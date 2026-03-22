Coraz więcej Norwegów nie ma gdzie mieszkać. Ratunkiem są mieszkania tymczasowe

W 2025 roku 7357 gospodarstw domowych w Norwegii nie miało własnego miejsca do życia i otrzymało tymczasowe zakwaterowanie od gminy. W 666 z nich mieszkały dzieci. Dane opublikowało Centralne Biuro Statystyczne (SSB). Norweska organizacja pomocowa Kirkens Bymisjon apeluje do rządu o pilne działania.

Nowe statystyki pokazują wzrost liczby osób bez stałego miejsca zamieszkania. W porównaniu z sytuacją sprzed pięciu lat liczba takich gospodarstw wzrosła o 2942. To także o 280 więcej niż rok wcześniej. W największych miastach skala problemu rośnie szczególnie szybko.

W statystykach takie osoby są klasyfikowane jako bezdomne. Wśród nich było 666 rodzin z dziećmi. To wyraźny wzrost w ostatnich latach.



W Oslo i Bergen liczba takich gospodarstw podwoiła się od 2021 roku. W stolicy wzrosła z 1118 do 2212. W Bergen zwiększyła się z 345 do 689. W Trondheim liczba wzrosła z 229 do 418. W Stavanger zanotowano wzrost z 288 do 332.

Wysokie ceny wynajmu mieszkań są jedną z najczęściej wskazywanych przyczyn utraty lokum.

Rosnąca liczba dzieci bez stałego miejsca zamieszkania Sekretarz generalna Kirkens Bymisjon Adelheid Firing Hvambsal zwraca uwagę na konsekwencje braku stałego miejsca zamieszkania. Według niej taka sytuacja powoduje stres i poczucie samotności. Pogarsza także stan zdrowia fizycznego i psychicznego. Utrudnia codzienne funkcjonowanie w szkole i w pracy.



Organizacja wskazuje również na rosnącą liczbę rodzin z dziećmi w tej sytuacji. W ostatnich latach liczba takich rodzin wzrosła około trzykrotnie. Szacuje się, że ponad 1000 dzieci w Norwegii nie ma stałego miejsca zamieszkania. Według Kirkens Bymisjon dzieci z takimi doświadczeniami są bardziej narażone na choroby i trudności na rynku pracy w dorosłym życiu.

Ostatnia pełna ogólnokrajowa analiza bezdomności została przeprowadzona w 2020 roku. Odnotowano 3325 osób bez stałego miejsca zamieszkania. Nowe wyniki badań mają zostać opublikowane jeszcze w tym roku. Husbanken, norweski bank państwowy zajmujący się polityką mieszkaniową, ocenia jednak już teraz, że liczba osób bezdomnych znacząco wzrosła od tamtego czasu. Wskazują na to również dane dotyczące mieszkań tymczasowych, których liczba w ostatnich latach zwiększyła się kilkukrotnie.