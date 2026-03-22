22 marca 2026 09:22
Coraz więcej Norwegów nie ma gdzie mieszkać. Ratunkiem są mieszkania tymczasowe
Coraz więcej osób bez stałego domu
W Oslo i Bergen liczba takich gospodarstw podwoiła się od 2021 roku. W stolicy wzrosła z 1118 do 2212. W Bergen zwiększyła się z 345 do 689. W Trondheim liczba wzrosła z 229 do 418. W Stavanger zanotowano wzrost z 288 do 332.
Wysokie ceny wynajmu mieszkań są jedną z najczęściej wskazywanych przyczyn utraty lokum.
Rosnąca liczba dzieci bez stałego miejsca zamieszkania
Organizacja wskazuje również na rosnącą liczbę rodzin z dziećmi w tej sytuacji. W ostatnich latach liczba takich rodzin wzrosła około trzykrotnie. Szacuje się, że ponad 1000 dzieci w Norwegii nie ma stałego miejsca zamieszkania. Według Kirkens Bymisjon dzieci z takimi doświadczeniami są bardziej narażone na choroby i trudności na rynku pracy w dorosłym życiu.
