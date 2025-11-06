Hulajnoga nie dla każdego. Oslo wprowadza drakońskie prawo

Korzystanie z hulajnóg elektrycznych w Oslo znajdzie się pod szczególnym nadzorem. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Oslo reaguje na rosnącą liczbę wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Władze miasta ogłosiły nowe regulacje, które mają poprawić bezpieczeństwo na ulicach i chodnikach. Stolica przygotowała surowe ograniczenia i wymagania.

Zgodnie z nowymi przepisami maksymalna prędkość hulajnóg elektrycznych w Oslo zostanie obniżona z 20 km/h do 18 km/h. Ograniczona zostanie również ich przyspieszalność. Każdy użytkownik będzie musiał ukończyć cyfrowe szkolenie dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się po mieście.



W okresie przedświątecznym wprowadzony zostanie też surowszy test trzeźwości, obowiązujący od godziny 21 przez cały tydzień. Władze miasta zapowiadają, że wszystkie zmiany zostaną wdrożone bez zwłoki.

Nowe zasady korzystania z hulajnóg w Oslo Firmy Voi, Ryde i Bolt, które oferują hulajnogi elektryczne w Oslo, zaakceptowały nowe regulacje. Wprowadzone zostaną tzw. strefy wolnej jazdy w centralnych częściach miasta, m.in. na Aker Brygge, Langkaia, Stortorvet oraz w rejonie Spikersuppa. W tych miejscach pojazdy automatycznie zmniejszą prędkość, by poprawić bezpieczeństwo pieszych.



Operatorzy zapowiedzieli także, że użytkownicy notorycznie źle parkujący hulajnogi będą blokowani — nawet 4000 osób może zostać wykluczonych z systemu do końca roku.

Operatorzy przystali na propozycje samorządowców.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Władze zapowiadają kontrolę efektów zmian Radna ds. transportu i środowiska Marit Vea (V) zapowiedziała ścisły nadzór nad skutkami nowych regulacji. Jak podkreśla, celem zmian jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej.



Coraz większym problemem stają się prywatne hulajnogi, które pozostają poza lokalnymi przepisami. Vea uważa, że państwo powinno umożliwić gminom ustalanie, gdzie takie pojazdy mogą się poruszać, aby ograniczyć ruch na chodnikach.

Hulajnogi elektryczne nadal popularne w Oslo Mimo rosnącej liczby wypadków hulajnogi elektryczne pozostają jednym z najczęściej wybieranych środków transportu w Oslo. Przewiduje się ponad 20 mln przejazdów z wykorzystaniem głównych operatorów — Voi, Ryde i Bolt.



Według danych Statens vegvesen, od 2020 roku w Norwegii zginęło łącznie 14 osób w wypadkach z udziałem hulajnóg elektrycznych, w tym dwie w bieżącym roku. Władze miasta liczą, że nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo bez konieczności ograniczania liczby dostępnych pojazdów.