Hulajnogi osiągają prędkości motocykli, a jeżdżą na nich dzieci. Norwegia mówi "dość"

Rząd pracuje nad nową strategią poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Norweski rząd rozważa zmiany w przepisach dotyczących korzystania z elektrycznych hulajnóg po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem nastolatków. Najnowsze dane z pogotowia w Oslo pokazują, że najczęściej poszkodowane są osoby w wieku 14–15 lat. Minister ds. komunikacji i transportu Jon-Ivar Nygård zapowiada weryfikację obowiązujących zasad i apeluje o większą odpowiedzialność ze strony młodych i ich rodziców.

Policja alarmuje o gwałtownym wzroście liczby przypadków jazdy na podkręconych hulajnogach elektrycznych. Nagrania, do których dotarła NRK, pokazują prędkości dochodzące do 120 kilometrów na godzinę. Minister Nygård określa takie zachowania jako skrajnie ryzykowne i podkreśla, że są całkowicie niezgodne z prawem.



Wskazuje, że młodzi użytkownicy oraz ich opiekunowie muszą zwracać większą uwagę na rodzaj sprzętu, z którego korzystają. Ostrzega również przed zakupem modeli, które łatwo przerobić lub pozbawić fabrycznych ograniczeń.

Statystyki i rosnące obawy ekspertów Rada ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podkreśla, że najczęściej na ostry dyżur trafiają nastolatkowie w wieku 14–15 lat. Organizacja zwraca uwagę, że młodzi kierujący nie zawsze potrafią właściwie ocenić ryzyko i skalę zagrożenia.



Według Christoffera Solstada Steena, jazda z ekstremalną prędkością bez jakiejkolwiek ochrony może prowadzić do najpoważniejszych konsekwencji. Ekspert wskazuje, że wiele osób korzysta z hulajnóg, które nigdy nie były projektowane do takich osiągów. Potrzebna jest reakcja rodziców i skuteczniejsza kontrola nad tym, jakiego sprzętu używają dzieci.

Spór o podniesienie wieku użytkowników Rada ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego proponuje podniesienie minimalnego wieku do 16 lat, argumentując to brakiem dojrzałości najmłodszych użytkowników. Obecnie z hulajnóg mogą legalnie korzystać dzieci od 12. roku życia. Niektóre modele można odblokować za pomocą aplikacji producenta, a inne zmodyfikować, usuwając odpowiednią wiązkę kabli.



Policja w Vestfold odnotowała wiele przypadków, w których dzieci same wyszukiwały instrukcje takich przeróbek w internecie. Organizacja ocenia te praktyki jako wyjątkowo ryzykowne i zagrażające życiu.

Od 2020 roku w wypadkach z udziałem hulajnóg elektrycznych zginęło 12 osób.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Politycy stawiają na edukację Propozycja zmiany przepisów nie spotyka się jednak z pełnym poparciem świata polityki. Bård Hoksrud z Partii Postępu uważa, że osoby decydujące się na tak szybkie i nielegalne jazdy zignorują każdą nową regulację. Jego zdaniem kluczowa jest przede wszystkim edukacja użytkowników.



Podkreśla, że to kierujący odpowiada za swoje zachowanie i musi być świadomy zagrożeń dla siebie oraz otoczenia. Podobnego zdania jest Jone Blikra z Partii Pracy, który zaznacza, że przepisy istnieją, lecz muszą być przestrzegane.

Nowe regulacje w przygotowaniu Minister Nygård zapowiada, że trwają prace nad nowymi planami działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a podniesienie wieku użytkowników do 16 lat jest jednym z rozważanych wariantów. Decyzje mają zapaść po analizie dostępnych danych oraz konsultacjach z ekspertami i organizacjami społecznymi.



Władze podkreślają, że przyszłe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo bez wprowadzania nadmiernych ograniczeń. Ostateczny kształt nowych zasad będzie zależał od skuteczności obecnych działań i dalszego rozwoju sytuacji na drogach.