Sensacyjne znalezisko w Norwegii. "To nie powinno przetrwać"
21 listopada 2025 10:59
To efekty ocieplenia klimatu pozwoliły artefaktom wyjść na powierzchnię. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Naukowcy z Uniwersytetu w Bergen podkreślają, że to pierwszy przypadek, gdy tak rozbudowany drewniany system do polowania wyszedł spod norweskiego lodu. Odkrycie uznano za unikatowe także w skali Europy. Według archeologów materiał zachował się dzięki stabilnym warunkom i niskim temperaturom utrzymującym się przez wieki.
Wyjątkowe przedmioty odnalezione pod śniegiem
Odkryto również ozdobną zapinkę wykonaną z poroża. Jak wskazują naukowcy, takie przedmioty nie pojawiają się podczas standardowych wykopalisk. Zaskoczenie budzi zarówno ich jakość, jak i kontekst miejsca.
Historia jak z mitu, ale ujawniona przez zmieniający się klimat
Eksperci zwracają jednak uwagę, że odkrycie jest również sygnałem zmian klimatycznych. To właśnie topniejący śnieg i lód umożliwiły wydobycie tych przedmiotów na powierzchnię.
Przeszłość wciąż czeka pod lodem
Zmiany w środowisku mogą sprawić, że kolejne obiekty stopniowo zaczną wychodzić na światło dzienne. To otwiera nowe możliwości badań nad życiem dawnych społeczności. Jak mówią sami badacze, „przeszłość nie odeszła, a po prostu czeka pod lodem".
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz