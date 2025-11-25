Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Już jest! Polsko-norweski

Kalendarz 2026

Sprawdź
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Hulajnogi osiągają prędkości motocykli, a jeżdżą na nich dzieci. Norwegia mówi "dość"

Redakcja

25 listopada 2025 09:52

Kopiuj link
Hulajnogi osiągają prędkości motocykli, a jeżdżą na nich dzieci. Norwegia mówi

Rząd pracuje nad nową strategią poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Norweski rząd rozważa zmiany w przepisach dotyczących korzystania z elektrycznych hulajnóg po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem nastolatków. Najnowsze dane z pogotowia w Oslo pokazują, że najczęściej poszkodowane są osoby w wieku 14–15 lat. Minister ds. komunikacji i transportu Jon-Ivar Nygård zapowiada weryfikację obowiązujących zasad i apeluje o większą odpowiedzialność ze strony młodych i ich rodziców.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

OSLO. Od 400nok/h. Ale minimum 600NOK za wyjazd.

Lekcje języka norweskiego online, e-norweski.pl

Rusztowania/ Montaż / Demontaż / Wynajem

Ogłoszenia MojaNorwegia

Policja alarmuje o gwałtownym wzroście liczby przypadków jazdy na podkręconych hulajnogach elektrycznych. Nagrania, do których dotarła NRK, pokazują prędkości dochodzące do 120 kilometrów na godzinę. Minister Nygård określa takie zachowania jako skrajnie ryzykowne i podkreśla, że są całkowicie niezgodne z prawem.

Wskazuje, że młodzi użytkownicy oraz ich opiekunowie muszą zwracać większą uwagę na rodzaj sprzętu, z którego korzystają. Ostrzega również przed zakupem modeli, które łatwo przerobić lub pozbawić fabrycznych ograniczeń.
Hulajnoga nie dla każdego. Oslo wprowadza drakońskie prawo

Statystyki i rosnące obawy ekspertów

Rada ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podkreśla, że najczęściej na ostry dyżur trafiają nastolatkowie w wieku 14–15 lat. Organizacja zwraca uwagę, że młodzi kierujący nie zawsze potrafią właściwie ocenić ryzyko i skalę zagrożenia.

Według Christoffera Solstada Steena, jazda z ekstremalną prędkością bez jakiejkolwiek ochrony może prowadzić do najpoważniejszych konsekwencji. Ekspert wskazuje, że wiele osób korzysta z hulajnóg, które nigdy nie były projektowane do takich osiągów. Potrzebna jest reakcja rodziców i skuteczniejsza kontrola nad tym, jakiego sprzętu używają dzieci.

Spór o podniesienie wieku użytkowników

Rada ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego proponuje podniesienie minimalnego wieku do 16 lat, argumentując to brakiem dojrzałości najmłodszych użytkowników. Obecnie z hulajnóg mogą legalnie korzystać dzieci od 12. roku życia. Niektóre modele można odblokować za pomocą aplikacji producenta, a inne zmodyfikować, usuwając odpowiednią wiązkę kabli.

Policja w Vestfold odnotowała wiele przypadków, w których dzieci same wyszukiwały instrukcje takich przeróbek w internecie. Organizacja ocenia te praktyki jako wyjątkowo ryzykowne i zagrażające życiu.
Od 2020 roku w wypadkach z udziałem hulajnóg elektrycznych zginęło 12 osób.

Od 2020 roku w wypadkach z udziałem hulajnóg elektrycznych zginęło 12 osób.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Politycy stawiają na edukację

Propozycja zmiany przepisów nie spotyka się jednak z pełnym poparciem świata polityki. Bård Hoksrud z Partii Postępu uważa, że osoby decydujące się na tak szybkie i nielegalne jazdy zignorują każdą nową regulację. Jego zdaniem kluczowa jest przede wszystkim edukacja użytkowników.

Podkreśla, że to kierujący odpowiada za swoje zachowanie i musi być świadomy zagrożeń dla siebie oraz otoczenia. Podobnego zdania jest Jone Blikra z Partii Pracy, który zaznacza, że przepisy istnieją, lecz muszą być przestrzegane.
Norwegia może wprowadzić nowe podatki. Wszystko dla zdrowia mieszkańców

Nowe regulacje w przygotowaniu

Minister Nygård zapowiada, że trwają prace nad nowymi planami działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a podniesienie wieku użytkowników do 16 lat jest jednym z rozważanych wariantów. Decyzje mają zapaść po analizie dostępnych danych oraz konsultacjach z ekspertami i organizacjami społecznymi.

Władze podkreślają, że przyszłe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo bez wprowadzania nadmiernych ograniczeń. Ostateczny kształt nowych zasad będzie zależał od skuteczności obecnych działań i dalszego rozwoju sytuacji na drogach.
0
0
0
0
0
Sprawdź najtańsze ubezpieczenie w Norwegii
Porównaj oferty online i oszczędź do 25% — szybko i bez zobowiązań.
reklama

Moja Norwegia poleca

Szkolenia Online 96015 Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Troll Rental 2 Pedzik transport
Oslo, okręg miasta, Oslo
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ
Przejdź do ogłoszenia
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Stillas utleie As Masaż
Oslo, okręg miasta
SPRZĄTANIE - PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA
Przejdź do ogłoszenia
SPRZĄTANIE - PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA
Oslo, okręg miasta
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi
Przejdź do ogłoszenia
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi
Nordland (Norwegia), Narvik
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik
Przejdź do ogłoszenia
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik Polski Psychotraumatolog w Oslo
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.