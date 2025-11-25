Hulajnogi osiągają prędkości motocykli, a jeżdżą na nich dzieci. Norwegia mówi "dość"
25 listopada 2025 09:52
Rząd pracuje nad nową strategią poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Wskazuje, że młodzi użytkownicy oraz ich opiekunowie muszą zwracać większą uwagę na rodzaj sprzętu, z którego korzystają. Ostrzega również przed zakupem modeli, które łatwo przerobić lub pozbawić fabrycznych ograniczeń.
Statystyki i rosnące obawy ekspertów
Według Christoffera Solstada Steena, jazda z ekstremalną prędkością bez jakiejkolwiek ochrony może prowadzić do najpoważniejszych konsekwencji. Ekspert wskazuje, że wiele osób korzysta z hulajnóg, które nigdy nie były projektowane do takich osiągów. Potrzebna jest reakcja rodziców i skuteczniejsza kontrola nad tym, jakiego sprzętu używają dzieci.
Spór o podniesienie wieku użytkowników
Policja w Vestfold odnotowała wiele przypadków, w których dzieci same wyszukiwały instrukcje takich przeróbek w internecie. Organizacja ocenia te praktyki jako wyjątkowo ryzykowne i zagrażające życiu.
Od 2020 roku w wypadkach z udziałem hulajnóg elektrycznych zginęło 12 osób.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Politycy stawiają na edukację
Podkreśla, że to kierujący odpowiada za swoje zachowanie i musi być świadomy zagrożeń dla siebie oraz otoczenia. Podobnego zdania jest Jone Blikra z Partii Pracy, który zaznacza, że przepisy istnieją, lecz muszą być przestrzegane.
Nowe regulacje w przygotowaniu
Władze podkreślają, że przyszłe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo bez wprowadzania nadmiernych ograniczeń. Ostateczny kształt nowych zasad będzie zależał od skuteczności obecnych działań i dalszego rozwoju sytuacji na drogach.
Raport Norwegia
