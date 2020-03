Norwegia musi ratować transport publiczny. Inaczej przewoźnicy będą ciąć trasy

Gwałtowny spadek sprzedaży biletów

Odkąd w Norwegii wprowadzono restrykcje związane z kwarantanną i zahamowaniem epidemii koronawirusa, transport publiczny funkcjonował prawie zgodnie z regularnym rozkładem jazdy. Na trasy wiodące np. do szpitali niektórzy przewoźnicy, jak Ruter w przypadku Oslo i Viken, uruchomili więcej połączeń w godzinach szczytu.



Mimo to przychody ze sprzedaży biletów na tramwaj, autobus czy metro dla gminnych operatorów spadły średnio o 200 milionów koron tygodniowo, a stanowią one około 50 proc. ich zarobków. Wymóg, że środki lokomocji nie mogły być przepełnione pasażerami, to jeden z powodów kiepskich wyników. Jeżeli przewoźnicy nie otrzymają pomocy rządowej, komunikacja miejska w Norwegii może niemal przestać funkcjonować.