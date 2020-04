Strażacy chcą uniknąć kwarantanny. Zakazują palenia ognisk

Zakaz palenia ognisk wydała już jednostka z południa kraju. Dotyczy on obecnie gmin Lyngdal, Kvinesdal, Farsund, Lindesnes, Hægebostad i Åseral. Wyjątki stanowią jedynie obszary, w których nie istnieje żadne zagrożenie pożarowe i wysp pozbawionych roślinności.

Podczas gdy zwykle w okręgu Viken zakaz palenia ognisk na terenach zalesionych i w ich pobliżu wydaje się 15 kwietnia, w tym roku straż pożarna wprowadziła go już 2 kwietnia. Dotyczy on gmin Drammen, Lier, Øvre Eiker, Sigdal i Krødsherad. Informacje o obowiązujących obostrzeniach zebrał portal NRK.

Nie narażajcie siebie i strażaków

Zagrożenie pożarowe i akcje jednostek łączą się obecnie z ryzykiem zakażenia COVID-19. Strażacy tłumaczą, że nie chcą dopuścić do sytuacji, że zbyt wielu członków ekip zostałoby poddanych kwarantannie, ponieważ wówczas automatycznie poszczególne komendy nie byłyby przygotowane na interwencję nagłych poważnych przypadkach. Proszą zatem mieszkańców Norwegii o ostrożność, by nie narażać zarówno strażaków, jak i cywili na ryzykowny kontakt podczas akcji, których można by było śmiało uniknąć.