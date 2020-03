Koronawirus w Norwegii: bądź na bieżąco

Urząd Pracy i Polityki Socjalnej (NAV) informuje, że od 12 marca do urzędu - w związku z trudną sytuacją na rynku pracy wywołaną przez epidemię koronawirusa - wpłynęło 259 500 wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. 237 900 wniosków dotyczy uzyskania dagpenger podczas permitteringu.

EQUINOR TNIE KOSZTY

Gigant naftowy Equinor z powodu pandemii covid-19 ogranicza inwestycje, a także poszukiwanie nowych złóż, co pozwoli zaoszczędzić ok. 30 mld koron. Firma również tnie koszty operacyjne, by zachować stabilność finansową.