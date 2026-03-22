22 marca 2026 09:22

Coraz więcej Norwegów nie ma gdzie mieszkać. Ratunkiem są mieszkania tymczasowe

W 2025 roku 7357 gospodarstw domowych w Norwegii nie miało własnego miejsca do życia i otrzymało tymczasowe zakwaterowanie od gminy. W 666 z nich mieszkały dzieci. Dane opublikowało Centralne Biuro Statystyczne (SSB). Norweska organizacja pomocowa Kirkens Bymisjon apeluje do rządu o pilne działania.
Tymczasowe zakwaterowanie często obejmuje hostele, pensjonaty lub krótkoterminowe mieszkania komunalne. Fot. fotolia.com/ royalty free
Podsumowanie artykułu
Nowe statystyki pokazują wzrost liczby osób bez stałego miejsca zamieszkania. W porównaniu z sytuacją sprzed pięciu lat liczba takich gospodarstw wzrosła o 2942. To także o 280 więcej niż rok wcześniej. W największych miastach skala problemu rośnie szczególnie szybko.
Coraz więcej osób bez stałego domu

W 2025 roku 7357 gospodarstw domowych mieszkało w tymczasowych lokalach zapewnionych przez gminy. W statystykach takie osoby są klasyfikowane jako bezdomne. Wśród nich było 666 rodzin z dziećmi. To wyraźny wzrost w ostatnich latach.

W Oslo i Bergen liczba takich gospodarstw podwoiła się od 2021 roku. W stolicy wzrosła z 1118 do 2212. W Bergen zwiększyła się z 345 do 689. W Trondheim liczba wzrosła z 229 do 418. W Stavanger zanotowano wzrost z 288 do 332.
Wysokie ceny wynajmu mieszkań są jedną z najczęściej wskazywanych przyczyn utraty lokum.Fot. stock.adobe.com/standardowa/srekap

Rosnąca liczba dzieci bez stałego miejsca zamieszkania

Sekretarz generalna Kirkens Bymisjon Adelheid Firing Hvambsal zwraca uwagę na konsekwencje braku stałego miejsca zamieszkania. Według niej taka sytuacja powoduje stres i poczucie samotności. Pogarsza także stan zdrowia fizycznego i psychicznego. Utrudnia codzienne funkcjonowanie w szkole i w pracy.

Organizacja wskazuje również na rosnącą liczbę rodzin z dziećmi w tej sytuacji. W ostatnich latach liczba takich rodzin wzrosła około trzykrotnie. Szacuje się, że ponad 1000 dzieci w Norwegii nie ma stałego miejsca zamieszkania. Według Kirkens Bymisjon dzieci z takimi doświadczeniami są bardziej narażone na choroby i trudności na rynku pracy w dorosłym życiu.
Ostatnia pełna ogólnokrajowa analiza bezdomności została przeprowadzona w 2020 roku. Odnotowano 3325 osób bez stałego miejsca zamieszkania. Nowe wyniki badań mają zostać opublikowane jeszcze w tym roku. Husbanken, norweski bank państwowy zajmujący się polityką mieszkaniową, ocenia jednak już teraz, że liczba osób bezdomnych znacząco wzrosła od tamtego czasu. Wskazują na to również dane dotyczące mieszkań tymczasowych, których liczba w ostatnich latach zwiększyła się kilkukrotnie.

Pl
2 dni temu
Niech podziękują rządzącym zapraszają inne nacje i utrzymują a o swoich zapominają
d
2 dni temu
nic nie bedziesz mial i bedziesz szczesliwy,

15 minutowe miasta

Anonimowy
2 dni temu
Przyjezdni mają gdzie mieszkać I za to nie płacą
Swoj
2 dni temu
Musza tesle splacac
Kamil
2 dni temu
Bogaty Kraj bezdomnych
T
2 dni temu
Są mało kreatywni
Yep
2 dni temu
Dalej glosujcie na lewactwo....
Anonimowy
2 dni temu
Lew a kiii dalej na to pozwalają ale najwidoczniej ludzią to pasuje
Anonimowy
2 dni temu
Kredyt na 30 lat i problem z głowy. Pod warunkiem że się oszczędza za wczasu. Ale młodzi dzisiaj chcą się bawić bo w końcu młodość ma swoje prawa i godnie żyć zarazem. Tak się nie da. Coś kosztem czegoś. Albo mieszkanko albo melanżyk.
Awgan
2 dni temu
Ale magiczna liczba 666
Bob
2 dni temu
Niekupie bo co? Bo niby ze mni nie stac? Ze niby MNIEnie stac? Zreszta czego sie bac, przeciez wszyscy biora kredyty. Jak bank odmowi kredytu to cos sie podmajdluje i kredyt bedzie. Wez wiecej, jedz wiecej, jestes tego wart, wszystko bedzie dobrze, bedzie pan zadowolony. Wszystko jakos sie ulozy.
Bob
2 dni temu
A potem poeta pisze: Chciec miec wiecej i chciec zjesc wiecej, pieniadze na zycie czy zycie dla pieniedzy? Ktos cos mowil i z rozpaczy wyl, uznany niegroznym swirem tylko byl. To jest cos jak z potopu, teraz nie ma mozliwosci, aby sie opamietac byl czas w przeszlosci.
Ja
1 dzień temu
To jest te pierwsze bezstresowe pokolenie właśnie dorosło
Anonimowy
2 dni temu
Cenzuraaaa
Anonimowy
1 dzień temu
Co za bzdury
