatorami, by dostosować ceny do oczekiwań klientów.
