Hulajnoga nie dla każdego. Oslo wprowadza drakońskie prawo
06 listopada 2025 09:23
Korzystanie z hulajnóg elektrycznych w Oslo znajdzie się pod szczególnym nadzorem. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
W okresie przedświątecznym wprowadzony zostanie też surowszy test trzeźwości, obowiązujący od godziny 21 przez cały tydzień. Władze miasta zapowiadają, że wszystkie zmiany zostaną wdrożone bez zwłoki.
Nowe zasady korzystania z hulajnóg w Oslo
Operatorzy zapowiedzieli także, że użytkownicy notorycznie źle parkujący hulajnogi będą blokowani — nawet 4000 osób może zostać wykluczonych z systemu do końca roku.
Władze zapowiadają kontrolę efektów zmian
Coraz większym problemem stają się prywatne hulajnogi, które pozostają poza lokalnymi przepisami. Vea uważa, że państwo powinno umożliwić gminom ustalanie, gdzie takie pojazdy mogą się poruszać, aby ograniczyć ruch na chodnikach.
Hulajnogi elektryczne nadal popularne w Oslo
Według danych Statens vegvesen, od 2020 roku w Norwegii zginęło łącznie 14 osób w wypadkach z udziałem hulajnóg elektrycznych, w tym dwie w bieżącym roku. Władze miasta liczą, że nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo bez konieczności ograniczania liczby dostępnych pojazdów.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz